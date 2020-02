Konferencja F8 odwołana - przyczyną (oczywiście) koronawirus

Organizowana przez Facebooka konferencja F8 podzieliła los Mobile World Congress.

Chyba nikt nie spodziewał się, że koronawirus aż tak bardzo wpłynie na świat technologii. Z zaplanowanych na ten rok imprez odbyły się tylko targi CES 2020, a kolejne zostały odwołane lub ważą się ich losy, np. PAX East czy GDC (właśnie wycofał się z niej Microsoft). Kolejną odwołaną jest F8 Facebook Developers Conference, czyli doroczne spotkanie organizowane przez Facebooka. Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu, decyzję podjęto z ciężkim sercem, ale nie było sensu prowadzić imprezy bez udziału większości deweloperów z całego świata. Zamiast tego wszystko zostanie pokazane online - dzięki temu będzie można "wirtualnie" uczestniczyć w F8 bez wychodzenia z domu (i w domyśle - narażenia się na zainfekowanie). Dokładny harmonogram streamingów zostanie podany wkrótce.

Facebook organizował F8 w San Jose, a podczas konferencji przyznawał dotacje deweloperom pomagającym w rozwoju rynku. To drugie się nie zmieni, a ponieważ z powodu odwołania imprezy zniknęły także koszty, podwoił kwotę przekazywaną twórcom aplikacji - wynosi ona teraz 500 tys. USD. Otrzymają ją lokalne firmy z San Jose. Jednocześnie zapowiedziano, że nie zmieniają się plany co do organizacji F8 2021.

Źródło: Neowin