Komu kupisz pod choinkę czytnik Kindle? Na Amazon jest duży wybór! [07.12.2022]

Kogo chcesz obdarować czytnikiem Kindle? To bardzo uniwersalny prezent, z którego ucieszy się nie tylko zapalony książkoholik!

Odwiedzasz czasem Amazon? Wśród najbardziej znanego asortymentu tej platformy są oczywiście czytniki e-booków. Kindle, bo o nich właśnie mowa, to nowoczesne urządzenia, pozwalające na umieszczenie wielu książek w jednym miejscu tak, by wygodnie móc zabierać je np. w podróż. To także oszczędność miejsca w domu, bowiem całą biblioteczkę pomieści jeden czytnik.

Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB)

Ma aż 32 GB pamięci. Został wyposażony w ekran zespolony z ramką i antyrefleksyjny wyświetlacz o rozdzielczości 300 ppi z regulowanym ciepłym światłem i automatycznie dostosowującym się przednim podświetleniem. Co ważne, jedno ładowanie przez USB-C lub kompatybilną ładowarkę bezprzewodową Qi (jest ona sprzedawana oddzielnie) wystarcza nawet na 10 tygodni.

Cena: 869,99 zł klik

Kindle Paperwhite (8 GB)

Ten model ma regulowane podświetlenie o ciepłym odcieniu. Bateria wystarcza na nawet 10 tygodni używania. Urządzenie wyposażono w antyrefleksyjny wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala. Dzięki pojemności od 8 GB do nawet 32 GB czytnik pomieści wiele pasjonujących historii. Urządzenie jest wodoodporne.

Cena: 689,99 zł klik

Kindle Paperwhite (16 GB) – klik

Ekran o przekątnej 6.8” ma wygląd papieru, dzięki czemu jest bardziej przyjazny dla naszego wzroku. Działa nawet w pełnym słońcu. Co ważne, można go zabrać nawet do kąpieli bez lęku o ryzyko zachlapania – ten czytnik nie boi się wody. Urządzenie można połączyć ze słuchawkami za pośrednictwem Bluetooth, dzięki czemu użytkownik uzyskuje możliwość odsłuchiwania audiobooków. Pojemność tego modelu wynosi 16 GB.

Kindle Essentials Bundle – klik

Jest to zestaw, w skład którego wchodzi zarówno czytnik, jak i okładka oraz ładowarka. Nie trzeba więc szukać odpowiedniej ładowarki w domowych zasobach ani podłączać czytnika do laptopa, by go naładować – dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy niezbędny komplet. Stanowi to więc idealną propozycję na prezent dla kogoś bliskiego, kto kocha czytać.

Kindle Paperwhite Signature Edition Essentials Bundle – klik

To kolejny zestaw, tym razem ze stacją ładującą. Producent przekonuje, że zapewnia ona do nawet 10 tygodni pracy urządzenia. Czytnik oferuje różne zabarwienie światła – od białego do nawet bardzo ciepłych odcieni. Pojemność sięgająca 32 GB sprawia, że zabierzemy ze sobą wiele książek, zamkniętych w jednym urządzeniu. Czytnik jest wodoodporny.

Kindle Kids Essentials Bundle – klik

Ten zestaw stworzono z myślą o dzieciach. Mamy tu kolorowe etui, ładowarkę oraz sam czytnik. Kupując ten produkt, zyskujemy też roczną subskrypcję Amazon Kids+, ofertę skierowaną do dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Urządzenie powstało wyłącznie w celu czytania książek – nie ma tam aplikacji, wideo ani gier.

Kindle Oasis Essentials Bundle – klik

Mamy tu najnowszy model Kindle Oasis wraz z etui oraz ładowarką. Pamięć wewnętrzna tego urządzenia to 32 GB. Ekran mierzy 7”. Jest przyjazny dla oczu – ma wygląd papieru. Jest również wodoodporny, można więc używać go w różnych warunkach.

