Kompendium wiedzy – czym są produkty Xiaomi Smart Home i dlaczego pokochasz Mi Home

Inteligentne urządzenia domowe powiązane z ekosystemem Xiaomi Smart Home ułatwiają życie. Dzięki automatyzacji i wielu funkcjom dodatkowym wykonywanie wielu czynności stanie się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dodatkowo całością możesz zarządzać ze swojego smartfona nawet w przypadku, gdy nie ma Cię w domu.

Spis treści

Smart Home, czyli inaczej inteligentny dom, to pojęcie kojarzące się nam głównie z filmami Science-Fiction, w których domy zasilane są sztuczną inteligencją i samodzielnie dbają o zapewnienie odpowiedniego komfortu swoim mieszkańcom. Mało kto wie, że aktualnie możemy bez większych problemów i nakładów finansowych zaopatrzyć nasz dom lub mieszkanie w elementy systemu Smart Home.

Czujniki systemu Xiaomi Smart Home

Definicja inteligentnego domu zakłada, że klasyczne urządzenia będące na wyposażeniu każdego budynku, takie jak oświetlenie, czajnik, termostat oraz wyposażenie dodatkowe można połączyć razem w sieć, która pozwala na komunikację wszystkich elementów wchodzących w skład ekosystemu.

Zobacz również:

Co ważne, dzięki firmie takiej jak Xiaomi, która posiada autorski system Mi Home rozwiązanie to jest przystępne cenowo i szeroko dostępne.

Mi Robot Vacuum-Mop Essential

Zastanawiasz się, jakie elementy wchodzą w skład inteligentnego domu, jak rozpocząć swoją przygodę ze Smart Home oraz ile pieniędzy na nią przeznaczyć? Dowiesz się tego z poniższego materiału.

Na co pozwala system Smart Home?

Zastanawiasz się do czego wykorzystać Smart Home skoro jesteś zadowolony ze swojego aktualnego wyposażenia? Wystarczy jeden prosty przykład. Wyszedłeś z domu i zapomniałeś wyłączyć światła. Normalnie musiałbyś wrócić wyłączyć je ręcznie z wykorzystaniem włącznika. W przypadku posiadania Smart Home wystarczy kilka kliknięć w aplikacji mobilnej, aby całą operację wykonać z dowolnego miejsca na ziemi. Powyższa sytuacja to jedna z wielu możliwości. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kontrolować na bieżąco temperaturę, otwarcie drzwi, okien, jakość powietrza w pomieszczeniach czy monitorować cały dom.

Mi Air Purifier Pro

Większość czynności możemy zautomatyzować. Użytkownik może zdefiniować reguły, które automatycznie będą wywoływać wybrane funkcje. Na przykład możemy zaprogramować włączanie oświetlenia nastrojowego wieczorem lub włączanie trybu nocnego w oczyszczaczu.

Poniżej znajdziesz najważniejsze scenariusze wykorzystania elementów systemu Smart Home:

sterowanie oświetleniem

sterowanie oczyszczaczami powietrza

zarządzanie inteligentnymi urządzeniami do sprzątania

kontrolowanie temperatury i wilgotności w pomieszczeniach

monitorowanie domu

wykrywanie ruchu

nadzór zwierząt pozostawionych bez opieki

informowanie o powrocie domowników

Czy mój dom jest kompatybilny z systemem Xiaomi Smart Home?

Odpowiedź jest bardzo prosta. Każdy dom lub mieszkanie można wyposażyć w elementy inteligentnego domu. Do ich działania niezbędna jest jedynie instalacja elektryczna oraz dostęp do internetu. Co istotne, nie potrzebujemy fizycznej sieci LAN. Wystarczy router zapewniający dostęp do sieci bezprzewodowej Wi-Fi.

Mi Router AX9000

Smart Home - jakie elementy wchodzą w jego skład

To, z ilu elementów składać się będzie system Smart Home, zależy tylko i wyłącznie od naszych preferencji, potrzeb oraz budżetu. Wymagany jest jednak jeden element łączący poszczególne urządzenia w całość. Mowa o centralce. W przypadku Xiaomi jest to Smart Home Hub - niewielkie urządzenie pozwalające zarządzać wszystkimi czujnikami wchodzącymi w skład ekosystemu Xiaomi Home.

Mi Smart Home Hub

Poniżej znajdziesz listę urządzeń, które możesz podłączyć do swojego inteligentnego domu:

Mi Smart Home Hub - centralka, która jest sercem systemu Xiaomi Smart Home

Mi LED Smart Bulb - żarówka z gwintem E27

Mi Smart Wireless Switch - programowalny przycisk sterujący

Mi Motion-Activated Night Light - oświetlenie nocne z czujnikiem ruchu

Mi Smart Window & Door Sensor - czujnik okien i drzwi

Mi Bluetooth Temperature & Humidity Monitor - czujnik temperatury i wilgotności

Mi Smart Motion Sensor - czujnik ruchu

Mi Body Composition Scale - inteligentna waga

Mi Smart Wi-Fi Power Plug - gniazdko sieciowe Wi-Fi

Mi LED Smart Bulb (White & Color) –-dekoracyjna żarówka z gwintem E27

Mi Smart Kettle Pro - inteligentny czajnik

Yeelight Lightstrip Plus –-listwa LED Wi-Fi z możliwością rozszerzenia długości

Mi LED Desk Lamp 1S - inteligentna lampka biurkowa

Mi 360° Home Security Camera 2K Pro - kamerka do monitoringu domowego z możliwością komunikacji głosowej

Mi Smart LED Ceiling Light – inteligentna lampa sufitowa

Mi Air Purifier - rodzina inteligentnych oczyszczaczy powietrza

Xiaomi Wi-Fi Mi Router AX9000 - router domowy wysokiej wydajności zaprojektowany do współpracy z ekosystemem Xiaomi Smart Home

Jak widać, lista urządzeń jest bardzo pokaźna. Warto zaznaczyć, że producent nie ogranicza naszej kreatywności. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby programować własne akcje pozwalające np. wyłączyć inteligentny odkurzacz po otwarciu drzwi lub uruchomić alert w momencie powrotu dziecka do domu.

W tym miejscu należy podkreślić, że urządzenia Smart Home najczęściej są oszczędniejsze od swoich klasycznych odpowiedników. Oznacza to, że nie musimy obawiać się zwiększonych rachunków za prąd.

Od czego zacząć zabawę ze Smart Home?

Wiemy już, że zabawę z systemem Xiaomi Smart Home należy zacząć od zakupu centralki Mi Smart Home Hub, która pozwala na konfigurację wszystkich urządzeń. Potrzebny jest również dowolny smartfon z systemem operacyjnym Android lub iOS. Wraz z aplikacją Mi Home pozwoli on wygodnie zarządzać całym ekosystemem.

Aplikacja Xiaomi Home

Na początek przygody z inteligentnym domem warto zaopatrzyć się w następujące elementy:

centralkę Mi Smart Home Hub

żarówki Mi LED Smart Bulb

czujnik otwarcia drzwi/okien Mi Smart Window & Door Sensor

czujnik ruchu Mi Smart Motion Sensor

kamerę do monitoringu Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier

Powyższy zestaw będzie nas kosztować mniej niż 1000 zł i pozwoli na dobre rozpocząć przygodę z inteligentnym domem Smart Home. W razie potrzeby możemy bez problemu dodawać kolejne elementy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby posiadać więcej niż jedno urządzenie tego samego typu w różnych pomieszczeniach. Łatwo rozróżnimy je dzięki specjalnym opisom w aplikacji Mi Home.

Centralka Inteligentnego Domu Xiaomi Mi Smart Home Hub

Centralka Xiaomi Mi Smart Home Hub to niepozorne urządzenie o niesamowicie dużych możliwościach. Pozwala ona na komunikację urządzeń Smart Home korzystających z łączności Bluetooth, Wi-Fi oraz Zigbee. Każdy sprzęt z wykorzystaniem centralki Mi Smart Home łączy się z Internetem i jest dodawany do naszego konta Xiaomi.

Xiaomi Mi Smart Home Hub

Xiaomi Mi Smart Home Hub zasilane jest z wykorzystaniem złącza microUSB. Atrakcyjna stylistycznie obudowa powoduje, że urządzenie możemy bez problemu ustawić w widocznym miejscu.

Czujnik otwarcia drzwi/okien Mi Smart Window & Door Sensor

Czujniki Mi Smart Window & Door Sensor to niewielkie pastylki, które monitorują ruch okiennicy lub framugi drzwi. Po otwarciu lub zamknięciu są w stanie wysyłać sygnał do centralki Xiaomi Mi Smart Home Hub, która może wykonywać dodatkowe akcje.

Mi Smart Window & Door Sensor

Przykładowo, w aplikacji Mi Home możemy zaprogramować, że po otwarciu drzwi czujnik prześle sygnał do bramki sieciowej, która uruchomi nagrywanie obrazu na kamerze Mi 360° Home Security Camera 2K Pro i powiadomi o tym użytkownika, wysyłając powiadomienie na urządzenie mobilne.

Możemy także zaprogramować czujnik do drzwi Mi Smart Window & Door Sensor tak, aby informował nas o wejściu/wyjściu naszego dziecka ze swojego pokoju.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sygnał otwarcia drzwi automatycznie uruchamiał oświetlenie w pokoju. Do tej akcji możemy wykorzystać żarówki z gwintem E27 - Mi LED Smart Bulb lub dedykowane plafony oświetleniowe.

Po umieszczeniu czujnika Mi Smart Window & Door Sensor przy okiennicy możemy spowodować, że po otwarciu okna nasz oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier zwiększy wydajność swojej pracy, aby zniwelować zanieczyszczenia wpadające do mieszkania.

Czujnik ruchu Mi Smart Motion Sensor

Czujnik ruchu Mi Smart Motion Sensor wykrywa ruch ludzi i zwierząt. Niewielkie urządzenie możemy zamontować na każdej płaskiej powierzchni. Jeżeli chcemy, aby sensor rejestrował jedynie ruch ludzi wystarczy przymocować go na szafce. Czujnik ruchu możemy wykorzystać do kilku czynności. Podstawową jest zaprogramowanie uruchomienia światła po wykryciu ruchu.

Mi Smart Motion Sensor

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Mi Smart Motion Sensor był częścią alarmu i wysyłał powiadomienia o nieoczekiwanym ruchu w danym pomieszczeniu. Czujnik ten może informować nas również o obecności naszego dziecka w swoim pokoju.

Kamera do monitoringu Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

Kamera Mi 360° Home Security Camera 2K Pro to profesjonalne rozwiązanie do domowego monitoringu wizyjnego. Urządzenie wyposażono w 3 MP sensor, sztuczną inteligencję ułatwiającą wykrywanie ludzi oraz dwa mikrofony z redukcją szumów, które rejestrują dźwięk. Kamerka posiada niezwykle jasny obiektyw z przysłoną f/1.4, który składa się z sześciu niezależnych elementów. Całość połączono z trybem nocnym współpracującym z diodami na podczerwień. Oznacza to, że możemy liczyć na wysoką jakość nagrań niezależnie od warunków pogodowych i oświetleniowych.

Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

W warunkach słabego oświetlenia nadal możemy liczyć na kolorowe nagrania.

Inteligentną kamerkę Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, dzięki obecności mikrofonów oraz wbudowanemu głośnikowi, możemy bez problemu wykorzystać jako inteligentną nianię. To również świetne narzędzie do pilnowania naszych czworonogów. Podczas nieobecności w domu można na żywo podglądać, gdzie znajdują się zwierzęta oraz prowadzić z nimi rozmowę na żywo.

Kamera umożliwia dostęp zdalny z dowolnego miejsca na ziemi. Dzięki wbudowanemu silnikowi obrotowemu możemy obracać ją o 360 stopni, aby monitorować całe pomieszczenie.

W momencie, gdy przebywamy w domu możemy wykorzystać fizyczną osłonę obiektywu. Kamera schowa się wewnątrz obudowy, aby chronić naszą prywatność.

Mi 360° Home Security Camera 2K Pro posiada uchwyt do montażu naściennego, a w aplikacji Mi Home znajdziemy opcję pozwalającą obrócić ekran o 180 stopni.

Pliki rejestrowane przez kamerę możemy zapisać lokalnie na karcie pamięci microSD lub lokalizacji sieciowej NAS. Dodatkowo wszystkie nagrania wyzwalane czujnikiem ruchu przechowywane są przez 7 dni w chmurze.

Xiaomi Home - aplikacja do zarządzania produktami Xiaomi Smart Home

Wszystkimi elementami wchodzącymi w skład ekosystemu Xiaomi Smart Home możemy zarządzać z poziomu jednej aplikacji. Wystarczy urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android lub iOS oraz aplikacja Xiaomi Home dostępna do pobrania z Google Play lub AppStore.

Po pobraniu aplikacji należy zaakceptować regulamin oraz wybrać kraj i region. W następnym kroku trzeba zalogować się do konta Xiaomi lub stworzyć nowy identyfikator. To właśnie do niego przypisywane będą wszystkie nowe urządzenia z ekosystemu Xiaomi. Program możemy zainstalować na kilku urządzeniach. Producent przewidział również możliwość udostępniania kontroli innym użytkownikom np. członkom rodziny.

Xiaomi Home to niezwykle przejrzysta i intuicyjna aplikacja. Na ekranie domowym wyświetla się pulpit z podłączonymi urządzeniami. Możemy je podzielić według pomieszczeń, w których się znajdują.

Logowanie w aplikacji Mi Home Ekran domowy Mi Home

Na samym szczycie ekranu wyświetlają się aktualne parametry z czujników rozmieszczonych w naszym domu. Mowa o temperaturze, wilgotności czy jakości powietrza.

Program podzielono na trzy zakładki - Xiaomi Home, Automatyzacja oraz Profil.

W sekcji automatyzacja możemy tworzyć własne reguły. Na przykład Xiaomi Home może zmniejszyć intensywność działania oczyszczacza powietrza w godzinach nocnych lub automatycznie przełączyć oświetlenie w tryb nocny.

Podział urządzeń na pomieszczenia Ustawienia automatyzacji

Po kliknięciu w profil zostaniemy przekierowani do ustawień naszego konta oraz aplikacji Mi Home. To właśnie z tego poziomu możemy udostępnić cały dom lub wybrane urządzenia innym użytkownikom. Producent umożliwia podłączenie asystenta głosowego od Google lub Amazon. Dzięki tym rozwiązaniom można głosowo porozumiewać się z ekosystemem.

Ustawienia Mi Home Udostępnianie urządzeń innym użytkownikom

Z poziomu ustawień możemy również sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania układowego każdego sprzętu połączonego z naszym kontem.

Aby dodać nowe urządzenia, wystarczy dotknąć ikony plusa i wybrać opcję dodaj urządzenie. Aplikacja automatycznie wykryje nowy sprzęt, który pojawił się w zasięgu sieci bezprzewodowej i Bluetooth. Po zaledwie kilku kliknięciach urządzenia Smart Home są gotowe do działania.

Dodawanie nowych urządzeń Dodawanie nowych urządzeń

Xiaomi Smart Home - tani sposób na inteligentny dom, który dopasowuje się do naszych potrzeb

Smart Home od Xiaomi to rozbudowane, uniwersalne i przystępne cenowo rozwiązanie, które pozwala łatwo rozbudować nasz dom lub mieszkanie o inteligentne elementy. Całość jest prosta w montażu, a na dodatek nie zużywa wiele energii. Przy niewielkich nakładach finansowych jesteśmy w stanie zautomatyzować mnóstwo czynności, które wykonujemy wiele razy w ciągu dnia.

Oczyszczacz powietrza Xiaomi

Nie bez znaczenia jest również fakt, że systemem Smart Home pozwala zwiększyć bezpieczeństwo naszego domu. Dzięki czujnikom oraz kamerom możemy monitorować, co dzieje się w środku z wykorzystaniem naszego urządzenia mobilnego. Z tego rozwiązania szczególnie ucieszą się rodzice oraz właściciele czworonogów.

System Smart Home od Xiaomi jest niezwykle modularny. Oznacza to, że możemy zacząć od zakupu i konfiguracji zaledwie dwóch lub trzech urządzeń i stopniowo rozbudowywać inteligentny dom o kolejne produkty. Nie trzeba wydawać kilku tysięcy złotych, aby przetestować Smart Home w swoim mieszkaniu.

Powyższy materiał jest pierwszym z cyklu publikacji o systemie smarthome od Xiaomi.