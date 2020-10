Koncerty Game Music Festival do obejrzenia za darmo

W tym roku Game Music Festival będzie transmitowany online za darmo. Muzykę z jakich gier usłyszymy na koncertach i gdzie szukać linków?

Już dzisiaj rozpocznie się dwudniowy Game Music Festival we Wrocławiu. W tym roku, ze względu na wyjątkową sytuację na świecie, całe wydarzenie będzie transmitowane online. Organizatorzy postanowili nie pobierać za streaming żadnych opłat, dzięki czemu każdy z nas może poczuć niezwykłą atmosferę koncertów nie wychodząc z domu.

Live odbywać się będzie za pomocą platform YouTube oraz Twitch. Dzięki zastosowaniu 9 dynamicznych kamer i profesjonalnych mikrofonów stream będzie dostępny w wysokiej jakości obrazu i dźwięku. Podczas Festiwalu fani będą mogli usłyszeć muzkę z gier takich jak: Baldur's Gate III, Divinity: Original Sin II, Transistor, Hades, Pyre oraz Bastion. Linki do bezpośrednich transmisji poniżej:

Kanał Game Music Festival na platformie Twitch.tv

Koncert The Symphony of Four Worlds na YouTube – 16 października, 20:00

Koncert The Symphony of Sin na YouTube – 17 października, 20:00

