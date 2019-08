Komputery Always Connected PC - co dla nas oznaczają?

Wyjaśniamy, czym są komputery Always Connected PC, czym się charakteryzują i czy warto się nimi zainteresować.

Komputery typu Always Connected są odpowiedzą na potrzeby dzisiejszych użytkowników. Na rynku nie brakuje ciekawych lekkich i przenośnych ultrabook'ów, które zapewniają świetne czasy pracy na pojedynczym ładowaniu, ale brakuje im jednej funkcji. Chodzi o modem LTE/5G, który zapewniałby stały dostęp do internetu. Wyjątkiem są najdroższe modele biznesowych laptopów takich, jak Lenovo ThinkPad oraz niektóre modele z serii Microsoft Surface.

Źródło: pcworld.com

W dzisiejszych czasach urządzenia takie, jak komputer, tablet lub smartfon są praktycznie bezużyteczne bez dostępu do internetu. Użytkownicy oczekują szybkiego i stabilnego połączenia z siecią. Niestety laptopy w przeciwieństwie do telefonów i innych urządzeń mobilnych wyposażone są jedynie w moduły Wi-Fi oraz Bluetooth.

Czym jest komputer Always Connected PC?

Komputer typu Always Connected PC to rozwiązanie wszystkich problemów, z jakimi borykają się współcześnie użytkownicy laptopów, którzy wykorzystują je głównie na mieście oraz w ruchu.

Always Connected PC to komputery wyposażone w procesory ARM takie, jak Snapdragon 845, 855 lub 8cx oraz modem LTE. Czytelnicy pewnie zastanawiają się, dlaczego zastosowano procesory ARM typowe dla smartfonów zamiast klasycznych układów x86. Chodzi o energooszczędność. Jak sama nazwa wskazuje komputery typu Always Connected są stale podłączone do internetu.

Zastosowanie procesora znanego z najwydajniejszych komórek powoduje, że trzeba pogodzić się z kilkoma kompromisami.

Procesor to jedna z dwóch głównych zmian w stosunku do zwykłych laptopów, jakie znajdują się na rynku. Drugą z nich jest obecność modemu LTE, a w przyszłości 5G. Urządzenia Always Connected PC korzystać będą również z dobrodziejstw wbudowanych kart eSIM, które pozwalają na dalszą minimalizację podzespołów. Modem wraz z procesorem pracować będą w trybie Connected Standby. Dzięki niemu urządzenia cały czas podłączone są do sieci i potrafią odbierać wiadomości e-mail i wykonywać wiele czynności w tle. Ich sposób pracy można porównać do smartfonów, które wykonują wiele procesów w trybie uśpienia.

Jakie są zalety komputerów typu Always Connected PC?

Głównymi zaletami komputerów nowego typu są oczywiście rozmiary. Dodatkowo w środku znajduje się procesor ARM oraz pojemna bateria. Gwarantują one rewelacyjne czasy pracy na baterii oraz zapewniają odpowiednią wydajność. Nie można zapominać o największej zalecie, którą jest obecność modułu LTE.

Ze względu na układ ARM w środku nie wymagają one systemów chłodzenia, dzięki czemu są jeszcze mniejsze, cieńsze i lżejsze. Producenci mogą zagospodarować większą przestrzeń na baterię, a sam komputer pracuje w trybie pasywnym nie wydając przy tym żadnych niepożądanych odgłosów.

Pracuj, gdzie chcesz

Komputery Always Connected PC wykorzystują własny modem, dzięki czemu można w szybki sposób uzyskać dostęp do internetu i pracować w dowolnym miejscu. Może to być autobus, kawiarnia lub park. Nie trzeba udostępniać internetu z własnego smartfona i obawiać się o poziom naładowania jego baterii. Dodatkowe routery oraz modemy również są zbędne.

Prądu nigdy za mało

Dzięki energooszczędnym układom ARM, dyskom SSD i pojemnej baterii przy jednoczesnym braku chłodzenia komputery Always Connected są jeszcze bardziej energooszczędne. Najlepsze urządzenia w tej kategorii zawstydzają nawet iPad'a. Przykładowo Elitebook od HP oferuje żywotność baterii przekraczającą 50 godzin.

Wady komputerów Always Connected

Komputery Always Connected nie są pozbawione wad. Trzeba wiedzieć, że urządzenia te posiadają swoje ograniczenia. Głównym z nich jest wydajność, która odstaje od innych komputerów z układami Intel'a/AMD. Nie można się oszukiwać, że nie poczyniono pewnych kompromisów. Układy ARM są kompaktowe, wydajniejsze energetycznie, ale oferują także mniejszą moc obliczeniową. Będzie to widoczne przy bardziej wymagających zadaniach. Urządzenia Always-Connected to w przeważającej większości ultrabook'i i komputery 2 w 1. Na próżno szukać większych 15 calowych konstrukcji.

Układ Snapdragon 8cx w zupełności wystarcza do pracy biurowej oraz rozrywki. Oglądanie filmów w 4k i praca z kilkoma aplikacjami na raz nie stanowią dla niego żadnych problemów. Te zaczną się dopiero przy bardziej wymagających zadaniach, jak obróbka foto/wideo lub wirtualizacja.

Aby w pełni wykorzystać możliwości komputera Always Connected potrzebna jest również karta SIM z internetem. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami. W dobie dużych pakietów internetowych większość użytkowników udostępnia internet z telefonu. Największą zaletą urządzeń Always Connected jest obecność modemu, ale żeby z niego skorzystać potrzebna jest dodatkowa karta SIM.

Czy rynek jest gotowy na komputery Alawys Connected?

Nowe technologie ewoluują w bardzo szybkim tempie. Nie inaczej jest z komputerami. Producenci i operatorzy są świadomi problemów swoich użytkowników.

Aby komputery Always Connected działały poprawnie potrzeba jest obsługa standardu eSIM oraz specjalne plany taryfowe.

Oba rozwiązania są już wdrażane. Standard eSIM został spopularyzowany dzięki zeszłorocznym modelom iPhone'a, które posiadają Dual-SIM, ale są wyposażone w zaledwie jedno fizyczne złącze na karty SIM.

W chwili obecnej w Polsce eSIM wspiera sieć Orange. W przyszłości dołączyć ma do niej T-Mobile.

Z drugą kwestią - planami taryfowymi jest jeszcze problem, ale poszczególni operatorzy wdrażają powoli dedykowane usługi. Niedługo powinny pojawić się nowe karty pas-as-you-go, czyli płacisz kiedy korzystasz. Pozwolą one na dostęp do sieci, kiedy będzie on potrzebny za ustaloną wcześniej opłatą. W przypadku, gdy użytkownik danego dnia nie będzie korzystał z transferu danych nie zapłaci za usługę.

Możliwe, że operatorzy na potrzebę komputerów Always Connected umożliwią wykorzystanie danych pakietowych z posiadanego planu taryfowego w telefonie. Bardzo prawdopodobne jest również, że w przyszłości operatorzy zaczną sprzedawać tego typu komputery w abonamentach.