Komiksowe premiery lutego. Egmont dba o rozrywkę w zimowe wieczory

Marvel Fresh. Amazing Spider-Man – 2099, tom 7

Scenariusz: Nick Spencer

Nick Spencer Rysunki: Bazaldua, Patrick Gleason

Bazaldua, Patrick Gleason Przekład: Bartosz Czartoryski

Bartosz Czartoryski Oprawa: miękka ze skrzydełkami

miękka ze skrzydełkami Objętość: 120 stron

120 stron Format: 167x255

167x255 Cena: 49,99 zł

Miguel O'Hara, Spider-Man z roku 2099 roku, przenosi się do teraźniejszości i pilnie poszukuje Petera Parkera – niestety, trafia do tajnego więzienia Roxxonu. Z kolei współczesny Spider-Man mierzy się ze stałymi wrogami, rodzinnymi kłopotami i międzynarodowymi zawirowaniami. Jednak problemy obu herosów zaczynają się zazębiać. Co gorsza, wygląda na to, że by uratować świat, Pajęczaki muszą sprzymierzyć się z samym Victorem Von Doomem.