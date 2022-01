Komputronik - promocje na elektronikę [20.01.2022]

Komputronik często ma wyjątkowe okazje, dzięki którym możesz nabyć taniej świetny sprzęt. W tym tekście gromadzimy wszystkie takie promocje - nie przegap najlepszych okazji!

Okazje dnia - 20.01.2022

Intel Core i9-12900K

Fot.: Komputronik

Typ procesora:Intel Core i9

Seria procesora:Intel Core i9-12XXX

Typ gniazda:Socket 1700

Częstotliwość taktowania procesora:3200 MHz

Zintegrowana karta graficzna: nie

Wentylator: nie

Cena w promocji: 2849 zł, bez promocji 2949 zł. Kliknij, aby kupić.

Tenda AC10

Funkcje urządzenia:router DSL

Tryb pracy:access point, repeater, router

Liczba portów WAN:1 szt.

Procesor:1 GHz

Ilość rdzeni:1 szt.

Cena w promocji: 119 zł, bez promocji 149,99 zł. Kliknij, aby kupić.

Okazje dnia - 18.01.2022

Panasonic ES-ED23-V503 2w1

Panasonic ES-ED23-V503 2w1 . Fot.: Komputronik

Tryb pracy:na sucho/mokro

Kolor:biało-fioletowy

Regulacja prędkości:tak

Sposób depilacji:dyski podwójne

Głowica:48 pęset

Cena w promocji: 149 zł, bez promocji 179 zł. Kliknij, aby kupić.

Corsair CX 550M 2021 CP-9020220-EU

Corsair CX 550M 2021 CP-9020220-EU . Fot.: Komputronik

Standard:ATX

Certyfikat sprawności:80 Plus Bronze

Odłączane przewody:tak

Cena w promocji: 189 zł, bez promocji 239 zł. Kliknij, aby kupić.

Okazje dnia - 17.01.2022

Gigabyte B450M DS3H V2

Fot.: Komputronik

Gniazdo procesora:Socket AM4

Chipset płyty głównej:AMD B450

Obsługiwana pamięć:DDR4

Ilość gniazd pamięci:4 szt.

Obsługa technologii CrossFire:tak

Cena w promocji: 199 zł, bez promocji 249 zł. Kliknij, aby kupić.

ADATA XPG Gammix D10 16GB [2x8GB 3600MHz DDR4 CL18 DIMM]

Fot.: Komputronik

Częstotliwość pracy: 3600 MHz

Ilość modułów: 2

Cena w promocji: 289 zł, bez promocji 359 zł. Kliknij, aby kupić.

Okazje dnia - 14.01.2022

Cooler Master V650 Gold V2 650W 80+ Gold biały

Cooler Master V650 Gold V2 650W 80+ Gold biały. Fot.: Komputronik

Moc:650 W

Standard:ATX

Certyfikat sprawności:80 Plus Gold

Średnica wentylatorów:135 mm

Maks. głośność:32.1 dB

Cena w promocji: 479 zł, bez promocji 579 zł. Kliknij, aby kupić.

Seagate One Touch HDD 4TB czarny

Seagate One Touch HDD 4TB czarny. Fot.: Komputronik

Typ:HDD (magnetyczny)

Format:2.5 cala

Cena w promocji: 359 zł, bez promocji 439 zł. Kliknij, aby kupić.

Okazje dnia - 13.01.2022

AMD Ryzen 5 5650G Multipack

Fot.: Komputronik

Typ procesora:AMD Ryzen 5

Seria procesora:AMD Ryzen 5 PRO - seria 5000

Typ gniazda:Socket AM4

Ilość rdzeni:6 szt.

Częstotliwość taktowania procesora:3900 MHz

Cena w promocji: 1049 zł, bez promocji 1199 zł. Kliknij, aby kupić.

Okazje dnia - 12.01.2022

ASUS PRIME Z690-P D4

ASUS PRIME Z690-P D4. Fot.: Komputronik

Gniazdo procesora:Socket 1700

Chipset płyty głównej:Intel Z690

Obsługiwana pamięć:DDR4

Ilość gniazd pamięci:4 szt.

Złącza PCI-E (liczba slotów):1 x PCI-Express x1, 4 x PCI-Express x16

Cena w promocji: 999 zł, bez promocji 1139 zł. Kliknij, aby kupić.

Intel Core i5-11600KF

Intel Core i5-11600KF. Fot.: Komputronik

Typ procesora:Intel Core i5

Seria procesora:Intel Core i5-11XXX

Typ gniazda:Socket 1200

Częstotliwość taktowania procesora:3900 MHz

Cena w promocji: 1049 zł, bez promocji 1099 zł. Kliknij, aby kupić.

Okazje dnia - 11.01.2022

ASUS PRIME H410M-K R2.0

ASUS PRIME H410M-K R2.0. Fot.: Komputronik

Gniazdo procesora:Socket 1200

Chipset płyty głównej:Intel H410

Obsługiwana pamięć:DDR4

Ilość gniazd pamięci:2 szt.

Złącza PCI-E (liczba slotów):1 x PCI-Express x16, 2 x PCI-Express x1

Cena w promocji: 269 zł, bez promocji 309 zł. Kliknij, aby kupić.

Intel Core i5-12500

Intel Core i5-12500. Fot.: Komputronik

Typ procesora:Intel Core i5

Seria procesora:Intel Core i5-12XXX

Typ gniazda:Socket 1700

Częstotliwość taktowania procesora:3000 MHz

Zintegrowana karta graficzna:tak

Dołączony wentylator:tak

Cena w promocji: 999 zł, bez promocji 1099 zł. Kliknij, aby kupić.

Okazje dnia - 10.01.2022

QNAP TS-251+-2G

QNAP TS-251+-2G. Fot.: Komputronik

Obudowa:wolnostojąca

Interfejs dysku twardego:Serial ATA

Format szerokości dysku twardego:2.5 cala, 3.5 cala

Maks. ilość dysków twardych:2

System:QTS 4.2

Cena w promocji: 1 669 zł, bez promocji 1 799 zł. Kliknij, aby kupić.

D-Link DIR-X5460

D-Link DIR-X5460/ Fot.: Komputronik

Funkcje urządzenia:router DSL

Tryb pracy:router

Procesor:1.5 GHz

Ilość rdzeni:2 szt.

Współpraca z systemami:Amazon Echo, Google Home

Cena w promocji: 669 zł, bez promocji 799 zł. Kliknij, aby kupić.

Okazje dnia - 06.01.2022

Gembird WNP-UA300P-02

Foto: Komputronik

Typ:zewnętrzna

Rodzaj komunikacji:bezprzewodowa

Interfejs:USB 2.0

Standard:Wi-Fi 3 (802.11b/g)

Maks. szybkość transmisji danych:300 Mbps

Cena w promocji: 29,99 zł, bez promocji 37,99 zł. Kliknij, aby kupić

Okazje dnia - 05.01.2022

SanDisk Extreme Portable SSD 500GB

SanDisk Extreme Portable SSD 500GB. Foto: Komputronik

Typ:SSD

Format:2.5 cala

Pojemność: 500GB

Szybkość zapisu:1000 MB/s

Szybkość odczytu:1050 MB/s

Cena w promocji: 339 zł, bez promocji 389 zł.Kliknij, aby kupić.

Okazje dnia - 04.01.2022

D-Link DWR-932/EE

D-Link DWR-932/EE. Foto: Komputronik

Funkcje urządzenia:mobilny router, obsługa modemów

Tryb pracy:router

Standard:Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)

Rodzaj anteny:wbudowana

Zastosowanie:mobilny

Cena w promocji: 169 zł, bez promocji 199 zł. Kliknij, aby kupić.

Crucial Ballistix Red 32GB [2x16GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM]

Crucial Ballistix Red 32GB [2x16GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM]. Foto: Komputronik

Ilość modułów:2

Całkowita pojemność pamięci:32 GB

Częstotliwość pracy: 3000 MHz

Cena w promocji: 549 zł, bez promocji 729 zł. Kliknij, aby kupić.

Okazje dnia - 03.01.2022

Dell S2422HG

Dell S2422HG. Foto: Komputronik

Przekątna:23.6 cali

Rozdzielczość nominalna:1920 x 1080 (Full HD) piksele

Typ matrycy:VA

Format obrazu:16:9

Rodzaj podświetlenia:LED

Cena w promocji: 799 zł, bez promocji 899 zł. Kliknij, aby kupić.

Tenda AC21

Tenda AC21. Foto: Komputronik

Funkcje urządzenia:router DSL

Tryb pracy:repeater, router

Liczba portów WAN:1 szt.

Procesor:1 GHz

Współpraca z systemami:Amazon Echo

Cena w promocji: 139 zł, bez promocji 189 zł. Kliknij, aby kupić.

Okazje dnia - 31.12.2021

Silicon Power A55 1TB

Silicon Power A55 1TB. Foto: Komputronik

Typ:SSD

Format:2.5 cala

Szybkość zapisu:530 MB/s

Szybkość odczytu:560 MB/s

Cena w promocji: 349 zł, bez promocji 400 zł. Kliknij, aby kupić.

Okazje dnia - 30.12.2021

Gembird WNP-UA300P-02

Gembird WNP-UA300P-02 . Foto: Komputronik

Typ:zewnętrzna

Rodzaj komunikacji:bezprzewodowa

Interfejs:USB 2.0

Standard:Wi-Fi 3 (802.11b/g)

Maks. szybkość transmisji danych:300 Mbps

Cena w promocji: 29,99 zł, bez promocji 37, 99 zł. Kliknij, aby kupić.

Netgear Nighthawk RAX20-100PES

Netgear Nighthawk RAX20-100PES . Foto: Komputronik

Funkcje urządzenia:router DSL

Tryb pracy:router

Liczba portów WAN:1 szt.

Ilość rdzeni:4 szt.

Standard:Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)

Cena promocyjna: 299,99 zł, bez promocji 369 zł. Kliknij, aby kupić.

Okazje dnia - 23.12.2021

Yankee Candle Warm Cashmere słoik duży 623g

Yankee Candle Warm Cashmere słoik duży 623g. Foto: Komputronik

Rodzaj: słoik duży

Model: Yankee Candle Warm Cashmere

Zapach: Warm Cashmere

Maksymalny czas palenia: 150 godz.

Cena promocyjna: 69 zł, bez promocji 99 zł, oszczędzasz: 30 zł

Okazje dnia - 22.12.2021

Seagate One Touch HDD 4TB czarny

Foto: Komputronik

Typ:HDD (magnetyczny)

Format:2.5 cala

Pojemność: 4 TB

Cena w promocji: 359 zł, bez promocji 439 zł

Okazje dnia - 21.12.2021

ASUS RT-AX55 czarny

Foto: Komputronik

Funkcje urządzenia:router DSL

Tryb pracy:router

Liczba portów WAN:1 szt.

Procesor:1.5 GHz

Ilość rdzeni:4 szt.

Cena w promocji: 299 zł, bez promocji: 339 zł

APC Back BE650G2-FR

Foto: Komputronik

Zastosowanie:wolnostojący

Moc wyjściowa pozorna:650 VA

Moc wyjściowa czynna:400 W

Napięcie wejściowe:230 V

Kształt napięcia wyjściowego:aproksymowana sinusoida

Cena w promocji: 429 zł, bez promocji: 499 zł

Okazje dnia - 20.12.2021

Apple MacBook Pro 13.3''

Foto: Komputronik

Typ procesora: Intel Core i5

RAM: 16 GB

SSD: 512 GB

Karta graficzna: Intel Iris

Cena promocyjna: 7 890 zł, cena zwykła: 8 590 zł

Blaupunkt SJV701

Foto: Komputronik

Rodzaj:wyciskarka

Ilość prędkości:2

Blokada kapania:tak

Pojemność naczynia na sok:0.75 l

Moc:400 W

Cena promocyjna: 559 zł, bez promocji: 649 zł

Okazje dnia - 17.12.2021

HP 17-cn0019nw (4L237EA)

Foto: Komputronik

System operacyjny:Windows 10 Home

Typ procesora:Intel Celeron

Wielkość pamięci RAM:8 GB

Pojemność dysku SSD:256 GB

Pojemność dysku HDD:0 GB

Karta graficzna:Intel UHD Graphics 600

Cena: 1999 zł, bez promocji: 2199 zł

Okazje dnia - 16.12.2021

Lenovo Ideapad 5-14ARE (81YM0070PB)

Foto: Komputronik

System operacyjny:Windows 10 Home

Typ procesora:AMD Ryzen 5

Wielkość pamięci RAM:8 GB

Pojemność dysku SSD:512 GB

Pojemność dysku HDD:0 GB

Karta graficzna:AMD Radeon Graphics

Cena: 2299 zł, bez promocji 3299 zł

Acer Nitro 5 (NH.QBUEP.001)

Foto: Komputronik

Typ procesora: Intel Core i5

Wielkość pamięci RAM: 8 GB

Pojemność dysku SSD:512 GB

Karta graficzna:NVIDIA GeForce RTX 3050

Cena: 3499 zł, bez promocji 3999 zł

Okazje dnia - 15.12.2021

Yankee Candle Zestaw kominek + 3 woski

Foto: Komputronik

Rodzaj:zestaw

Model:Yankee Candle Countdown to Christmas

Cena: 55 zł, bez promocji: 75 zł

Okazje dnia - 14.12.2021

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Foto: Komputronik

Przeznaczenie:do telefonu

Rodzaj:douszne

Łączność:bezprzewodowa, True Wireless

Zasięg:10 m

Czas pracy:5 godz.

Cena: 79 zł, bez promocji: 139 zł

Okazje dnia - 13.12.2021

Logitech G Pro X Lightspeed

Foto: Komputronik

Przeznaczenie:dla graczy, streaming

Rodzaj:nauszne

Łączność:bezprzewodowa

Interfejs odtwarzania przewodowego:USB

Zasięg:15 m

Cena: 549 zł, bez promocji 679 zł

Okazje dnia - 11.12.2021

Hama True Wireless Freedom Light

Foto: Komputronik

Rodzaj:douszne

Zasięg:10 m

Czas pracy:5 godz.

Mikrofon:tak

Kolor:czarny

Cena: 59 zł zamiast 79 zł

Logitech HD Pro C920

Foto: Komputronik

Maks. rozdzielczość:1920 x 1080 (FullHD | 30 FPS)

Kolor:czarny

Przeznaczenie:dla graczy, do biura, do nauki, streaming

Funkcja aparatu cyfrowego:tak

Funkcja kamery internetowej:tak

Cena: 249 zł zamiast 379 zł

Okazje dnia - 10.12.2021

Blaupunkt GTX803DE

Foto: Komputronik

Rodzaj:głośnik samochodowy

Moc RMS:W

Kolor:czarny

Ilość głośników:2 szt.

Ilość przetworników:3 szt.

Cena: 99 zł, bez promocji 169 zł

Seagate One Touch SSDv2 1TB niebieski

Foto: Komputronik

Typ:SSD

Pojemność: 1 TB

Szybkość odczytu:1030 MB/s

Kolor:niebieski

Cena: 369 zł, bez promocji 679 zł

Okazje dnia - 09.12.2021

Intel Core i3-10105

Foto: Komputronik

Typ procesora:Intel Core i3

Seria procesora:Intel Core i3-10XXX

Typ gniazda:Socket 1200

Częstotliwość taktowania procesora:3700 MHz

Zintegrowana karta graficzna:tak

Dołączony wentylator:tak

Cena: 529 zł, bez promocji: 569 zł

Komputronik Infinity X500 [AX4]

Foto: Komputronik

Seria procesora:Intel Core i5-10XXX

Karta graficzna:GeForce GTX 1650

Ilość pamięci RAM:16 GB

Pojemność dysku: 500 GB

System operacyjny:Windows 10 Home

Cena: 4499 zł, bez promocji 4699 zł

Okazje dnia - 08.12.2021

Seagate One Touch SSDv2 1TB srebrny

Foto: Komputronik

Typ:SSD

Pojemność: 1 TB

Szybkość odczytu:1030 MB/s

Kolor:srebrny

Cena: 349 zł, bez promocji 639 zł

Genesis RX85 RGB

Foto: Komputronik

Łączność:przewodowa

Przeznaczenie:dla graczy

Typ klawiatury:tradycyjna

Typ klawiszy:mechaniczne

Rodzaj przełączników:Kailh Brown

Cena: 249 zł, bez promocji: 379 zł

Okazje dnia - 07.12.2021

Turtle Beach Recon 70X

Foto: Komputronik

Przeznaczenie:dla graczy, streaming

Rodzaj:nauszne

Łączność:przewodowa

Interfejs odtwarzania przewodowego:Jack

Mikrofon:tak

Cena: 99 zł, bez promocji 129 zł

Crucial P5 Plus M.2 PCI-e 4.0 NVMe 1TB

Foto: Komputronik

Typ:SSD

Pojemność: 1 TB

Szybkość zapisu:5000 MB/s

Szybkość odczytu:6600 MB/s

Cena: 629 zł, bez promocji 859 zł

Okazje dnia - 06.12.2021

HP Ink Tank 315 ALL in One

Foto: Komputronik

Typ:urządzenie wielofunkcyjne

Technologia druku:atramentowa

Rozmiar nośnika:A4

Maks. szybkość druku mono:19 str./min.

Maks. szybkość druku kolor:16 str./min.

Cena: 549 zł, bez promocji 999 zł

Blaupunkt CR55CHARGE

Foto: Komputronik

Radio:FM

Pamięć stacji:20

Kolor:czarny

Waga:0.293 kg

Tuner radiowy:tak

Cena: 99 zł, bez promocji 149 zł

Okazje dnia - 03.12.2021

Wacom Intuos M Czarny

Foto: Komputronik

Ilość poziomów nacisku:4096

Piórko:tak

Interfejs:USB 2.0

Waga:390 g

Cena: 499 zł, bez promocji 699 zł

D-Link R15

Foto: Komputronik

Funkcje urządzenia:router DSL

Tryb pracy:router

Współpraca z systemami:Amazon Echo, Google Home

Standard:Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)

Rodzaj anteny:zewnętrzna

Cena: 259 zł, bez promocji 299 zł

Okazje dnia - 02.12.2021

Intel Core i5-11400F

Typ procesora:Intel Core i5

Seria procesora:Intel Core i5-11XXX

Typ gniazda:Socket 1200

Częstotliwość taktowania procesora:2600 MHz

Zintegrowana karta graficzna:nie

Dołączony wentylator:tak

Cena: 719 zł, bez promocji: 839 zł

Blaupunkt MS30 BT EDITION Biała

Foto: Komputronik

Całkowita moc dźwięku (RMS):40 W

Moc wyjściowa:120 W

Ilość głośników:2

Czytnik płyt:tak

Czytnik USB:tak

Cena: 389 zł, bez promocji 449 zł

Okazje dnia - 01.12.2021

Dell E2020H

Przekątna:20 cali

Rozdzielczość nominalna:1600 x 900 piksele

Typ matrycy:TN

Klasa energetyczna (2021):D

Typ:do biura i domu

Cena: 539 zł, bez promocji 639 zł