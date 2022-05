Komputronik - promocje i okazje [24.05.2022]

Komputronik często ma wyjątkowe okazje, dzięki którym możesz nabyć taniej świetny sprzęt. W tym tekście gromadzimy wszystkie takie promocje - nie przegap najlepszych okazji!

Okazje dnia - 24.05.2022

MSI All in One PRO AP241 11M-013EU - czarny

Przekątna ekranu:24 cali

Seria procesora: Intel Core i5

Karta graficzna: Intel UHD Graphisc 750

Ilość pamięci RAM:4 GB

Pojemność dysku: 256 GB

System operacyjny:Windows 10 Pro

Cena w promocji: 3399 zł, bez promocji 3449 zł. Oszczędzasz 50 złotych!

D-Link DWR-932/EE

Funkcje urządzenia:mobilny router, obsługa modemów

Tryb pracy:router

Standard:Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)

Rodzaj anteny:wbudowana

Zastosowanie:mobilny

Cena w promocji: 159 zł, bez promocji 209 zł. Oszczędzasz 50 złotych!

Okazje dnia - 23.05.2022

Xiaomi Redmi Note 10S 6+64GB niebieski

Przekątna wyświetlacza:6.43 cale

Pamięć Flash:64 GB

System operacyjny:Android 11

Rozdzielczość:2400 x 1080 piksele

Aparat fotograficzny z tyłu:64 Mpix

Pamięć RAM:6 GB

Cena w promocji: 929 zł, bez promocji 1249 zł. Oszczędzasz 320 złotych!

Ever Easyline 850 AVR USB + listwa OPTIMA 3m

Zastosowanie:wolnostojący

Moc wyjściowa pozorna:850 VA

Moc wyjściowa czynna:480 W

Napięcie wejściowe:230 V

Kształt napięcia wyjściowego:schodkowa aproksymacja sinusoidy

Cena w promocji: 399 zł, bez promocji 439 zł. Oszczędzasz 40 złotych!

Okazje dnia - 18.05.2022

Razer Mamba Elite

Typ urządzenia:mysz ergonomiczna

Przeznaczenie:dla graczy

Łączność:przewodowa

Profil:praworęczny

Liczba przycisków:9 szt.

Cena w promocji: 209 zł, bez promocji 349 zł. Oszczędzasz 140 złotych!

Huawei AX2

Funkcje urządzenia:router DSL

Liczba portów WAN:1 szt.

Procesor:0.9 GHz

Ilość rdzeni:2 szt.

Pamięć Flash:128 MB

Cena w promocji: 99 zł, bez promocji 189 zł. Oszczędzasz 90 złotych!

Okazje dnia - 17.05.2022

Xiaomi Mi Band 6

Pomiar pulsu:tak

Kolor koperty:czarny

Kolor paska:czarny

Materiał paska:TPU

Cena w promocji: 149 zł, bez promocji 219 zł. Oszczędzasz 70 złotych!

Okazje dnia - 16.05.2022

eMeet c980Pro

Maks. rozdzielczość:1920 x 1080 (FullHD | 30 FPS)

Kolor:czarna

Przeznaczenie:do biura, do nauki

Funkcja aparatu cyfrowego:tak

Funkcja kamery internetowej:tak

Cena w promocji: 299 zł, bez promocji 399 zł. Oszczędzasz 100 złotych!

Okazje dnia - 14.05.2022

Nebula Vega Portable

Technologia:DLP

Rozdzielczość natywna:1920 x 1080 pikseli

Jasność:500 ANSI lum.

Wbudowane WiFi:tak

Głośnik:tak

Cena w promocji: 2749 zł, bez promocji 2949 zł. Oszczędzasz 200 złotych!

Okazje dnia - 12.05.2022

Kingston 16GB [1x16GB 4800MHz DDR5 CL40 1Rx8 DIMM]

Ilość modułów: 1

Całkowita pojemność pamięci: 16 GB

Częstotliwość pracy:4800 MHz

Cena w promocji: 449 zł, bez promocji 6099 zł. Oszczędzasz 160 złotych!

Okazje dnia - 11.05.2022

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Beige

GPS:wbudowany

Pomiar pulsu:tak

Kolor koperty:beżowy

Materiał paska:TPU

Cena w promocji: 239 zł, bez promocji 339 zł. Oszczędzasz 100 złotych!

Okazje dnia - 10.05.2022

CorelDRAW Graphics Suite - subskrypcja na rok

Typ licencji:komercyjna

Wersja produktu:elektroniczna

Nośnik:do pobrania

Okres licencji:12 miesięcy

Jednostka licencjonowana:użytkownik

Liczba użytkowników:1

Wersja językowa:polska

Platforma:Windows / MacOS

Cena w promocji: 1299 zł, bez promocji 1699 zł. Oszczędzasz 400 złotych!

Okazje dnia - 09.05.2022

Kingston SSD XS2000 1TB

Szybkość zapisu:2000 MB/s

Szybkość odczytu:2000 MB/s

Cena w promocji: 549 zł, bez promocji 64 zł. Oszczędzasz 150 złotych!

Okazje dnia - 07.05.2022

Port Designs L15 czarny

Zastosowanie:torba na laptopa

Typ:torba

Funkcje:1 x komora wewnętrzna, kieszeń zewnętrzna z przodu, uchwyt do przenoszenia

Kolor:czarny

Materiał:poliester

Cena w promocji: 32 zł, bez promocji 64 zł. Oszczędzasz 32 złotych!

Okazje dnia - 06.05.2022

Microsoft Xbox kontroler bezprzewodowy Elite Series

Gamepad:pad

Łączność:bezprzewodowa

Kolor:czarny

Waga:345 g

Platforma systemowa:Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series X

Cena w promocji: 549 zł, bez promocji 699 zł. Oszczędzasz 150 złotych!

SanDisk Extreme PRO Portable SSD 1TB

Typ:SSD

Format:2.5 cala

Pojemność:1TB

Szybkość zapisu:2000 MB/s

Szybkość odczytu:2000 MB/s

Kolor:czarny

Cena w promocji: 889 zł, bez promocji 979 zł. Oszczędzasz 90 złotych!

Okazje dnia - 05.05.2022

Soundcore Liberty 3 Pro Midnight Black

Rodzaj:dokanałowe

Aktywna redukcja szumów (ANC):tak

Czas pracy:8 godz.

Czas pracy z etui:32 godz.

Mikrofon:tak

Klasa wodoszczelności:IPX4

Kolor:czarny

Cena w promocji: 559 zł, bez promocji 699 zł. Oszczędzasz 140 złotych!

Okazje dnia - 04.05.2022

Logitech M220 Silent Biała

Typ urządzenia:mysz uniwersalna

Maksymalna rozdzielczość pracy:1000 dpi

Profil:uniwersalny

Liczba przycisków:3 szt.

Rolka przewijania:1 szt.

Cena w promocji: 69 zł, bez promocji 99 zł. Oszczędzasz 30 złotych!

Samsung HW-A450

Skład zestawu:głośnik niskotonowy, soundbar

Ilość kanałów:2.1

Typ komunikacji:bezprzewodowa, przewodowa

Moc wyjściowa RMS:300 W

Pobór mocy:65 W

Cena w promocji: 589 zł, bez promocji 689 zł. Oszczędzasz 100 złotych!

Okazje dnia - 02.05.2022

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Black

GPS:wbudowany

Pomiar pulsu:tak

Kolor koperty:czarny

Materiał paska:TPU

Cena w promocji: 239 zł, bez promocji 339 zł. Oszczędzasz 100 złotych!

Camry CR 1183

Całkowita moc dźwięku (RMS):16 W

Ilość głośników:2

Radio:FM

Pamięć stacji:50

Łączność:Bluetooth

Cena w promocji: 119,90 zł, bez promocji 144,90 zł. Oszczędzasz 25 złotych!