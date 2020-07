Komputerom Mac ataki niestraszne? Przeczytaj o najnowszym wirusie

Utarło się, że komputery Mac są tak bezpieczne, że użytkownicy nie muszą instalować na nich dodatkowego oprogramowania antywirusowego. Niestety to nie prawda.

Faktem jest, że komputery Mac są znacznie bardziej bezpieczne od urządzeń pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows# 10 czy Linux, ale to nie znaczy, że są w 100 procentach bezpieczne, a ich użytkownicy nie muszą zaprzątać sobie głowy instalacją antywirusa.

iMac 27 i MacBook Pro 13

Złośliwe oprogramowanie co jakiś czas wita na komputery z logo nadgryzionego jabłka, a na dodatek jak już to zrobi to najczęściej jest bardzo niebezpieczne.

Najnowszym przykładem wirusa na komputery pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego macOS jest próba wyłudzenia okupu, która pojawia się po pobraniu zainfekowanej aplikacji Little Snitch. Oprogramowanie służy do pobierania torrentów i po raz pierwszy zostało zauważone na Rosyjskim forum. Informację o zagrożeniu nagłośniła firma Malwarebytes Labs.

Specjaliści do spraw bezpieczeństwa donoszą, że najnowszy wirus na komputery Mac nie jest zbytnio wyrafinowany.

Thomas Reed z Malwarebytes przetestował działanie wirusa. Na początku miał on niemałe problemy z zainstalowaniem oprogramowania, które zostało zarażone. Gdy udało mu się to zrobić pozostawił na komputerze pliki, które powinny być łakomym kąskiem dla wirusa. Aby uzyskać informację o konieczności wpłacenia pieniędzy w celu odblokowania plików Reed musiał wykonać szereg czynności. Przestawił on zegar systemowy o trzy dni do przodu, wyłączył i włączył komputer kilkukrotnie, a na dodatek przepinał się pomiędzy kilkoma sieciami LAN.

Co ciekawe pomimo zastosowanie sztuczek, które mają zamiar zdezorientować użytkownika i sprawić, że nie będzie on w stanie łatwo dociec, które oprogramowanie zawiera wirusa, to sam proces szyfrowania danych przebiega z komplikacjami, które są widoczne dla użytkownika korzystającego z komputera.

Reed podkreśla, że w 2020 roku nie powinniśmy już korzystać z torrentów. Po zainstalowaniu wirusa najlepiej przeinstalować system operacyjny. W tym celu przyda się regularnie wykonywana kopia zapasowa, która uchroni nas przed utratą danych.

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami o iPhonie 12, przeczytaj, którego antywirusa warto kupić w 2020 roku i sprawdź, ile kosztuje MacBook Air.