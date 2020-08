Kompendium 5G - wszystko, co musisz wiedzieć o nowej generacji sieci

Sieć 5G na dobre wkroczyła na polski rynek. Wyjaśniamy jak działa, na czym polega oraz jaki będzie miała wpływ na codzinne korzystanie z naszych urządzeń.

Raz na kilka lat rynek technologii oraz telekomunikacji jest wywracany do góry nogami. Dzieje się tak za każdym razem, kiedy na rynku pojawia się nowa architektura sieci komórkowej.

Sieć 5G

Aby zrozumieć, jak ważne jest wdrożenie sieci 5G musimy na chwilę cofnąć się o dwadzieścia lat i szybko prześledzić rozwój sieci telefonii komórkowej w naszym kraju.

Pierwsze telefony komórkowe zawitały do Polski w połowie lat 90 XX wieku. Te duże, drogie i nieporęczne urządzenia umożliwiały użytkownikom kontakt na odległość niezależnie od miejsca, w którym się znajdowali. Na początku ograniczeniem było pokrycie zasięgiem, ale operatorzy stanęli na wysokości zadania, dzięki czemu można było korzystać z telefonów komórkowych niemal w całej Polsce. Co ciekawe, jedynym operatorem od uruchomienia sieci GSM działającym pod tą samą marką jest Plus.

Jak ewoluowała sieć komórkowa w Polsce?

Pierwsza sieć oparta na technologii GSM 900 MHz, która umożliwiała przesyłanie głosu oraz wiadomości SMS została uruchomiona 13 września 1996 roku. Plus wystartował 1 października 1996 roku i od tej pory jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych sieci telefonii komórkowej w Polsce.

Pierwsze sieci telefonii komórkowej nie umożliwiały przesyłania danych. Zmieniło się to w sieci nazywanej często 2.5G. Pojawił się wtedy standard GPRS, który umożliwiał wysyłanie danych za pośrednictwem sieci komórkowej. Szybko okazało się, że popularność GPRS przerosła oczekiwania twórców i znacząco zmieniła sposób, w jaki użytkowano telefony komórkowe.

Ewolucja telefonów komórkowych Nokii Widoczne anteny zewnętrzne w trzech najstarszych modelach

Od momentu wprowadzenia na rynek GPRS producenci skupili się na polepszeniu zasięgu i stałym zwiększaniu prędkości transferu danych. Z czasem pojawiło się EDGE - Extended GPRS, a prawdziwa ewolucja pojawiła się razem z 3G.

Sieć 3G, która po raz pierwszy została uruchomiona w 2001 roku zaprojektowano również pod kątem przesyłania danych.

Na przestrzeni lat operatorzy stale zwiększali przepustowość, aż w pewnym momencie w Polsce Internet przewodowy był wolniejszy od Internetu bezprzewodowego.

Sieć trzeciej generacji pokazała konsumentom, że mogą oni uzyskać szybki dostęp do skrzynki pocztowej oraz Internetu ze swojego telefonu komórkowego.

Wraz z upływem lat urządzenia elektroniczne znacząco wyewoluowały, technologia stała się znacznie bardziej zaawansowana, a na dodatek liczba urządzeń z wbudowanym modemem wzrosła wielokrotnie. Z tego właśnie powodu wprowadzono nowy standard, z którego korzystamy do dziś. Mowa o 4G LTE.

LTE Plus Advanced

Liderem we wprowadzaniu 4G LTE w Polsce był Plus. Sieć ta do dziś posiada najlepsze pokrycie zasięgiem sieci 4G LTE w naszym kraju. Komercyjne uruchomienie 4G LTE miało miejsce pod koniec 2011 roku.

Na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat na rynku wydarzyło się jednak bardzo dużo. Powszechne stały się smartfony z dostępem do sieci 4G LTE, a ich użytkownicy coraz chętniej korzystają z popularnych aplikacji intensywnie wykorzystujących transmisję danych, np. do oglądania wideo. Na dodatek coraz większa liczba użytkowników korzysta z mobilnego dostępu do Internetu w swoich domowych komputerach czy laptopach. Coraz więcej sprzętu infrastrukturalnego takiego, jak oświetlenie miejskie czy sygnalizacja świetlna sterowana jest za pomocą sieci bezprzewodowej przy wykorzystaniu modemów 4G LTE. Wszystko to spowodowało dalszy wzrost liczby urządzeń końcowych, co wpływa na jakość działania Internetu mobilnego.

Rozwiązaniem tego problemu jest sieć 5G, która jest już dostępna w naszym kraju. Polska jest jednym z pionierów w implementacji sieci 5G. Pierwszym operatorem, który komercyjnie uruchomił w naszym kraju 5G był Plus.

Rozwój sieci 5G wraz z wprowadzeniem na rynek nowych procesorów z wbudowanymi modemami sieci 5G spowodował, że na rynku pojawiło się wiele coraz bardziej przystępnych cenowo urządzeń z 5G.

Wiemy już, jak w skrócie wyglądał rozwój sieci komórkowej w naszym kraju, a więc możemy przejść do omówienia charakterystyki oraz sposobu działania sieci 5G.

Czym charakteryzuje się sieć 5G?

Sieć 5G będzie docelowo spełniać następujące parametry techniczne:

Prędkość transferu danych - do 20 Gb/s pobierania oraz do 10 Gb/s wysyłania

- do 20 Gb/s pobierania oraz do 10 Gb/s wysyłania Opóźnienia - typowe opóźnienia 4 ms z możliwością minimalizacji do 1 ms

- typowe opóźnienia 4 ms z możliwością minimalizacji do 1 ms Obciążenie - do 1 miliona urządzeń na 1 kilometr kwadratowy

- do 1 miliona urządzeń na 1 kilometr kwadratowy Stabilność połączenia - połączenie utrzymywane nawet w trakcie przemieszczania się z prędkością do 500 km/h

Sieć 5G Plusa - najważniejsze cechy

Specyfikacja techniczna 5G uwzględnia kilka bardzo istotnych zmian, które powodują, że sieć ta sprawdza się lepiej, niż 4G LTE. Co ciekawe wcale nie chodzi tu o prędkość transferu danych. Znacznie ważniejsza jest wyższa wydajność przy dużej liczbie urządzeń końcowych. Sieć 5G jest znacznie bardziej odporna na obciążenia, co jest niezwykle kluczowe w miejscach użyteczności publicznej takich, jak metro czy stadion. Kolejnym ważnym aspektem jest stabilność połączenia przy szybkim przemieszczaniu się. Oznacza to, że jadąc pociągiem pośpiesznym lub samochodem na autostradzie nie będziemy musieli martwić się o utratę zasięgu bądź przerwy w transmisji danych.

Jeżeli mowa o specyfikacji technicznej 5G warto wspomnieć także o sposobach wdrażania tej sieci. Większość operatorów uruchomiła 5G w paśmie 2100 MHz współdzielonym przez użytkowników 4G i 5G w technologii Spectrum Sharing. Plus wdrożył 5G w paśmie 2600 MHz, dedykowanym wyłącznie dla sieci najnowszej generacji, zapewniając tym samym dodatkową pojemość dla klientów.

Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy komercyjną sieć 5G w paśmie 2600 MHz w technologii TDD. Tę samą częstotliwość wykorzystują potęgi telekomunikacyjne, takie jak Stany Zjednoczone czy Chiny, które już wcześniej wdrożyły komercyjnie 5G. Plus jako jedyny operator na polskim rynku przeznaczył dla działania 5G osobne pasmo, zwiększając tym samym przepustowość sieci. Właśnie dzięki wydzieleniu osobnego pasma, a także zastosowanej nowoczesnej technologii TDD – która niczym dodatkowy pas ruchu na autostradzie pozwala na przesyłanie danych z wykorzystaniem jednego, wspólnego fragmentu pasma do naprzemiennej w czasie transmisji z i do nadajnika, użytkownicy Plusa otrzymują dostęp do najszybszej sieci 5G w Polsce – nawet do 600 Mb/s. Zastosowane rozwiązania umożliwiły nie tylko wyższą szybkość przesyłu danych, ale także zwiększenie pojemności sieci oraz mniejsze opóźnienia. Dla porównania pozostali operatorzy wdrożyli 5G w paśmie 2100 MHz w oparciu o technologię Spectrum Sharing bazującą na podziale wspólnego pasma między użytkowników technologii 4G i 5G. W tym przypadku w sytuacjach zwiększonego obciążenia sieci, na obszarach gęsto zaludnionych, czy w centrach miast, różnica między prędkością przesyłu danych w 5G a 4G może być niewielka – mówi Adam Toruński, Kierownik Działu Oferty Internet, sieć Plus.

W jaki sposób działa sieć 5G?

Sieć 5G do działania wykorzystywać może częstotliwości zarówno zupełnie nowe jak i te obecnie wykorzystywane przez sieć 4G LTE, które można podzielić w sposób następujący:

L Band - fale niskie poniżej 1000 MHz zapewniające lepszy zasięg

- fale niskie poniżej 1000 MHz zapewniające lepszy zasięg Sub-6 GHz - wykorzystujące częstotliwości od 3000 MHz do 6000 MHz i stanowiące kompromis pomiędzy zasięgiem, wydajnością a przepustowością

- wykorzystujące częstotliwości od 3000 MHz do 6000 MHz i stanowiące kompromis pomiędzy zasięgiem, wydajnością a przepustowością mmWave - fale milimetrowe nawet do kilkudziesięciu tysięcy MHz - zapewniające maksymalną wydajność tam, gdzie jest to wymagane

Z uwagi na wykorzystywanie obecnie przyznanych częstotliwości przez technologię LTE operatorzy na całym świecie pozyskują od urzędów regulacyjnych pozwolenie do nadawania sygnału 5G w nowych zakresach częstotliwości (najpopularniejszy nowy zakres w Europie to 3,4-3,8 GHz).

Zalety sieci 5G 2600 MHz

Jak w praktyce działa sieć 5G?

Specyfikacja i dane techniczne pokazują, że 5G to prawdziwa rewolucja, ale jak sieć działa w praktyce? Postanowiliśmy to sprawdzić. Dokładne rezultaty znajdziecie w oddzielnym tekście "Sieć 5G - ewolucja czy rewolucja? Sprawdzamy, jak działa w praktyce". W skrócie możemy powiedzieć, że rezultaty są bardziej, niż zadowalające. Już w tej chwili sieć 5G jest o kilka razy szybsza od 4G LTE, a co najważniejsze jest to odczuwalne podczas codziennego korzystania. Testy syntetyczne jedynie potwierdzają nasze wrażenia z użytkowania.

Praktyczny test sieci 5G

Do czego przyda się nam sieć 5G?

Sieć 5G podobnie jak poprzednie generacje sieci komórkowej powstała w odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na transfer danych.

Możliwości wykorzystania 5G

Ulepszone stacje bazowe oraz szybsze urządzenia końcowe pozwolą w dalszym ciągu rozwijać infrastrukturę inteligentnych miast oraz Internetu rzeczy. Wszystkie te urządzenia skorzystają z niezwykle szybkiego, stabilnego oraz co ważne przystępnego cenowo połączenia z Internetem.

Sieć 5G pozwala na dalszy rozwój esportu oraz Cloud Gamingu. Dzięki zwiększonej prędkości przesyłania danych gracze nie mają problemu ze zrywanym połączeniem, a granie z sieci stało się jeszcze wygodniejsze. W zaledwie kilka sekund jesteśmy w stanie pobrać wszystkie elementy niezbędne do rozgrywki bez konieczności instalacji całej gry na naszym urządzeniu.

Dzięki sieci nowej generacji pozbędziemy się problemu z przeciążeniem sieci i nagłymi spadkami wydajności w obszarach mocno zaludnionych. Co ważne, łączność będzie znacznie stabilniejsza podczas poruszania się. Skorzystają na tym autonomiczne i półautonomiczne samochody, które nie będą już miały problemu z podtrzymaniem łączności z siecią i infrastrukturą drogową.

Maszty Plusa zamontowane na biurowcu

Ile kosztuje korzystanie z sieci 5G?

Sieć 5G ze względu na ogromny wpływ na cały rynek technologiczny i telekomunikacyjny szybko z drogiej zabawki dla fanów nowych technologii stała się rozwiązaniem powszechnie dostępnym. Oczywiście do czasu dostępności takiej, jaką posiada obecnie sieć 4G LTE musimy jeszcze zaczekać, ale z miesiąca na miesiąc w Polsce pojawia się coraz więcej stacji bazowych i urządzeń końcowych z wbudowanym modemem sieci 5G.

Plus oferuje kilka planów taryfowych, które umożliwiają korzystanie z dobrodziejstw 5G. Polecane taryfy do 5G począwszy od zobowiązania w wysokości 70 zł miesięcznie pozwolą w pełni cieszyć się z możliwości, jakie oferuje sieć najnowszej generacji przez cały okres trwania kontraktu. W cenie 70 zł z umową na 24 miesiące otrzymamy nielimitowane rozmowy, SMSy, MMSy do wszystkich w Polsce oraz w roamingu w UE oraz 24 GB Internetu miesięcznie. Dodatkowo do wyboru mamy jeden z trzech gratisów - subskrypcję HBO GO, TIDAL lub Pakiet IPLA Polsat Sport Premium.

Sieć Plus premiuje swoich stałych klientów. Jeżeli posiadasz już abonament telefoniczny za co najmniej 50 zł, to kolejny dokupisz z rabatem do 50% ceny czyli korzystając z promocji, możesz cieszyć się z dostępu do sieci najnowszej generacji już za 25 zł miesięcznie. Możesz też wybrać kolejny abonament, polecany do 5G, z rabatem 25 zł czyli za 45 zł z 72 GB.

Do abonamentu polecamy przystępny cenowo smartfon z 5G - Samsunga Galaxy A51 5G. Kosztuje on 99 zł na start i 83 zł miesięcznie przez 24 miesiące. Zachęcamy do zapoznania się z naszą recenzją podstawowego Samsunga Galaxy A51. Model z 5G ma mocniejszą specyfikację sprzętową i oczywiście ma modem pozwalający na korzystanie z sieci 5G.

Przykładowe urządzenia z modemem sieci 5G w ofercie Plusa

5G w przyszłości

Najbliższa przyszłość sieci 5G będzie bezpośrednio powiązana z budowaniem kolejnych stacji bazowych, które pozwolą na zwiększenie pokrycia zasięgiem sieci 5G.

Projekt Warszawa - pokrycie zasięgiem sieci 5G całej stolicy Polski i okolicznych miejscowości

Obecnie z możliwości sieci 5G skorzystamy w 7 miastach w Polsce - w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi oraz Katowicach. Ze względu na specjalny dobór miejsc, w których umieszczono nadajniki (przy ważnych punktach przesiadkowych/centrach miast/atrakcjach turystycznych) w zasięgu sieci 5G jest około miliona Polaków.

Miasta, w których skorzystamy z 5G

W najbliższych miesiącach świadomość obywateli o sieci 5G będzie się zwiększać. Po pierwszych testach wiadomo już, że sieć 5G oferuje znacznie szybszy przesył danych i mniejsze opóźnienia. Wszyscy możemy lub w niedalekiej przyszłości będziemy mogli skorzystać ze znacznie szybszej i dostosowanej do naszych potrzeb sieci telefonii komórkowej.