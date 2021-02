Komputery z procesorem Apple M1 zagrożone. Pierwszy wirus już działa!

Równo po trzech miesiącach od premiery komputerów z procesorami Apple M1 pojawił się pierwszy wirus na system operacyjny macOS Big Sur dla komputerów z procesorami ARM. Czy jest niebezpieczny? Jak uchronić się przed zakażeniem?

W zeszłym roku na rynku pojawiły się pierwsze komputery Apple z procesorami ARM. Początkowo był to zmodyfikowany Mac mini z procesorem z iPad'a Pro, który trafił do programistów w wakacje 2020 roku. Kilka miesięcy później - w listopadzie na rynku pojawił się MacBook Air (zobacz, jak wypadł w naszych testach), 13 calowy MacBook Pro oraz Mac mini z procesorem Apple M1.

MacBook Air z procesorem Apple M1

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy programiści przeprojektowali swoje aplikacje pod kątem działania na nowym procesorze bez wykorzystania narzędzia do wirtualizacji Rosetta 2. Identycznym tropem podążyli hakerzy, którzy przez ostatnie tygodnie przygotowywali nowe wirusy na komputery Apple z procesorem M1.

Patrick Wardle - niezależny badacz bezpieczeństwa odnalazł przykład pierwszego wirusa napisanego z myślą o komputerach Mac z procesorami Apple M1. W środę 17 lutego 2021 roku - równo trzy miesiące po premierze komputerów z procesorami Apple M1, Wardle przekazał, że zidentyfikował oprogramowanie typu adware.

Adware instaluje się jako złośliwe rozszerzenie dla domyślnej przeglądarki systemowej Safari i jest zaktualizowaną wersję wtyczki nazwanej GoSearch22. Wardle przekazuje, że wirus kolekcjonuje dane przeglądania oraz wyświetla sporą ilośc pop-upów, reklam i banerów związanych z bezpieczeństwem komputerów PC.

Patrick Wardle przekazał portalowi Vice, że zbadał oprogramowanie i jego zdaniem nie jest ono szczególnie niebezpieczne. Głównym celem wirusa jest wyświetlanie jak największej ilości reklam w celu generowania zysku.

Jednocześnie badacz podkreślił, że w przyszłości oprogramowanie może dostać nowe, bardziej wyrafinowane funkcje, które mogą być znacznie niebezpieczniejsze dla użytkowników.

GoSearch22 to odświeżona wersja wirusa Pirrit, który atakował komputery w 2016 i 2017 roku. Tamten wirus również nie należał do najgroźniejszych, ale był niesamowicie trudy do odinstalowania.

Źródło: vice.com