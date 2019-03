Komputery taniej o VAT w Media Markt

Od 28 do 31 marca w Media Markt można kupić komputery taniej.

Wystartowała akcja Świat bez VAT w Media Markt, gdzie możemy nabyć komputery taniej o wartość podatku VAT. Promocja obejmuje sprzęt komputerowy: laptopy, komputery stacjonarne, tablety, monitory, czytniki e-book oraz smartfony i telefony. Taniej kupimy także Aparaty fotograficzne, sprzęt RTV i AGD. Urządzenia możemy zakupić zarówno na stronie, jak i w sklepach stacjonarnych. Warto zaznaczyć, że większy asortyment znajdziemy w sklepach stacjonarnych. Z promocji wyłączone są urządzenia firm Microsoft oraz Apple.

Specjalnie dla Was zebraliśmy najciekawsze propozycje:

Laptopy

Asus ZenBook 14 UX433

Asus ZenBook 14 UX433 to jeden z nowszych modeli producenta. Cechuje się 14 calowym wyświetlaczem o rozdzielczości Full HD i niskiej wadze wynoszącej zaledwie 1,14 Kg. Cechą charakterystyczną tego modelu jest zawias ErgoLift, który unosi lekko całą konstrukcję laptopa podczas pracy oraz touchpad ze zintegrowaną klawiaturą numeryczną. Cieszy zastosowanie pełnowymiarowego HDMI oraz USB. Brakuje niestety wsparcia dla Thunderbolt 3. Miłym akcentem jest pokrowiec oraz przejściówka z USB na RJ-45. Cena detaliczna wynosi 4199zł. W promocji model zakupimy za 3413,82 zł.

Specyfikacja techniczna:

Procesor: Intel Core i5 8265U

Pamięć operacyjna RAM: 8GB DDR3 2133 MHz (brak możliwości rozszerzenia)

Dysk: 256 GB SSD PCIe

Rozmiar ekranu: 14 cali

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (Full HD)

Karta Graficzna: Intel UHD 620

Acer Swift 5

Kolejną ciekawym ultrabookiem w promocji jest Acer Swift 5, który pomimo zastosowania matrycy o przekątnej 14 cali waży zaledwie 970 gram. Również w tym przypadku znajdziemy szeroki zestaw portów (jak na ultrabooka o wadze poniżej 1 KG). Producent umieścił pełnowymiarowe HDMI, 2x USB oraz USB typu C (bez Thunderbolt). Szkoda, że laptop nie jest zasilany za pomocą portu USB typu C.

Cena wynosi 3088,62 zł.

Specyfikacja Techniczna:

Procesor: Intel Core i5 8265U

Pamięć operacyjna RAM: 8GB DDR4 (brak możliwości rozszerzenia)

Dysk: 256 GB SSD

Rozmiar ekranu: 14 cali; ekran dotykowy

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (Full HD)

Karta Graficzna: Intel UHD 620

Dell Inspiron 5570

Dell Inspiron 5570 to klasyczny laptop z ekranem o przekątnej 15,6 i wystarczająco wydajnych podzespołach do codziennej pracy. Będzie odpowiednim wyborem dla osób szukających uniwersalnego laptopa. Zastosowano w nim także dedykowaną kartę graficzną Radeon 530, która pozwoli zagrać w starsze tytuły. Na pokładzie na zabrakło także coraz bardziej popularnego portu USB typu C. Laptop kosztuje 2844,72 zł

Specyfikacja Techniczna:

Procesor: Intel Core i5 8250U

Pamięć operacyjna RAM: 8GB DDR4 (1 slot wolny; możliwość rozbudowy do 16 GB)

Dysk: 256 GB SSD

Napęd: Nagrywarka DVD

Rozmiar ekranu: 15,6 cala

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (Full HD)

Karta Graficzna: Intel UHD 620

Komputery stacjonarne

Lenovo Ideacentre 510-15IKL

Klienci szukający taniego komputera do podstawowych zastosowań biurowych powinni zainteresować się modelem Lenovo Ideacentre 510-15IKL. Komputer wyposażony jest w dwurdzeniowy procesor Intel Core i3 siódmej generacji. Cieszy obecność Bluetooth i Wi-Fi, co nie jest oczywiste w komputerach stacjonarnych z podobnej półki cenowej. Niestety nie zdecydowano się na zastosowanie nawet małego dysku SSD. Kupując komputer dostaniemy w zestawie przewodową mysz oraz klawiaturą. Cena wynosi 1462,60 zł.

Specyfikacja techniczna:

Procesor: Intel Core i3 7100

Pamięć operacyjna RAM: 4GB DDR4

Dysk: 1 TB HDD

Napęd: Nagrywarka DVD

Karta Graficzna: Intel HD 630

HP Pavilion 27 AiO

Fani komputerów typu All in One powinni spojrzeć w stronę HP Pavilion 27. To solidnie wyposażone urządzenie z czterordzeniowym procesorem Intel Core i5 ósmej generacji. Posiada duży ekran o przekątnej 27 cali, a także dysk SSD oraz HDD. W zestawie otrzymamy bezprzewodową mysz oraz klawiaturę. Komputer kosztuje 3657,72 zł.

Specyfikacja techniczna:

Procesor: Intel Core i3 8400T

Pamięć operacyjna RAM: 8GB DDR4

Dysk: 1 TB HDD + 128 GB SSD

Napęd: Nagrywarka DVD

Rozmiar ekranu: 27 cali

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (Full HD)

Karta Graficzna: Nvidia MX130

HP Omen 880

Fani gier wideo i osoby potrzebujące wysokiej wydajności z pewnością spojrzą w stronę HP Omen 880. To gamingowy komputer stacjonarny wyposażony w kartę graficzną Nvidia GeForce GTX1060Ti z 3 GB pamięci GDDR5. Również w tym przypadku zastosowano szybki dysk SSD na system operacyjny oraz wolniejszy, ale pojemniejszy HDD na dane. Komputer kosztuje 3820,33 zł.

Specyfikacja techniczna:

Procesor: Intel Core i3 8400

Pamięć operacyjna RAM: 8GB DDR4

Dysk: 1 TB HDD + 128 GB SSD

Napęd: Nagrywarka DVD

Karta Graficzna: Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB GDDR5

Monitory

SAMSUNG LC24F390FHUXEN

Samsung LC24F390FHUXEN to tani monitor o przekątnej 24 cali i rozdzielczości Full HD z zakrzywioną matrycą. Sprawdzi się w typowych zastosowaniach biurowych oraz do okazjonalnej rozrywki podczas grania w gry. Monitor kosztuje 438,21 zł.

LG 27UK600-W

Bardziej zaawansowani użytkownicy oraz gracze powinni zainteresować się 27 calowym monitorem LG 27UK600-W z ekranem o proporcjach 21:9 oraz rozdzielczości 4K. Zastosowany panel to matryca IPS. Monitor wspiera technologię FreeSync i posiada otwory montażowe VESA. Pokrycie palety barw sRGB wynosi 99%.

Tablety

Samsung Galaxy Tab S4

W przypadku gdy szukamy tabletu możemy kupić flagowy model Samsung Galaxy Tab S4 w obniżonej cenie. To jedne z najciekawszych tabletów z systemem Android. Należy jednak pamiętać, że obecnie rynek tabletów nie rozwija się już tak prężnie jak kilka lat temu. Jeżeli mimo wszystko szukasz takiego urządzenia Tab S4 jest dobrą propozycją. W promocji możesz go nabyć za 2015,45 zł. Inne tablety Samsunga również możesz nabyć w promocyjnych cenach.