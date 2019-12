Koncepcyjne rendery Sony PS5 już w sieci

W internecie pojawiły się jedne z pierwszych koncepcyjnych renderów finalnej wersji PS5.

W sieci pojawiły się kolejne rendery konsoli PlayStation 5 od Sony, która zadebiutuje na rynku przed końcem 2020 roku. Nowe obrazki przedstawiają konsolę w wersji produkcyjnej. Obudowa nie posiada już wycięcia w kształcie litery V, ale jest nie mniej stylowa i elegancka.

Po kilku latach względnej stagnacji fani konsol co chwilę otrzymują kolejne informacje o konsolach nowej generacji, które zastąpią obecne na rynku od 2013 roku PlayStation 3 oraz Xbox'a One. Zaledwie dwa dni temu Microsoft przedstawił pierwsze oficjalne informacje na temat konsoli Xbox Series X, która jest rozwinięciem Project Scarlett. Urządzenie w chwili obecnej jest jeszcze opracowywane, ale dowiedzieliśmy się co nieco o wyglądzie. Konsola Microsoftu ma być większa, od swojego poprzednika - Xbox'a One w wersji S i X. Na pierwszy rzut oka wymiary są bardzo podobne do pierwszego Xbox'a One. Prawdopodobnie trzy lata po premierze Microsoft podobnie, jak i Sony zdecyduje się na wypuszczenie odświeżone, mniejszej wersji konsoli.

Zdecydowanie więcej informacji w sieci dotyczy konsoli od Sony. Już kilka miesięcy temu do sieci wyciekł projekt Sony PlayStation 5 Dev Kit. To konsola, która przeznaczona jest dla programistów oraz producentów gier tak, aby mogli on dokładnie przetestować możliwości nowego urządzenia. Dev Kit zaskoczył nas bardzo futurystycznym wyglądem oraz obecnością dodatkowych wyświetlaczy. Konsola z wycięciem w kształcie litery V, gdzie umieszczono wentylatory jest bardzo duża i z pewnością nie trafi na rynek w takiej formie.

Pojawienie się PS5 Dev Kit w sieci rozpaliło wyobraźnie milionów graczy na całym świecie. Teraz po kilku miesiącach pojawiły się pierwsze rendery, który przedstawiają PlayStation 5. Nie są to oficjalne zdjęcia pochodzące od Sony, ale dają pogląd na to, jak może wyglądać finalna wersja konsoli.

Obrazki po raz pierwszy pojawiły się na forum ResetEra i pokazują niewielką, ale grubą konsolę z konstrukcją w kształcie klina. Z przodu PS5 jest znacznie smuklejsze niż z tyłu. Urządzenie z pewnością zostało tak zaprojektowane, aby wydzielać ciepło w tylnej części. po bokach znajdują się też otwory wentylacyjne, które będą odprowadzać ciepłe powietrze z wnętrza.

TweakTown słusznie zauważył, że projekt konsoli PlayStation 5 posiada miejsce na ledowy pasek świetlny, który zastosowany został w konsoli PlayStation 4 Pro. Na froncie umieszczono jedynie przycisk zasilający, przycisk do wyjmowania płyty z napędu oraz logo Sony. Wygląd konsoli pozwala sądzić, że przyciski te będą dotykowe podobnie, jak w Xbox One pierwszej generacji.

Sony w przeciwieństwie do Microsoftu zamierza produkować swoją konsolę w poziomej obudowie. Rozwiązanie to lepiej sprawdzi się w salonie. Konsola bez problemu zmieści się w szafce pod telewizorem. Xbox Series X jest pionowy, co utrudnia jego ustawienie.

Źródło: resetera.com - CrimsonNocturne, nl.letsgodigital.org