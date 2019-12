Kończy się wyłączność pierwszych gier Epic Game Store

Ten moment musiał w końcu nadejść. Czasowa wyłączność na niektóre gry dostępne w Epic Games Store zaczyna się kończyć. Wkrótce na Steam zawita wiele ciekawych produkcji.

Ekskluzywność tytułów była sposobem na sukces sklepu Epic Games Store. Pomysł okazał się trafiony i przede wszystkim był bardzo korzystny dla twórców gier. Epic Games oferuje korzystniejszą marżę niż Steam. Czasowa wyłączność, jak nazwa wskazuje, trwa przez ograniczony czas. Dla tytułów ekskluzywnych jest to okrągły rok, który właśnie mija w przypadku pierwszych tytułów.

Pierwszą grą, która opuściła szeregi Epic Game Store jest RPG akcji Ashen. To jeden z wielu tytułów inspirowany serią Dark Souls. Gra już wczoraj pojawiła się na Steamie oraz GOG-u w cenie 114 i 116 zł (w ramach czasowej promocji). Z kolei już dzisiaj na Steamie pojawią się dwa kolejne tytułu - Hades: Battle out of Hell oraz Hello Neighbor: Hide and Seek.

W kolejce czeka kilka kolejnych gier, w tym kilka dużych produkcji, takich jak Metro Exodus (w lutym), czy Borderlands 3 (w kwietniu). Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku Ashen gra pojawiła się na Steamie wraz z dodatkiem, który zadebiutował we wrześniu. W przypadku dodatków roczny okres ekskluzywności nie obowiązuje i pozostaje mieć nadzieję, że podobna polityka będzie stosowana również w przypadku kolejnych tytułów.