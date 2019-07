Kompendium Nintendo Switch Lite - wszystko co wiemy o nowej konsoli

Nowa konsola od Nintendo to potencjalnie gorący kąsek dla entuzjastów mobilnej rozgrywki. Zebraliśmy wszystkie dostępne informacje na temat Switch Lite.

Spis treści

Pierwsze informacje na temat Nintendo Switch Lite skoncentrowały się wokół 2 kluczowych parametrów. Dowiedzieliśmy się, że nowa konstrukcja będzie tańsza oraz pozbawiona możliwości podłączenia do telewizora. Poniżej przedstawiamy najbardziej szczegółowy zbiór danych.

Nintendo Switch Lite - jaka jest data premiery ?

Konsola trafi na rynek 20 września, czyli równocześnie z premierą gry The Legend of Zelda: Link's Awakening. Można zakładać, że pojawią się zestawy zawierające konsolę i grę. Nieco później bo 8 listopada do wersji trafi wersja specjalna w stylistyce Pokemon.

Nintendo Switch Lite - jaka będzie polska cena ?

Teoretycznie Nintendo Switch Lite ma kosztować 199 dolarów, czyli około 750 zł. Doświadczenie pokazuje, że przeliczniki między rynkiem amerykańskim i polskim są mniej korzystne. Przykładowo zwykłe Nintendo Switch kosztuje 299, co można przeliczyć na 1100 zł. Pomimo tego za konsolę w polskim sklepie trzeba zapłacić przynajmniej 1350 zł. Można zakładać, że Switch Lite będzie wyceniony w Polsce na 899 zł lub 999 zł. Jest niemal pewne, że dystrybutor dołoży wszelkich starań, aby wycena nie przekroczyła bariery 1000 zł.

Nintendo Switch Lite - czy można podłączyć do telewizora ?

Zgodnie z przypuszczeniami Nintendo nie przewidziało żadnej możliwości podłączenia konsoli do telewizora lub innego zewnętrznego ekranu. Brak stacji dokującej i wyjść sprawia, że funkcja ta nie pojawi się również w przyszłości. Nintendo Switch Lite ma być w pełni mobilnym urządzeniem. Co ciekawe jak donoszą zagraniczne media, prawdopodobnie konsola nie będzie traktowana jako następca Nintendo 2DS XL. Projekty mają być rozwijane równolegle.

Nintendo Switch Lite - czy jest kompatybilna z wszystkimi grami ?

Część gier na Nintendo Switch od samego początku była projektowana zmyślą wyłącznie o rozgrywce stacjonarnej. Dotyczy to przede wszystkim tytułów wykorzystujących czujnik podczerwieni i niezależną pracę dwóch Joy-Con'ów. Nie pogramy w nie na oryginalnej konsoli pracującej w trybie mobilnym, a więc nie uruchomimy ich także na urządzeniu w wersji Lite. Całe szczęście Nintendo od samego początku nanosiło oznaczenia na gry przeznaczone wyłącznie do zabawy w trybie stacjonarnym. Teraz odpowiednie ostrzeżenia mają pojawić się również w cyfrowym sklepie. Istnieje wprawdzie możliwość podłączenia zewnętrznego, kupionego osobno kontrolera i uruchomienia wszystkich gier, ale trudno wyobrazić sobie komfortową rozgrywkę na miniaturowym ekranie konsoli.

Nintendo Switch Lite - czy można podłączyć Joy-Con i akcesoria

Jak wspominaliśmy konsola pozwala na bezprzewodowe podłączenie kontrolerów Joy-Con, Switch Pro Controller, i Poké Ball Plus. Można zakładać, ze większość użytkowników miniaturowej konsoli nie będzie zainteresowana ich zakupem. Wieloosobowa zabawa na pojedynczym ekranie nie będzie należeć do najwygodniejszych. Sama konsola posiada wbudowany zestaw czujników, który pozwoli obyć się bez zewnętrznych urządzeń.

Wielu zewnętrznych producentów przygotowuje etui i futerały do konsoli. Zwara konstrukcja sprawia, że Switch Lite będzie mógł być lepiej chroniony niż jego konwertowany odpowiednik.

Nintendo Switch Lite vs Switch - jaki rozmiar ma wyświetlacz ?

Obydwa warianty Nintendo Switch posiadają dotykowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1280 x 720. Switch Lte otrzymał 5,5-calowy panel, a więc o 0,7 cala mniejszy niż w przypadku podstawowej wersji konsoli. Nie należy obawiać się problemów ze skalowaniem, ponieważ proporcje obrazu pozostają niezmienne.

Nintendo Switch Lite vs Switch - jaka jest wydajność i specyfikacja

Wydajność Switch Lite ma być dokłądnie taka sama jak podstawowego Nintendo Switch. Jak informuje producent, w konsolach rozmieszczono identyczne podzespoły. Nie wykluczone, że w kolejnych miesiącach na rynek trafi Nintendo Switch Pro z usprawnioną specyfikacją techniczną. Różnice między podstawową wersją, a wariantem Lite mają dotyczyć przede wszystkim gabarytów. Switch Lite ma wymiary 91,1 mm x 208 mm x 13,9mm przy wadze zaledwie 275 g. Switch w trybie mobilnym ma 102 mm x 239 mm x 13,9 mm i masę 297 g.

Nintendo Switch Lite - bateria i czas pracy

Nintendo twierdziło, że nowa konstrukcja pozwoliła na bardziej energooszczędne rozmieszczenie podzespołów, co miałoby się przełożyć na wydłużoną pracę konsoli na jednym ładowaniu. Pomimo tego w specyfikacji modelu Lite nie widać żadnych różnic względem klasycznego Switch - maksymalny wynik to 7 godzin pracy.

Nintendo Switch Lite - jakie moduły komunikacyjne posiada

Miniaturowa konsola posiada posiada takie same możliwości komunikacji bezprzewodowej co większy odpowiednik. Komunikacja z siecią jest możliwa za pośrednictwem Wi-Fi, współpraca z akcesoriami przebiega za pomocą Bluetooth. Nie zabrakło również modułu NFC.

Nintendo Switch Lite - jakie są wersje i kolory

Konsola będzie sprzedawana w 3 podstatowych kolorach - żółtym, szarym i turkusowym. Oczywiście tradycyjnie Nintendo będzie przygotowywać edycje specjalne. Pierwsza z nich to szary wariant z nadrukami, nazwany Pokémon Sword and Shield edition.

Nintendo Switch Lite - czy warto kupić

Trudno traktować Switch Lite jako alternatywę lub następcę dla podstawowego Nintendo Switch. Urządzenia wykorzystują wprawdzie te same gry, ale nawet sama nazwa Switch zdaje się nie pasować do konsoli pozbawionej możliwości konwersji w stacjonarną. Można zakładać, że nikt nie będzie wybierał między Switch i Switch Lite. Osobom zastanawiającym się co wybrać, zdecydowanie doradzamy dopłatę 300 zł to pełnowymiarowego wariantu. Czy to oznacza, ze Switch Lite jest bez sensu ? Absolutnie nie. Jest to konsola skierowana do zupełnie innego typu użytkownika - takiego, który od lat konsole Nintendo traktuje jako urządzenie mobilne. Wbrew założeniom samego producenta, konsola jawi się jako następca Nintendo DS - i właśnie fani mobilnych konsolek od Japończyków sięgną po nią w pierwszej kolejności.