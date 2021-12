Komputronik - wielka, poświąteczna wyprzedaż elektroniki

Święta za nami, ale to nie koniec wyprzedaży. Komputronik przygotował rabaty sięgające nawet 80%!

Komputronik uruchomił specjalny pasaż - Wyprzedaż. Można w nim znaleźć setki laptopów, smartfonów, monitorów, komputerów PC, sprzętu smart home oraz RTV i AGD. Wszystko z potężnymi, dochodzącymi do 80% przecenami. Dodatkowo przy każdym zakupie Komputronik dorzuca kod dostępu do platformy filmowej Chili.

Na co warto zwrócić uwagę? Ogólnie wszystko jest ciekawe, a każda propozycja warta uwagi. Jednak kilka sprzętów szczególnie wpada w oko:

Asus ExpertBook P2451FA-EB0117R - laptop z systemem Windows 10 Pro, wyświetlaczem 14" (jakość obrazu Full HD), procesorem Intel Core i5, 8 GB RAM i dyskiem SSD 256 GB został przeceniony o 500 złotych;

Samsung Galaxy S21 5G 128GB Dual SIM - nowoczesny smartfon 6,2", ze 128 GB pamieci na dane, systemem operacyjnym Android 11 oraz aparatem fotograficznym 64 Mpix to aż 600 złotych taniej;

California Access Shark CA-1418 - klawiatura mechaniczna z bazą ze szczotkowanego aluminium taniej o 70 złotych.

Foto: Komputronik

To oczywiście tylko trzy z setek przykładów. Wyprzedaż w Komputroniku to doskonała okazja do tego, aby zmodernizować swój sprzęt bez przepłacania. Wszystkie oferty znajdziesz na tej stronie.

