Koncentrator tlenu - gdzie i kiedy warto go kupić

Koncentrator tlenu to urządzenie, które za sprawą panującej pandemii koronawirusa w ekspresowym tempie znika z magazynów. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji jego stosowania oraz zagrożeń związanych z jego kupnem.

Spis treści

Panująca pandemia koronawirusa już na dobre rozgościła się w naszym życiu. Niestety, każdego dnia otrzymujemy wiadomości o kolejnych chorych i zakażonych, a liczby te już od dłuższego czasu podawane są w tysiącach. W związku z zaistniałą sytuacją, w szpitalach zaczęło brakować miejsc, a dostępność do pomocy specjalistycznej została mocno ograniczona. W dobie wszechobecnego strachu przed COVID-19, wielu ludzi postanowiło działać na własną rękę, aby zabezpieczyć się przed zachorowaniem. Najnowszym tego objawem jest wzrost popularności koncentratorów tlenu. Problem w tym, że jest to sprzęt medyczny, a jego stosowanie bez nadzoru lub kupno z niewłaściwych źródeł może przynieść więcej szkody, niż pożytku. Podpowiadamy, co należy wiedzieć i czego się wystrzegać.

Koncentrator tlenu - czym jest, jak działa i do czego służy

Koncentrator tlenu to nowsza i bezpieczniejsza alternatywa dla butli tlenowych. Urządzenie pobiera powietrze z otoczenia, a następnie filtruje je, oczyszcza i obniża w nim poziom azotu. Dzięki temu, pacjent otrzymuje powietrze o dużym stężeniu, czyli tzw. tlen medyczny. Niektóre modele są dodatkowo wyposażone w funkcję nawilżania, która zwiększa komfort oddychania. Choć w teorii nie brzmi to imponująco, to metoda tak jest skuteczna w leczeniu wielu chorób i ma szerokie zastosowanie medyczne.

Koncentrator tlenu jest m.in. niezmiernie istotny w terapii tlenowej, związanej z chorobami i zaburzeniami pracy płuc. Biorąc pod uwagę, że to właśnie płuca są najbardziej narażone podczas zakażenia koronawirusem, który może doprowadzić do ich trwałych uszkodzeń lub niewydolności, wiele osób postanowiło zaopatrzyć się prywatnie w to urządzenie. Podobnie było w przypadku pulsoksymetrów, których popularność rynkowa wzrosła po niedawnej wypowiedzi ministra zdrowia, dotyczącej tego, że będą one wykorzystywane do wspomagania leczenia osób „skąpoobjawowych”, znajdujących się w izolacji domowej. Różnica polega jednak na tym, że pulsoksymetr to urządzenie pomiarowe (sprawdzające nasycenie krwi tlenem), a koncentrator tlenu to sprzęt medyczny, służący do leczenia. Dlatego też, decyzja o jego nabyci nie powinna być pochopna i podjęta bez konsultacji.

Pomoc, a nie zamiennik

Przede wszystkim, lekarze ostrzegają przed wykorzystywaniem koncentratora tlenu jako alternatywy lub zamiennika specjalistycznej opieki medycznej. To prawda, że dostęp do niej jest obecnie utrudniony, m.in. z powodu braku miejsc w szpitalach, długiego czas oczekiwania na wizytę oraz potencjalnego narażenia na kontakt z zarażonymi COVID-19. Jednak według specjalistów absolutnie nie może być tak, że ludzie bez wiedzy medycznej, mający poważne problemy z oddychaniem, decydują się na samodzielne „leczenie”, zamiast zgłosić się do odpowiedniego ośrodka. Dodatkowo, osoby cierpiące na ostrą niewydolność oddechową spowodowaną koronawirusem, mogą podczas korzystania z koncentratora tlenu odnieść mylne poczucie bezpieczeństwa, podczas gdy terapia w rzeczywistości nie będzie odnosiła skutków. Konsekwencją tego, może być zgłoszenie się takiej osoby po specjalistyczną pomoc dopiero w momencie, gdy jest już za późno.

Dodatkowo, należy pamiętać, że korzystanie z wszelkich urządzeń medycznych bez odpowiedniej konsultacji może doprowadzić do tego, iż zamiast wspomagać swoje zdrowie – pogorszymy swój stan lub zwyczajnie zrobimy sobie krzywdę.

Kiedy warto zainwestować

Tak więc, gdy jesteśmy już po odpowiedniej konsultacji i mamy pełny obraz naszego stanu zdrowia, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zakupu koncentratora tlenu dokonać. Tym bardziej, że urządzenie posiada wiele zalet, a jego głównym atutem jest m.in. jego łatwa obsługa oraz możliwość domowego użytku.

Sprzęt jest skutecznym narzędziem do tlenoterapii, stosowanej w leczeniu wielu, mniej lub bardziej poważnych przypadłości. Jest stosowany nie tylko w przypadku chorób płuc, w tym np. mukowiscydozy i astmy oskrzelowej, ale również m.in. w problemach z sercem, ciśnieniem, krążeniem, nerwobólami czy alergiami. Co więcej, tlenoterapia wpływa również na ogólną poprawę jakości życia, dzięki pozytywnemu wpływowi na stany stresowe, uczucie zmęczenia, bezsenność, problemy z koncentracją oraz nawracające bóle głowy.

Ograniczona dostępność

Niestety, obecnie istotnym problemem jest dostępność rynkowa koncentratorów tlenu oraz ich cena Urządzenia te nie należą do najtańszych, a ich ceny wynoszą po kilka tysięcy złotych. Dotychczas, zamiast kupna drogiego sprzętu, istniała alternatywa w postaci możliwości jego wypożyczenia, za opłatą około kilkuset złotych (w zależności od okresu użytkowania). Obecnie jednak, większość dostępnych na rynku urządzeń została już wypożyczona do instytucji medycznych, w których wzrost zapotrzebowania na nie przekroczył ich dostępność. W związku z tym, liczni dystrybutorzy wycofali tę opcję ze swojej oferty.

Zdrowie nie ma ceny

Tu niestety dochodzimy do jednego z najpoważniejszych błędów, jakie można popełnić przy zakupie koncentratora tlenu. Biorąc pod uwagę wysokie ceny urządzeń i brak dostępności rynkowej tańszych alternatyw, niektórzy decydują się na nabycie sprzętu na niesprawdzonych serwisach internetowych, np. transportujących asortyment z chin. O ile produkty pochodzące z krajów azjatyckich już od dawna nie są synonimem tandety, a tamtejsze produkty wiodą prym na rynka światowych, to dotyczy to konkretnych, licencjonowanych marek. W tym wypadku, mowa o niesprawdzonych miejscach pochodzenia, z których można nabyć niemal wszystko (od zestawu spinek do włosów, przez garnki, odzież i elektronikę, aż po meble), a ceny na stronach internetowych są bardziej niż korzystne.

Niestety, jakość produktów dostarczonych z takich źródeł pozostawia często wiele do życzenia i nie jest adekwatna nawet do ich niskich cen. Czym innym jest jednak zaryzykowanie niewielkiej kwoty pieniędzy na sukienkę, która w najgorszym wypadku nam się nie spodoba i wyląduje w koszu na śmieci (czasami zwrot produktu jest zwyczajnie nieopłacalny), a czymś diametralnie innym jest kupno sprzętu medycznego, mającego bezpośredni wpływ na nasz organizm. Ludzkiego życia oraz zdrowia nie należy bowiem narażać jedynie po to, aby zaoszczędzić kilka złotych. Co więcej, koszty zniwelowania negatywnych skutków takiego postępowania mogą w perspektywie znacznie przewyższać to, co teoretycznie zaoszczędziliśmy na kupnie sprzętu.

Jak kupować

Jeśli po przeanalizowaniu swojej sytuacji zdecydujemy się na zakup koncentratora tlenu, to powinniśmy dokonać tego świadomie. Przede wszystkim, musimy przygotować się na spory wydatek finansowy. Kolejną, nie mniej istotną kwestią jest odpowiednie źródło. Urządzenia należy bowiem szukać jedynie za pośrednictwem stron i w punktach dystrybucji specjalizujących się w sprzedaży sprzętu medycznego. Ewentualnie, możemy skorzystać z ofert sklepów, które mają w swoim asortymencie sprawdzone i licencjonowane urządzenia. Skoro bowiem naprawdę chcemy zadbać o nasze zdrowie, to należy to robić z rozsądkiem, a także w oparciu o rzetelne informacje i opinie specjalistów.