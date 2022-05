Koło Czasu, sezon 2 - co wiemy o kontynuacji serialu? [20.05.2022]

Zobacz, co wiemy na temat kontynuacji serialu Koło Czasu od Amazon.

Koło Czasu

Tytuł serialu - Koło Czasu

- Koło Czasu Liczba sezonów - 1

- 1 Liczba odcinków - 8

- 8 Rok produkcji - 2021

- 2021 Gatunek - Fantasy, Przygodowy

- Fantasy, Przygodowy Kraj produkcji - USA

- USA Obsada - Rosamund Pike, Josha Stradowski, Marcus Rutherford, Barney Harris, Madeleine Madden, Zoe Robins, Daniel Henney

Koło Czasu to serial oparty na bestsellerowej serii książek fantasy autorstwa Roberta Jordana. Pierwszy sezon opowiada historię Moiraine, Aes Sedai, kobiety z magicznymi zdolnościami, która wyrusza w podróż wraz z piątką młodych ludzi. Wśród nich jest kolejne wcielenie Smoka Odrodzonego, który jako jedyny może ocalić świat przed budzącym się Czarnym.

Koło Czasu to świetna opowieść, w której magia i miecz odgrywają dużą rolę. Znajdziemy tutaj dużo przeplatających się wątków i wszystko to, co w fantasy najlepsze, czyli magię, epickie walki i świetnie zarysowanych bohaterów. Serial jest jedną z pięciu najchętniej oglądanych produkcji w Amazon Prime Video, więc nie dziwi fakt, że po obejrzeniu pierwszej serii wiele osób zadaje sobie pytanie - co z 2 sezonem?

Koło Czasu - kiedy premiera 2 sezonu?

Zdjęcia do 2 sezonu Koła Czasu rozpoczęły się w lipcu 2021 roku, czyli jeszcze przed emisją premierowych odcinków pierwszej serii. Twórcy byli bardzo optymistycznie nastawieni do swojej produkcji i słusznie, ponieważ serial zdobył wielu odbiorców na całym świecie.

Nie została jeszcze ogłoszona data premiery 2 sezonu, jednak możemy mieć nadzieję, że pojawi się jeszcze w tym roku. W chwili premiery pierwszej serii, produkcja kolejnego sezonu była już na dość zaawansowanym etapie. Może się zdarzyć, że 2 sezon Koła Czasu zadebiutuje po premierze Władcy Pierścieni na Amazon Prime Video.

Koło Czasu (fot. Amazon Prime Video)

Koło Czasu - o czym opowie 2 sezon?

Seria Koło Czasu autorstwa Roberta Jordana jest złożona z 14 pełnoprawnych powieści. Co prawda autor zmarł w trakcie pisania 12 tomu, jednak na podstawie jego notatek, dokończenia dzieła podjął się inny utalentowany twórca fantasy - Brandon Sanderson. Materiału na serial jest więc cała masa.

Oglądając pierwszy sezon mogliśmy odnieść wrażenie, że jest to tak na prawdę dopiero początek historii. W trakcie 8 odcinków poznaliśmy głównych bohaterów oraz podstawy wiedzy o świecie, w którym rozgrywa się cała akcja. Showrunner, Rafe Judkins w jednym z wywiadów powiedział, że 2 sezon skupi się na wnętrzu głównych bohaterów. Podobnie jak Mat, który zmaga się mroczną częścią własnej osobowości, tak reszta bohaterów także będzie starała się odkryć i zrozumieć równowagę między światłem i ciemnością.

Koło Czasu (fot. Amazon Prime Video)

Twórcy w finale pierwszego sezonu połączyli ze sobą wątki z kilku książek. Teraz nasuwa się pytanie, czy drugi sezon będzie wierny oryginalnej fabule stworzonej przez Jordana, czy narracja będzie jednak nieco zmieniona? Rand, którego tożsamość jako Smoka Odrodzonego została już potwierdzona, prawdopodobnie będzie kontynuował swój wątek niezależnie od reszty bohaterów. W oryginalnej serii Egwene oraz Nynaeve wyruszają do Białej Wieży, aby podjąć nauki i zostać Aes Sedai. Czy w serialu będzie podobnie? Na wiele pytań dotyczących fabuły nie ma jeszcze odpowiedzi. Tego, w jakim kierunku zmierza produkcja dowiemy się zapewne z pierwszego zwiastuna drugiego sezonu.

Koło Czasu - obsada. Kogo ponownie zobaczymy w 2 sezonie?

W 2 sezonie Koła Czasu czeka nas sporo powrotów, nowe postaci, ale także dość zaskakująca zmiana. Na pewno na ekrany wrócą:

Rosamund Pike jako Moiraine

jako Moiraine Josha Stradowski jako Rand

jako Rand Daniel Henney jako Lan

jako Lan Madeleine Madden jako Egwene

jako Egwene Zoe Robbins jako Nynaeve

jako Nynaeve Marcus Rutherford jako Perrin

Koło Czasu (fot. Amazon Prime Video)

W obsadzie pojawią się nowe twarze. W 2 sezonie zobaczymy Natashę O'Keeffe, którą mogliśmy oglądać w Paeky Blinders oraz Meerę Syal znaną m.in. z Broadburch. Ich role w serialu nie zostały jeszcze ujawnione.

Największą niespodzianką jest jednak duża zmiana. Konkretnie chodzi o postać Mata, w którego wcielił się Barney Harris. W drugim sezonie w tej roli zobaczymy znanego z Wiedźmina, Donala Finna. Rafe Rudkins powiedział, że obserwował aktora na planie i może potwierdzić, że był to świetny wybór. Powody rezygnacji Barney'a Harrisa nie są znane.

Elyas pojawi się w 2 sezonie Koło Czasu [Aktualizacja 1.03.2022]

Co prawda jeszcze nie ma oficjalnej informacji ze strony twórców, że postać Elyasa pojawi się w 2 sezonie Koło Czasu, jednak dzięki informacjom pochodzącym z innych źródeł, możemy być tego niemal pewni.

W jego postać ma wcielić się Gary Beadle. W informacjach agencji aktorskiej, która go reprezentuje pojawił się wpis dotyczący 2 sezonu serialu Koło Czasu. Dzięki tej informacji możemy być niemal pewni, że Gary Beadle wcieli się w postać Elyasa.

Kim on właściwie jest? Tej postaci bardzo do tej pory brakowało. W kanonie książkowym Elyas jest Dawnym Strażnikiem, który opuścił swoją Aes Sedai, Rinie. Posiada zdolność rozmowy z wilkami. W momencie, kiedy u Perrina zaczęły się objawiać pierwsze nadzwyczajne zdolności, spotkał Elyasa na drodze do Caemlyn.

Zakończono zdjęcia do 2 sezonu [20.05.2022]

Zakończyły się zdjęcia do 2 sezonu serialu Koło Czasu. Z tej okazji na Twitterze pojawił się krótki film, który prezentuje prace na planie.

