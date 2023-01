Komiksowe premiery stycznia. W nowym roku Egmont nie zawodzi

Kodi, tom 1

Scenariusz: Jared Cullum

Jared Cullum Rysunki: Jared Cullum

Jared Cullum Przekład: Maciej Nowak-Kreyer

Maciej Nowak-Kreyer Oprawa: twarda

twarda Objętość: 176 stron

176 stron Format: 148x210

148x210 Cena: 49,99 zł

Kodi to wielki, kudłaty niedźwiedź o dobrym sercu i wielkim talencie do łowienia ryb. Nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się z Katie, która przyjechała na Alaskę, by spędzić wakacje wraz z babcią. Lato szybko się jednak kończy i dziewczynka musi wrócić do Seattle. Co stanie się z nietypową parą przyjaciół?

fot. Egmont