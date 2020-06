Komisja Handlu USA łagodzi restrykcje dla Huawei - co się zmienia?

Amerykańskie firmy będą miały większe pole do popisu w kwestii współpracy z Huawei. Dlaczego złagodzono restrykcje i czy oznacza to powrót usług Google na smartfony chińskiego producenta?

Niestety, nie. Nowe telefony Huawei nadal nie będą mogły korzystać z rozwiązań Google. Jak się jednak okazuje, producent ten jest niezbędny w USA do rozwoju sieci 5G. Komisja Handlu musiała pójść na pewne ustępstwa, do których wzywały ją same amerykańskie firmy, nie mogące rozwijać łączności 5G bez sprzętu i rozwiązań Huawei. Wilbur Ross, sekretarz Komisji, powiedział dla agencji Reuters, że "USA nie dopuści do tego, aby przestać być liderem światowych innowacji, ale jednocześnie musi zapewnić krajowi bezpieczeństwo. Polityka zagraniczna musi być tak dopasowana, aby amerykańskie firmy mogły nie tylko spełniać międzynarodowe standardy, ale również je wyznaczać". Czyli, mówiąc bardziej po ludzku - chcemy być na czele, ale bez Chińczyków nie damy rady. Ot, ironia losu.

Jednak Komisja podkreśla, że ogólnie nic się nie zmienia - wprowadzone restrykcje cały czas obowiązują i obowiązywać będą co najmniej do 2021 roku. Złagodzenie dotyczy wspomnianych rozwiązań i ekwipunku, m.in. do budowania masztów sieci 5G. Nie zmienia to faktu, że Komisja USA (czyli - władze) prowadzi różne inne działania, mające zaszkodzić Huawei. Między innymi zmieniło przepisy dotyczące eksportu, aby zablokować producentowi pozyskiwanie procesorów od TSMC.

Samo Huawei jak na razie nie skomentowało nowych informacji.