Kolorowa RTX 3060 z 12 GB pamięci. Ale nie masz szans, aby ją zdobyć.

Karta ta nazywa się Colorful iGame Bilibili E-Sports OC i jest fabrycznie podkręcona. Powstanie tylko kilka egzemplarzy.

Colorful iGame Bilibili E-Sports OC to karta powstała na bazie RTX 3060, a jej powstanie zleciło Bilibili. Jest to ogólnie dostępna chińska platforma społecznościowa dla miłośników mangi i anime, zaś karta Colorful to nagroda w organizowanej przez nią loterii. Trwa ona w chwili obecnej, a zakończy się 4 maja, co sugeruje, że zwycięzcy otrzymają ją w drugim tygodniu. Niestety - loteria dostępna jest tylko dla użytkowników platformy mieszkających w Chinach.

Co ciekawe, choć to RTX 3060, design ma pewną cechę 3080/3090 - wiatraczaki zostały umieszczone po przeciwnych stronach. Karta jest podkręcona na 1822 MHz, a TDP to 187 W (17 więcej od oryginału). Wymiary tej wpadającej w oko karty graficznej wynoszą 28,8 x 11,8 cm. Znajdziemy w niej trzy porty DisplayPort 1.4 i jedno wejście HDMI 2.1.

Źródło: VideoCardz