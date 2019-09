Komputronik rozdaje bilety na wieczór z gwiazdami!

Komputronik kontynuuje swoją akcję #Obecny #Obecna. Każdy klient, który zrobi zakupy w sklepie internetowym lub stacjonarnym będzie mógł odebrać podwójny bilet do kina. Do zdobycia jest aż 500 podwójnych zaproszeń.

W ramach kampanii Komputronik przygotował specjalny pasaż z niezbędnymi akcesoriami i urządzeniami elektronicznymi. W promocyjnej ofercie będzie można znaleźć m.in.: smartfony, laptopy i komputery PC. Każda osoba, która zrobi zakupy za minimum 1000 zł będzie mogła odebrać podwójny bilet do kina.

- Jesień to nie tylko czas powrotu do szkoły czy na uczelnię, ale także doskonała okazja do spędzenia wolnego czasu w kinie. W związku z tym chcemy nagrodzić naszych klientów i dajemy im możliwość zdobycia 500 podwójnych zaproszeń na seanse filmowe. Wystarczy zrobić zakupy, zarejestrować je i odebrać bilety - mówi Karolina Pietz Drapińska, dyrektor marketingu i PR Grupy Komputronik.

Pełną ofertę promocyjną można znaleźć na stronie www.komputronik.pl/lp/obecne.