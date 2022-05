Komunijne prezenty na miarę XXI wieku - przeglądamy atrakcyjne oferty

Nadszedł wyjątkowy czas dla wszystkich 8-latków, którzy przystępują do pierwszej komunii. Jak znaleźć idealny prezent? Podpowiadamy, co może okazać się komunijnym podarkiem.

Przygotowania komunijne oraz przyjęcia zawsze wymagają nie lada poświęcenia i czasu. Wszystko po to, aby ten szczególny dzień na długo zapisał się w pamięci naszych pociech. Wielką zagwozdkę mają również najbliżsi - co podarować dziecku w tak wyjątkowych okolicznościach? Podpowiadamy, co może okazać się świetnym prezentem komunijnym!

Rower elektryczny RACERONE R1 Go U12 16 cali

Radość z otrzymania roweru na komunię jest znajoma dla wielu z nas. Choć postęp technologiczny znacząco zmienił obecne trendy, rower nadal może być świetnym prezentem! Racerone jest elektrycznym jednośladem, który z powodzeniem posłuży dziecku kilka lat. Maksymalny zasięg na jednym cyklu wynosi aż 15 kilometrów tak więc urządzenie z powodzeniem posłuży w trakcie rodzinnych wycieczek.

Zobacz również:

Segway Ninebot eKickscooter ZING C10

Elektryczne hulajnogi to prawdziwy hit - zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci. Producenci dokładają wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom najmłodszych , a tym samym zapewnić należyte bezpieczeństwo. Model od firmy Segway pozwoli na jazdę z prędkością 16 km/h, w obrębie 10 kilometrów.

Microsoft Xbox Series S

Niezależnie od pokolenia, kto z nas nie lubił spędzać czasu grając w ulubione gry lub planszówki? Cyfrowa konsola z dyskiem SSD i 8-rdzeniowym procesorom AMD Ryzen Zen 2 spełni oczekiwania nawet wymagających graczy. Urządzenie cechuje się dobrymi parametrami technicznymi, a także kompaktową obudową, która nie zajmie zbyt wiele miejsca.

Garett Kids 4G Rex M

Najpewniej każdy kto uczestniczył w ceremonii pierwszej komunii świętej, pamięta o podarku w postaci zegarka. Idąc z duchem czasu, warto wyposażyć dziecko w smartwatcha. Proponowany model z systemem Android 6.0 będzie świetnym gadżetem dla najmłodszych, który zwiększy również bezpieczeństwo. Smartwatch wyposażono w skuteczny lokalizator wykorzystujący GPS, LBS oraz Wi-Fi.

Asus X515EA-BQ1115

Czy to czas na pierwszego laptopa? Sprzęt sprawdzi się zarówno podczas nauki zdalnej, przygotowywania prac domowych, oglądania bajek, a nawet udoskonalania kreatywności wśród najmłodszych. Dysk o pojemności 256 GB pomieści wszelkie materiały edukacyjne, a 4 GB pamięci RAM, gwarantują płynną i przyjemną pracę.

Xiaomi 11 lite 5G NE 8/128GB

Kontakt z dzieckiem poza domem to podstawa, choć obecne smartfony oferują znacznie więcej funkcji. Model od Xiaomi wyposażono w aż cztery aparaty - w tym przedni. Smartfon funkcjonuje na systemie Android 11 i obsługuje 5G.

Samsung Galaxy Tab A8 2021 10.5 64GB 4G LTE

Poręczny tablet o przekątnej 10,5 cala z łatwością zostanie obsłużony przez 8-latka, spełniając przy tym wiele możliwości. Wydajna bateria szczególnie sprawdzi się podczas użytkowania tabletu poza domem. Sprzęt umożliwia korzystanie z aplikacji Samsung Kids, obejmującej wiele rozwojowych zabaw.

Może zainteresować Cię również Jaka hulajnoga elektryczna dla dzieci? Który model wybrać? [RANKING]