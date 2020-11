Komputery MacBook Air, Pro 13 i Mac mini z Apple M1 od dziś w sklepach

Po tygodniowej przedsprzedaży do sklepów trafiły pierwsze egzemplarze komputerów Mac mini, MacBook Air oraz MacBook Pro 13 w wersjach Late 2020 z autorskim układem ARM64 Apple Silicon M1.

Od 17 listopada 2020 roku da się oficjalnie kupić najnowsze modele komputerów Mac. To pierwsze sprzęty firmy Apple pracujące pod kontrolą preinstalowanego systemu operacyjnego macOS Big Sur oraz wykorzystujące architekturę ARM64 zamiast X86.

Odświeżony Mac mini, MacBook Air oraz MacBook Pro 13 posiadają nowe procesory Apple M1. Komputery zaprezentowano po raz pierwszy 10 listopada 2020 roku na konferencji Apple One More Thing.

