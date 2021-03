Komunikat Microsoftu dla użytkowników systemu Windows 10 v1909

Firma Microsoft umieściła wiadomość dla użytkowników starszej wersji 1909 systemu Windows 10. Podobną informację niedługo zobaczą również Ci korzystający z wersji 2004.

System operacyjny Windows 10 został wydany przez firmę Microsoft 29 lipca 2015 roku i do dzisiaj doczekał się licznych wersji. Pierwsza z nich została wypuszczona pod numerem 1507 i była aktualizowana przez kolejne prawie dwa lata, aż do 9 maja 2017. Podobny schemat następował z każdą kolejną wersją oprogramowania, kiedy to po kilkunastu miesiącach firma Microsoft decydowała się zrezygnować z ich wsparcia. Dziewiątego maja tego roku stanie się to po raz kolejny, kiedy to oficjalnie zakończy się wsparcie dla wersji systemu pod numerem 1909. Dla przypomnienia, to samo spotka system w wersji 2004, która zostanie pozbawiona aktualizacji 14 grudnia tego roku.

Niestety, nie wszyscy użytkownicy korzystający ze starszych wersji systemu Windows 10 jest świadoma tego, że niedługo zostanie ona wycofana ze wsparcia. Z tego powodu firma Microsoft postanowiła ostrzec ich za pomocą prostego komunikatu wyświetlającego się na pasku zadań "Twoja wersja systemu Windows 10 wkrótce wygaśnie. Kliknij, aby pobrać nowszą wersję systemu Windows 10.".

Jest jednak pewien problem, bo w niektórych przypadkach pobranie aktualizacji będzie niemożliwe. Urządzenia ze zbyt niskimi parametrami z powodu problemów ze zgodnością nie mogą zainstalować najnowszej wersji. Jeżeli taki błąd występuje to pojawia się powiadomienie, że komputer nie jest gotowy do otrzymania najnowszej aktualizacji od firmy Microsoft.