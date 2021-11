Komputronik - elektronika w promocjach [18.11.2021]

Komputronik często ma wyjątkowe okazje, dzięki którym możesz nabyć taniej świetny sprzęt. W tym tekście gromadzimy wszystkie takie promocje - nie przegap najlepszych okazji!

Okazje dnia - 18.11.2021

Microsoft Windows Home 11 64 bit OEM DVD PL

Typ licencji:domowa

Wersja produktu:pudełkowa

Nośnik:płyta

Rodzaj licencji:nowa licencja

Okres licencji:wieczysta

Architektura:64 bit

Wersja językowa:polska

Cena: 399 zł, bez promocji: 549 zł

Lenco LBT-120BK

Typ:gramofon

Napęd:paskowy

Waga:2500 g

Złącze USB:tak

Cena: 149, 70 zł, bez promocji: 499 zł

Okazje dnia - 17.11.2021

Microsoft 365 Family PL - licencja na rok

Wersja: pudełkowa

Okres licencji: 12 miesięcy

Liczba użytkowników: 6

Wersja językowa: polska

Cena: 249 zł, bez promocji 399 zł

Okazje dnia - 16.11.2021

realme GT Neo 2 8/128GB Neo Blue

Przekątna wyświetlacza:6.62 cale

Pamięć Flash:128 GB

System operacyjny:realme UI

Rozdzielczość:2400 x 1080 piksele

Aparat fotograficzny z tyłu:64 Mpix

Pamięć RAM:8192 MB

Cena: 1799 zł, bez promocji: 2099 zł

Norton 360 Standard BOX PL 1 + 1 - device - licencja na rok

Typ licencji:komercyjna

Rodzaj licencji:nowa licencja

Okres licencji:12 miesięcy

Jednostka licencjonowana:urządzenie

Liczba urządzeń: 2

Cena: 29 zł, bez promocji: 129 zł

Okazje dnia - 15.11.2021

Microsoft Windows Home 10 32/64 bit BOX USB PL

Nośnik: pendrive

Rodzaj licencji: nowa

Wersja: polska

Architektura: 32/64-bit

Cena: 499 zł, bez promocji 649 zł

Yankee Candle Moonlit Cove Słoik duży 623g

Świeca w dużym słoiku.

Nuty górne: Cytrusy, Trawa Cytrynowa, Imbir

Nuty środkowe: Portulaka, Gałka Muszkatołowa, Eukaliptus

Nuty dolne: Bursztyn, Liść Cedru

Cena: 64,90 zł, bez promocji 99,90 zł

Okazje dnia - 12.11.2021

Xiaomi Mi 11 lite 5G 8/128GB zielony

Przekątna wyświetlacza:6.55 cale

Pamięć Flash:128 GB

Rozdzielczość:2400 x 1080 piksele

Aparat fotograficzny z tyłu:64 Mpix

Pamięć RAM:8192 MB

Cena: 1649 zł, bez promocji: 1999 zł

Linksys Velop Whole Home Mesh WI-FI VLP0103-EU

Liczba portów WAN:2 szt.

Pamięć Flash:256 MB

Kolor:biały

Ilość w zestawie:3 szt.

Cena: 719 zł, bez promocji 869 zł

Okazje dnia - 11.11.2021

Philips 24PFS5535/12 DC 12V

Przekątna ekranu:24 cale (60 cm)

Rozdzielczość nominalna:1920 x 1080 (Full HD) piksele

Technologia wykonania:LCD - LED

Klasa energetyczna (2021):F

Klasa energetyczna:A

Cena: 849 zł, bez promocji: 949 zł

Apple iPhone 12 mini 64GB Niebieski

System operacyjny:Apple iOS 14

Rozdzielczość:2340 x 1080 piksele

Aparat fotograficzny z tyłu:12 Mpix

Pamięć RAM:4096 MB

Kolor:niebieski

Cena: 2949 zł, bez promocji 3049 zł

Okazje dnia - 10.11.2021

DJI FPV Combo

Rodzaj drona:powietrzny

Prędkość maksymalna:15 m/s

Maksymalna wysokość lotu:6000 m

Rozdzielczość wideo:3840 x 2160 (4K)

Wersja:Combo

Cena: 4999 zł, bez promocji: 6499 zł

Crucial P5 M.2 PCI-e NVMe 1TB

Szybkość zapisu:3000 MB/s

Szybkość odczytu:3400 MB/s

Cena: 499 zł, bez promocji: 649 zł

Okazje dnia - 09.11.2021

Edimax EdiGreen Home AI-2002W

Rodzaj:czujnik

Komunikacja:WiFi

Wymagany Hub do połączenia:nie

Detekcja:czadu (CO), HCHO, PM10, PM2.5, temperatury, TVOC, wilgotności

Zasilanie:sieciowe

Cena: 599 zł, bez promocji 899 zł

Yankee Candle Exotic Acai Bowl Słoik duży 623g

Świeca w dużym słoiku to najbardziej rozpoznawalny produkt Yankee Candle. Naturalny wosk, w pełni bawełniany knot oraz nasycone składniki zapachowe składają się na najwyższą jakość i pozwalają cieszyć się intensywnym zapachem świecy aż do 150 godzin.

Słodkie owoce tropikalne wymieszane z nutami kremowego kokosa, nutą róży i jaśminu.

Cena: 64,90 zł, bez promocji: 99, 90 zł

Okazje dnia - 08.11.2021

Lenovo Ideapad 3-14ADA (81W00053PB) - 256GB M.2 PCIe

System operacyjny: Windows 10 Home w trybie S

Procesor: AMD

RAM: 8 GB

SSD: 256 GB

Cena: 1 649 zł, bez promocji: 1 849 zł

Google Nest Hub EU

Rodzaj: głośniki domowe

Mikrofon: tak

Kolor: jasnoszary

Model: Google Nest Hub EU

Cena: 249 zł, bez promocji 339 zł

Okazje dnia - 06.11.2021

Lenco LBT-120BK [oferta Outlet]

Typ: gramofon

Napęd: paskowy

Waga: 2500 g

Złącze USB: tak

Cena: 299,40 zł, bez promocji 499 zł

ASUS Vivowatch SP HC-A05 [oferta Outlet]

GPS:wbudowany

Kolor koperty:czarny

Kolor paska:czarny

Materiał paska:silikon

Cena: 769,30 zł, bez promocji: 10900 zł

Okazje dnia - 05.11.2021

POCO F3 5G

System operacyjny: MIUI 12

Rozdzielczość: 2400 x 1080 piksele

Aparat fotograficzny z tyłu: 48 Mpix

Pamięć RAM: 6144 MB

Kolor: niebieski

Cena: 1 699 zł, ale można go kupić o 300 zł taniej z kodem rabatowym KOMXIA300.

MSI All in One Modern AM241 11M-012EU

Przekątna ekranu: 23.8 cali

Seria procesora: Intel Core i5-11XXX

Karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics

Ilość pamięci RAM: 8 GB

Pojemność dysku: 512 GB

System operacyjny: Windows 10 Home

Cena: 2999 zł, bez promocji: 3999 zł

Corsair iCUE H115i ELITE CAPELLIX Liquid CPU Cooler CW-9060047-WW

Rodzaj: wodne chłodzenie procesora

Rodzaj chłodzenia: aktywne

Rozmiar wentylatora/bloku: 140 mm

Maks. prędkość obrotowa: 2000 obr./min.

Regulacja prędkości: tak

Cena: 669 zł, bez promocji 739 zł

Okazje dnia - 04.11.2021

Komputronik Infinity X711 [D2]

Seria procesora:Intel Core i7-11XXX

Karta graficzna:Geforce RTX 3060

RAM: 16 GB

HDD: 1 TB

Cena: 8490 zł, bez promocji: 8990 zł

Xiaomi Mi 4K Laser Projector 150’’

Technologia:Laser

Rozdzielczość natywna:3840 x 2160 pikseli

Jasność:1300 ANSI lum.

Kontrast:3000:1

Cena: 7 990 zł, bez promocji: 8390 zł

Okazje dnia - 03.11.2021

Aqara Silnik E1 do rolet RSD-M01

Rodzaj:sterownik

Komunikacja:ZigBee

Wymagany Hub do połączenia:tak

Współpraca z systemami:Alice, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Asystent Google, Google Home, IFTTT, Marusya, Siri

Zasilanie:dedykowany akumulator

Cena: 239 zł, bez promocji: 289 zł

Komputronik Infinity X500 [AX4]

Seria procesora:Intel Core i5-10XXX

Karta graficzna:GeForce GTX 1650

Ilość pamięci RAM:16 GB

Pojemność dysku:500 GB

Pojemność dysku 2:2000 GB

Cena: 4 499 zł, bez promocji: 4 699 zł

Okazje dnia - 02.11.2021

Xiaomi Mi 360° Camera PTZ Home Security Camera FHD 1080p

Foto: Komputronik

Interfejs: Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)

Częstotliwość: 2.4 GHz

Maks. rozdzielczość: 1920 x 1080

Kąt widzenia w poziomie: 110 stopni

Cena: 169,90 zł, bez promocji: 129 zł

D-link system Mesh WiFi COVR-1103 (3-pack)

Funkcje urządzenia: system mesh

Tryb pracy: router

Pamięć Flash: 16 MB

Pamięć RAM: 128 MB

Interfejsy WAN: 1 x 10/100/1000 Mb/s

Cena: 399 zł, bez promocji 499 zł