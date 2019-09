Konferencja Microsoft - jakich urządzeń możemy się spodziewać?

Sprawdzamy, jakie komputery może zaprezentować Microsoft.

Wiemy już, że Microsoft przygotowuje konferencje produktową 2 października 2019 roku. Wydarzenie odbędzie się w Nowym Jorku, a gigant z Redmond zaprezentuje odświeżone urządzenia z serii Surface. Podczas zeszłorocznego wydarzenia zaprezentowano Microsoft Surface Pro 6, Surface Laptop 2, Surface Studio 2 oraz Surface Headphones. Jakiś czas przed spotkaniem zaprezentowano również mniejszy tablet - Surface Go oraz Surface Book 2.

W poniższym artykule zastanawiamy się, jakie urządzenia mogą zostać zaprezentowane na początku października.

Na początku należy zapoznać się ze zmianami na rynku, jakie nastąpiły w ciągu roku, który upłynął od ostatniej prezentacji nowych urządzeń. Microsoft może skorzystać z wielu platform. Mimo, iż firma dotychczas korzystała jedynie z procesorów Intela oraz kart graficznych Nvidia technicznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z procesorów AMD, które są obecnie realną konkurencją dla niebieskich. Alternatywnie Microsoft może sięgnąć po układy Qualcomm'a, które idealnie sprawdziłyby się w tańszych i mniej wydajnych wersjach tabletów Surface Pro oraz w Surface Go.

W chwili obecnej urządzenia od Microsoftu posiadają procesory Intel Core ósmej generacji "Whiskey Lake". Najtańszy tablet - Surface Go wykorzystuje procesor Pentium Gold. W chwili obecnej Microsoft może zdecydować się na pozostanie przy ósmej generacji i zastosowanie procesorów Coffee Lake, ale to dosyć mało prawdopodobne, ponieważ na rynku pojawiły się dużo ciekawsze alternatywy. Intel wprowadził na rynek procesory dziesiątej generacji, które prezentują się lepiej od poprzedników. Podejrzewamy, że jeżeli Microsoft pozostanie przy stosowaniu procesorów Intel'a to w najnowszych modelach zobaczymy układy dziesiątej generacji o różnej wydajności. Alternatywnie komputery Surface Laptop 2 oraz Surface Studio 2 mogą zostać wyposażone w układy AMD Ryzen, a tablety Surface Pro oraz Surface Go w układ Snapdragon 8cx przystosowany do komputerów typu Always-connected.

Po wyjaśnieniu zmian, jakie nastąpiły w procesorach mobilnych w ciągu ostatniego roku możemy przejść do konkretnych urządzeń.

Surface Pro 7 z USB Typu C - Wiarygodne

Microsoft Surface Pro 6 jest w chwili obecnej trochę jak MacBook Air z 2017 roku. To świetne urządzenie z najwyższej półki i nie można w żaden sposób kwestionować jego zasłużonej pozycji na rynku, ale z drugiej strony widać, że konstrukcja ma już swoje lata. Obudowa Surface Pro, jaką znamy dzisiaj zadebiutowała w 2015 roku. Przez kolejne cztery lata modyfikowano delikatnie konstrukcję umożliwiając zastosowanie pasywnego chłodzenia w wersjach z procesorem Intel Core i5 (pierwotnie tylko wersja z Core m3 nie posiadała wentylatora). W zeszłym roku zaprezentowano również nową czarną wersję kolorystyczną.

Mimo wszystkich tych zmian doskonale widoczny jest wiek całej konstrukcji. Ramki okalające ekran są gigantyczne, a porty wejścia/wyjścia mocno przestarzałe. Surface Pro, który dedykowany jest profesjonalistom nadal nie posiada złącza USB Typu C, które dostępne jest w mniejszym modelu Go oraz interfejsu Thunderbolt 3. W zamian Microsoft oferuje mini DisplayPort oraz autorski port Surface Connect.

Podejrzewamy, że tegoroczny Surface Pro wyposażony będzie w co najmniej jeden port USB Typu C. Prawdopodobnie zastąpi on złącze USB 3.0 Typu A obecnie w Surface Pro 6.

Surface Pro 7 z procesorami Comet Lake - Wiarygodne

Uzasadnione jest założenie, że układy Comet Lake od Intel'a pojawią się w nowościach Microsoftu. Możliwe, że inne urządzenie wyposażone zostaną także w procesory Ice Lake.

Oto przypuszczalne konfiguracje, w jakich sprzedawany będzie Surface Pro 7:

Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i3, 4GB RAM, 128GB SSD

Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD

Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD

Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i7, 16 GB RAM, 256GB SSD

Microsoft Surface Pro 7, Intel Core i7, 16 GB RAM, 512GB SSD

Wśród wymienionych wersji pojawia się jeden wariant z 4 GB pamięci operacyjnej. Możliwe, że zastąpi on niedostępną już wersje Surface Pro 5 z Intel Core m3, ale wolelibyśmy, aby Microsoft już w standardzie zaoferował 8 GB RAMu. Na takie rozwiązanie firma Apple zdecydowała się już w 2016 roku.

Bardzo możliwe, że Surface Pro zostanie wyposażony w układy Comet Lake, a Surface Laptop lub Surface Book w procesory Ice Lake, które posiadają wydajniejsze układy graficzne Iris Plus.

W bazie Geekbench'a - popularnej aplikacji testującej wydajność procesorów pojawił się wpis wskazujący na Surface Pro 7 z procesorem Ice Lake, ale pozostajemy sceptyczni w tej kwestii. Układy Comet Lake lepiej odpowiadają specyfice urządzenia, jakim jest Surface Pro.

15 calowy Surface Laptop 3 - Prawdopodobne

Oryginalnie Surface Laptop został zaprojektowany jako komputer dla studentów. Surface Laptop 2 wygląda identycznie (poza nowymi wersjami kolorystycznymi) i nadal posiada przestarzałe porty wejścia/wyjścia. Przez ostanie dwa lata konkurencja nie spała i wprowadziła na rynek wiele ultrabook'ów, które pomimo niewielkiej wagi posiadają spore ekrany.

Prawdopodobne jest, że na podobny ruch zdecyduje się firma Apple. Decyzja ta oznaczałaby, że firma zdecyduje się na całkowite przeprojektowanie Surface Laptop'a. W takim wypadku na rynku pojawią się dwa modele w różnych rozmiarach. Mimo wszystko Microsoft nie może pozwolić sobie na zaprzestanie sprzedaży 13 calowego Surface Laptopa, ponieważ to bardzo popularny komputer, a klienci bardzo chętnie wybierają urządzenia z ekranem o przekątnej 13 cali. Stanowią one idealny kompromis pomiędzy wielkością, a mobilnością.

Surface Laptop 3 z AMD Ryzen - Wątpliwe

Winfuture.de twierdzi, że widziano prywatne dane jednego ze sprzedawców, które sugerują, że 15 calowy Surface Laptop 3 wyposażony zostanie w układ AMD Ryzen. Chlelibyśmy, aby tak się stało, a dla firmy AMD byłoby to ukoronowanie kilku ostatnich lat ciężkiej pracy. W internecie pojawiły się również plotki wskazujące, że Microsoft testuje architekturę Picasso od AMD.

Niestety zmiana dostawcy procesora jest mało prawdopodobna. Poza tabletami Surface z Windows RT sprzed kilku lat Microsoft zawsze wykorzystywał układy Intela i nie wydaje nam się, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. AMD ma stosunkowo małe udziały w rynku mobilnym, a Intel z pewnością będzie walczył o to, aby jego układy znalazły się w nowych urządzeniach Surface.

Microsoft Surface z procesorem Snapdragon 8cx - Prawdopodobne

Możliwe, że podstawowe wersje Surface Pro, które do dziś wykorzystywały procesory Intel Core M wyposażone zostaną w nowy układ Snapdragon 8cx.

Microsoft bardzo wierzy w swoją wizję Windowsa na urządzeniach z architekturą ARM, więc bardzo prawdopodobne jest, że sam zaprezentuje taki sprzęt. Dodatkowo wszystko idealnie łączy się z idę Alaways-connected PC. Podejrzewamy, że na rynku może pojawić się nowy Surface z procesorem Snapdragon 8cx. Obstawiamy, że będzie to Surface Go lub jakaś wersja Surface Laptop przeznaczona dla sektora edukacji.

Surface z dwoma ekranami - raczej jako prototyp

Intel rozpoczął promocję komputerów z dwoma ekranami w 2018 roku, a latem tego roku zobaczyliśmy większą ilość prototypów na targach Computex. Całość zmierza w stronę konstrukcji podobnych do Samsunga Galaxy Fold.

W chwili obecnej internet jest podzielony co do zasadności tworzenia laptopów z dwoma ekranami. Jedni użytkownicy widzą wiele zalet tego rozwiązania, a inni wytykają na przykład mniejszy komfort użytkowania.

Podejrzewamy, że nawet jeżeli Microsoft zdecyduje się na pokazanie laptopa z dwoma wyświetlaczami to ostatnie nie trafi on do sprzedaży w najbliższej przyszłości.

Surface Book 3 z RTX'em - dlaczego nie?

Nowe komputery zostaną odświeżone nie tylko o nowe procesory. Microsoft z pewnością postanowi wymienić też układy graficzne.

Bardzo prawdopodobne, że następca obecnego Surface Book'a 2 zostanie wyposażony w układy Nvidia RTX wysokiej wydajności. Alternatywnie podstawowa wersja może wykorzystywać grafikę Iris Plus zintegrowaną z procesorami 10 generacji.