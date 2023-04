Komiksowe premiery kwietnia. Wiosna z wydawnictwem Egmont

Batman Knightfall: Nowy początek, tom 5

Scenariusz: Chuck Dixon, Alan Grant, Doug Moench

Chuck Dixon, Alan Grant, Doug Moench Rysunki: Graham Nolan, Bret Blevins, Phil Jimenez i inni

Graham Nolan, Bret Blevins, Phil Jimenez i inni Przekład: Tomasz Sidorkiewicz

Tomasz Sidorkiewicz Oprawa: twarda

twarda Objętość: 552 strony

552 strony Format: 170x260

170x260 Cena: 199,99 zł

„Batman Knightfall: Nowy początek” to piąty i ostatni tom sagi o upadku i powstaniu Mrocznego Rycerza. Do tej pory Batman walczył, by się zrehabilitować i odzyskać swoje dziedzictwo. Teraz musi również odbudować relacje z Robinem, Nightwingiem, Alfredem i innymi sojusznikami. Bruce Wayne po cudownym uzdrowieniu złamanego kręgosłupa próbuje odzyskać dobre imię, które stracił, pozwalając Jean-Paulowi Valleyowi zostać swoim zastępcą na czas rehabilitacji. Nie znaczy to jednak, że wszystko pójdzie gładko. Ale Batman jest zdeterminowany, żeby walczyć o swoje miejsce w Gotham. Wie, że musi wprowadzić zmiany w swoim życiu. Zakłada nowy kostium i korzysta z nowego batmobilu. Nadeszła pora, aby rozpocząć kolejną erę walki z przestępczością. Na początek Batman musi udaremnić spisek pułkownika Vegi, KGBestii i Mrocznego Jeźdźca, którzy jako Trójka zamierzają zniszczyć Gotham.

fot. Egmont