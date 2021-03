Komórki zombie w ludzkim mózgu – aktywują się po śmierci

Naukowcy zbadali komórki mózgu bezpośrednio po śmierci. Okazało się, że niektóre z nich nie tylko funkcjonują po zgonie, ale w wręcz się wtedy aktywują. Komórki zombie to nie żart.

Choć może brzmieć to kuriozalnie i przywodzić na myśl klasyki filmowe, jak Noc Żywych Trupów George'a A. Romero czy świetny serial The Walking Dead na podstawie komiksu Roberta Kirkmana to najnowsze wiadomości ze świata nauki nie są żartem. Niektóre ludzkie komórki aktywują się i działają po śmierci swojego właściciela, a jak to nie zakrawa na tematykę zombie, to już nie wiem co.

Wyniki badań ludzkiego mózgu ne przestają zaskakiwać

Do ciekawych wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu w Illinois, którzy postanowili zbadać ekspresję komórek mózgowych w świeżych tkankach i porównać ją do tych, pochodzących z próbek mózgu uzyskanych od zmarłych. Zauważyli oni różnice, jednak niektóre z nich zaskoczyły badaczy.

Komórki zombie

Podczas analiz próbek mózgu okazało się, że określony rodzaj komórek glejowych znajdujących się w ludzkiej korze mózgowej nie obumiera wraz ze śmiercią człowieka. Co więcej, w momencie zgonu zwiększają one swoją aktywność. Co jest tego powodem?

Komórki glejowe

Cóż, zadaniem komórek glejowych jest ratowanie mózgu poprzez zwalczanie różnego rodzaju zapaleń, np. w przypadku udaru lub innych uszkodzeń. Nie powinno więc zbytnio dziwić, iż w momencie obumierania mózgu w wyniku śmierci, komórki te również dostają sygnał do działania. Naukowcy są jednak zaskoczeni swoimi obserwacjami, gdyż komórki te nie tylko się aktywowały i zintensyfikowały swoje działania, ale trwało to dość długo po śmierci. Bowiem obumierały one dopiero około 24 godzin od momentu zgonu swojego posiadacza, a to sporo.

Aktywność komórek mózgu zaskoczyła badaczy

W związku z otrzymanymi wynikami badań nie dziwi fakt, iż nawet sami naukowcy użyli zwrotu zombie w opublikowanym na łamach pisma naukowego Scientific Reports artykule, w którym opisane zostały ich osiągnięcia.

