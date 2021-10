Komputronik - wyjątkowe promocje na 25 urodziny

Sieć Komputronik obchodzi swoją okrągłą rocznicę. Z tej okazji zachęca do skorzystania z wyjątkowych promocji, które pozwolą zmienić dom w smart home.

Komputronik - urodzinowa promocja dla wszystkich!

Komputronik rozpoczynał w 1996 roku w Poznaniu, a już w 1998 roku uruchomił swój sklep internetowy Komputronik.pl. Działa on po dziś dzień i jest to najdłużej działający projekt e-commerce w Polsce. Obecnie, ćwierć wieku po rozpoczęciu działalności, firma zatrudnia 700 osób, ma sklepy na terenie całego kraju, a od 2007 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dwudzieste piąte urodziny to okazja do hucznego świętowania - z tej okazji odświeżono layout oraz ogłoszono szereg promocji sięgających nawet 80%.

Jeśli chcesz z nich skorzystać, wystarczy odwiedzić stworzony w tym celu pasaż Kiedy masz 25. lat.

Komputronik i smart-dom

W pasażu znajdują się produkty w wielu kategoriach. Między innymi smart home - w obniżonych, przystępnych cenach. Co możesz znaleźć? Praktycznie wszystko, aby Twój dom działał inteligentnie. Na liście produktów znajdziesz smart-adaptery do kontaktów elektrycznych, przełączniki dotykowe, kamery monitoringu, smartwatche, a także routery i gniazdka Wi-Fi. Przykłady?

Xiaomi Mi Smart Plug

Foto: Komputronik

Inteligentne gniazdko z europejską wtyczką, które kontroluje przepływ prądu do podłączonych urządzeń. Korzystając z aplikacji Xiaomi Home możesz zdalnie włączyć lub wyłączyć dany sprzęt oraz sprawdzić pobór prądu, co pozwoli lepiej kontrolować zużycie energii elektrycznej. Jeśli gniazdko zostało wcześniej sparowane z Twoim urządzeniem mobilnym, możesz obsługiwać je z poziomu aplikacji Xiaomi Home lub przez asystenta głosowego Google albo Alexa.

Cena: 55,90 zł

Sonoff T1 EU TX

Foto: Komputronik

Dwukanałowy przełącznik dotykowy. Obsługa odbywa się za pomocą aplikacji (Wi-Fi) lub dotyku. W przypadku używania zdalnego możesz włączyć światło w wybranym pomieszczeniu w domu, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Ma delikatne podświetlenie, które nie tylko podkreśla jego design, ale sprawia, że jest widoczny nocą.

Cena: 64,90 zł

TP-Link Archer A6

Foto: Komputronik

Obsługuje dwa pasma sieci bezprzewodowej - 2,4GHz (300Mb/s) oraz 5GHz (867Mb/s), które oferują łączną przepustowość 1200 Mb/s, a zastosowana technologia MU-MIMO 2x2 zapewnia możliwość łączenia się z dwoma urządzeniami jednocześnie, dwukrotnie zwiększając wydajność routera. Dodatkowo obsługa trybu AP umożliwia utworzenie punktu dostępowego Wi-Fi.

Cena: 149 zł

Laptopy w dobrych cenach

Poza smart home w urodzinowym pasażu Komputronika znajdziesz także laptopy oraz desktopy w promocyjnych cenach. Oto kilka propozycji z obniżonymi cenami.

ASUS ZenBook UX425EA-KI389T

Foto: Komputronik

Laptop z procesorem Intel Core i5-1135G7 (2.4 GHz, 4.2 GHz Turbo, 8 MB Cache) i 16 GB pamięci oraz 14-calowym ekranem Full HD z powłoką antyrefleksyjną. Dzięki takiej konfiguracji świetnie nadaje się do pracy i rozrywki, a waga wynosząca zaledwie 1,17 kg sprawia, że łatwo go zabrać w podróż.

Cena: 4199 zł, po dodaniu do koszyka 200 złotych mniej

Asus ExpertBook P3540FA-BQ1226R

Laptop przeznaczony przede wszystkim do pracy i biznesu, jednak zastosowany w nim procesor Intel Core i5-8265U (1.6 GHz, 3.9 GHz Turbo, 6 MB Cache) oraz 8 GB pamięci RAM sprawiają, że doskonale nadaje się także do celów rozrywkowych. Pokryty powłoką antyrefleksyjną wyświetlacz ma przekątną 14 cali i pokazuje obraz w rozdzielczości Full HD. Za jakość obrazu odpowiada układ Intel UHD Graphics 620.

Cena: 2699 zł, po dodaniu do koszyka 100 złotych mniej

MSI Alpha 17 A4DEK-029PL

Foto: Komputronik

Wydajne urządzenie z procesorem AMD Ryzen 5 4600H (3.0 GHz, 4.0 GHz Turbo, 8 MB Cache), kartą graficzną AMD Radeon RX5600M i 8 GB pamięci. Zwraca uwagę wysoka częstotliwość odświeżania matrycy - 144 Hz, która sprawia, że jest to urządzenie doskonale nadające się do gier oraz oglądania multimediów. Ekran o przekątnej 17,3 cala pokryto powłoką antyrefleksyjną, a jakość obrazu to Full HD.

Cena: 4999 zł, po dodaniu do koszyka 250 złotych mniej

Smartfon w promocyjnej cenie

Smartfony to osobny sektor w urodzinowym pasażu sklepu Komputronik. Tu również możesz spodziewać się atrakcyjnych promocji i cen specjalnych. Oto trzy przykładowe modele, które kupisz taniej z okazji urodzin!

Samsung Galaxy A52s 5G 128GB Dual SIM

Foto: Komputronik

Smartfon z 6-calowym wyświetlaczem Super AMOLED, działający pod kontrolą systemu Android 11. Szczególną uwagę zwracają cztery obiektywy tylnego aparatu oraz przedni - 32 Mpix. Do działania napędza go ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 778G, dzięki czemu mamy pełne wsparcie dla łączności 5G.

Cena: 1999 zł

POCO X3 Pro 6/128GB

Foto: Komputronik

Jest to 6,67-calowy smartfon z wyświetlaczem 2,5D. Ekran o rozdzielczości 2400x1080 piksele odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz. Dodatkowo zastosowano tu technologię odświeżania obrazu Adaptive Sync. Tylny aparat dysponuje czterema obiektywami o głównej matrycy 48 Mpix, przedni ma matrycę 20 Mpix. Procesor Qualcomm Snapdragon 860 (2,96GHz) w połączeniu z 6 GB pamięci RAM umożliwia obsługę zaawansowanych gier i aplikacji.

Cena: 1199 zł

Xiaomi Mi 11 lite 6/128GB Peach Pink

Foto: Komputronik

Smartfon ma 6,81 mm grubości i waży 157 g. Wyposażony został w wyświetlacz wyświetlacz AMOLED 6,55 cala, chroniony przez Corning Gorilla Glass 5. Otaczają go ramki o grubości 1,88 mm. Serce urządzenia to Qualcomm Snapdragon 732G, dysponujący 6 GB pamięci RAM. Smartfon został wyposażony w potrójny tylny aparat: główny 64 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix i aparat telemakro 5 Mpix.

Cena: 1599 zł

Skorzystaj z urodzinowej promocji

Na tym nie koniec ofert - swoje osobne działy mają także takie sprzęty jak RTV, AGD, akcesoria komputerowe, podzespoły PC i inne. Co jest bardzo istotne - wszystkie urodzinowe okazje możesz nabyć nie tylko z atrakcyjnymi rabatami, ale również w specjalnym systemie ratalnym. Pierwszy to 25 rat RRSO 0%. Możesz skorzystać z tej opcji przy wyborze usługi Helpdesk + zdalny informatyk. Można także zdecydować się na 25 rat z odroczeniem na 6 miesięcy.

Dodatkowo klienci mogą także skorzystać z 25% rabatu na usługę Helpdesk przy zakupie laptopa lub komputera PC, a także za jedyne 25 zł skorzystać z usługi konfiguracji dowolnego sprzętu, po to, by móc z niego korzystać zaraz po odpakowaniu.

Aby poznać więcej propozycji, odwiedź urodzinowy pasaż Komputronika.