Komputronik: karty RTX 3060 dostępne od ręki - i w promocji!

Jeśli masz dość polowania na kartę RTX 3060, warto od razu skorzystać z okazji.

Karty RTX 3060 można kupić w salonach stacjonarnych Komputronik lub przez internet z opcją odbioru produktu w salonie. Jednak warto się pośpieszyć, ponieważ ze względu na duże zainteresowanie sprzedaż jest limitowana! Do wyboru są dwa układy:

Obie mają takie same parametry:

wielkość pamięci: 8 GB

szyna danych pamięci: 256 bit

typ złącza: PCI-Express x16

Co je różni? Liczba złącz oraz zapotrzebowanie na moc. Model Gigabyte to 2 x Display Port i 2 x wyjście HDMI, w propozycji ASUSa mamy 2 x wyjście HDMI i 3 x Display Port. Jeśli chodzi o moc to mamy tu odpowiednio zapotrzebowanie na 600 i 750 W. A jak prezentują się ceny?

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti GAMING 8GB OC 2.0 LHR kosztuje w promocji 4 049 zł - kliknij, aby kupić

ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF Gaming 8GB OC V2 kosztuje w promocji 4399 zł - kliknij, aby kupić

