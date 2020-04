Koncerty online w najbliższych dniach - kiedy i gdzie oglądać streamingi live

Przedstawiamy listę nadchodzących koncertów transmitowanych na żywo za pośrednictwem internetu. W najbliższych daniach zagrają dla Was: Lady Gaga, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong i Stevie Wonder.

Nadchodzące dni, będą obfitować wiele ciekawych wydarzeń online. Jeśli tęsknicie za muzyką na żywo, to twórcy przygotowali dla Was, ogrom niespodzianek. Największym wydarzeniem będzie event Together At Home z prawdziwą plejadą gwiazd. Lady Gaga, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Stevie Wonder zagrają w geście wsparcia dla pracowników opieki medycznej oraz WHO.

Farrah El Dibany

QUINN XCII

Kiedy: 00:00 (8-9.04.2020)

00:00 (8-9.04.2020) Gdzie: Instagram

Joaquim Santos Simoes

QUINN XCII

Kiedy: 00:00 (9-10.04.2020)

00:00 (9-10.04.2020) Gdzie: Instagram

SIMXSANRANA

Kiedy: 03:00 (10.04.2020)

03:00 (10.04.2020) Gdzie: Instagram

DIPLO

Kiedy: 04:00 (10.04.2020)

04:00 (10.04.2020) Gdzie: Instagram, Youtobe

QUINN XCII

Kiedy: 00:00 (10-11.04.2020)

00:00 (10-11.04.2020) Gdzie: Instagram

CHLOE X HALLE

Kiedy: 02:00 (11.04.2020)

02:00 (11.04.2020) Gdzie: Instagram

DIPLO

Kiedy : 05:00 (11.04.2020)

: 05:00 (11.04.2020) Gdzie: Instagram, Youtobe

LENNON STELLA

Kiedy: 23:00 (11.04.2020)

23:00 (11.04.2020) Gdzie: Instagram

Couchella x GBI (8 utalentowanych artystów z Bangalore, Gurgaon i Mumbai)

DIPLO

Kiedy: 05:00 (12.04.2020)

05:00 (12.04.2020) Gdzie: Instagram, Youtobe

Together At Home (Lady Gaga, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Stevie Wonder)

Kiedy: 19:00 (12.04.2020)

Gdzie: Oficjalna strona oraz:

abc, Alibaba Grup, Prime Video, Apple, BBC Music, Bell Media, CBS, Facebook, i Hart Radio, Mtv, NBC, TMElive, Tidal, Tune In, Twitch, Tweeter, Yahoo!, YouTube

