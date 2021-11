Koncept: iPro, czyli składany iPhone i AirPods Pro mini w jednym

W sieci pojawił się wręcz surrealistyczny projekt jednego z następnych produktów Apple, który - jak się okazuje - kryje w sobie więcej, niż widać na pierwszy rzut oka.

Projektant 3D i samozwańczy futurolog, Zarruk Taiseer, wymarzył sobie kilka zdumiewających produktów, jakie Apple mogłoby zaprezentować w przyszłości. Istnieje wiele teorii wokół tego, co Apple może mieć w planach. Zaledwie kilka dni temu odkryto patent tej firmy na zawias, który potencjalnie może być pierwszą wskazówką, że Apple pracuje nad składanym iPhonem.

Jednak wszystko wciąż pozostaje całkowicie do naszej wyobraźni. Skorzystać z tego postanowił pewien projektant, który stworzył bardzo ciekawe rendery 3D. Nie tylko wyobraził sobie, jak w przyszłości mógłby wyglądać składany iPhone, ale również przedstawił swoją propozycję zupełnie nowych AirPods Pro mini. Co ciekawe, oba te produkty miałyby stanowić jedność, która przybrałaby nazwę iPro.

Źródło: Taiseer Zarruk / Behance Źródło: Taiseer Zarruk / Behance

Na pierwszy rzut oka można zauważyć design znany z iPhone'a 13 Pro - z jednej strony umieszczono tę samą konstrukcję wyspy aparatów - oraz Apple Watch 7, gdyż druga strona posiada podobny do tego inteligentnego zegarka ekran. Całość posiada konstrukcję zgrabnego kwadratu, na środku którego znajduje się zawias, łączący ze sobą oba elementy urządzenia.

Co ciekawe, po otworzeniu konstrukcji nie ujrzymy wewnętrznego ekranu - naszym oczom ukażą się zupełnie nowe AirPods Pro mini. Całość pełni bowiem funkcję etui dla tych słuchawek. Choć nie przypominają obecnych konstrukcji, jest w nich coś, co Apple zdecydowanie mogłoby zaimplementować w swoich przyszłych projektach.

iPro to oczywiście stuprocentowo fanowski projekt, który najprawdopodobniej nie znajdzie zastosowania w ciągu najbliższych lat. Niemniej jednak, jest to bardzo ciekawy koncept, który na pewno daje wiele do myślenia. Czy Apple rzeczywiście pracuje nad składanym iPhonem? I jak będą wyglądać nowe AirPods Pro 2? Na ten moment pozostaje nam czekać, aż więcej informacji na temat ujrzy światło dzienne.