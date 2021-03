Konferencja premiera - nowe przepisy już od soboty. Długa lista obostrzeń

Na dzisiejszej konferencji premier Mateusz Morawiecki podał listę nowych obostrzeń związanych z Covid-19. Lista jest długa.

Spis treści

W dniu dzisiejszym odbyła się zapowiedziana wcześniej konferencja prasowa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. W związku z trzecią falą pandemii oraz obecną ilością dobowych przyrostów liczby zakażeń oraz zgonów spodziewano się, że zapowiedziany zostanie pełen lockdown. Trzeba przyznać, iż prognozy się sprawdziły, a ogłoszona lista nowych obostrzeń jest długa.

Premier Mateusz Morawiecki

Trzecia fala, wzrost zachorowań i obłożenie łóżek szpitalnych

Na początku konferencji ogłoszono statystyki zachorowań na Covid-19 w ciągu ostatniej doby i niestety, były one gorsze niż przewidywano. Okazało się bowiem, że odnotowano aż około 34 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, co jest niechlubnym rekordem naszego kraju w kontekście wszystkich trzynastu miesięcy pandemii. Premier przyznał także, że polski sektor medyczny zbliża się „do granic wydolności”, co wydać po aż 70% obłożeniu łóżek szpitalnych oraz respiratorowych. Nic więc dziwnego, iż postanowiono zaostrzyć przepisy dotyczące reżimu sanitarnego i zasad działalności poszczególnych obiektów.

Choć dzieci chorują rzadziej, to mogą zarażać krewnych po powrocie z przedszkola czy żłobka

Nowe obostrzenia od 27 marca – zamknięte obiekty

Wśród nowych przepisów znalazły się te, dotyczące działalności przemysłowej. Tak więc poza galeriami handlowymi, od soboty zamknięte będą także:

Salony kosmetyczne

Salony fryzjerskie

Żłobki

Przedszkola

Wszystkie obiekty sportowe

Wielkopowierzchniowe markety budowlane i meblowe

W przypadku żłobków i przedszkoli wyjątek stanowić będą dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i służb porządkowych, w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Natomiast sport w specjalnie wyznaczonych do tego obiektach uprawiać będą mogli jedynie zawodowi sportowcy.

Nowe ograniczenia i zalecenia

Od weekendu obowiązywać będą dodatkowe ograniczenia, dotyczące ilości osób w sklepach. Podobne obostrzenia dotyczyć będą obrzędów religijnych i kościołów, więc jeśli ktoś spodziewał się ich zamknięcia to może czuć się niemiło rozczarowany.

Wiara bez rozsądku nie uchroni przed zakażeniem

Od teraz, w kościołach będzie mogła przebywać 1 osoba na 20 metrów kwadratowych, oczywiście przy zachowaniu przepisowego dystansu 1,5 metra, natomiast w sklepach uzależnione jest to od powierzchni handlowej:

Do 100 m2m² - 1 osoba na 15 m²

Powyżej 100 m² - 1 osoba na 20 m²

Premier apelował także o pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Co więcej, nowe przepisy obowiązywać będą do 9 kwietnia, co oznacza, że zakresem obejmą także Wielkanoc. W związku z tym zalecane jest pozostanie w tym czasie w domach i rezygnacja z przemieszczania się oraz spotkań rodzinnych. Zapowiedziano także możliwe zmiany dotyczące przekraczania południowych granic Polski, jednak nie podano na ten temat szczegółów.

Lockdown w Polsce

Można powiedzieć, że nowe obostrzenia, które będą obowiązywać od soboty 27 marca to niemal lockdown, szczególnie że pokrywają się z tymi z zeszłego roku, gdy takowy wprowadzono. Na czym polega jednak różnica i dlaczego nie ogłoszono oficjalnego lockdownu? Ponieważ przepisy ograniczające swobody obywatelskie, w tym związane z ograniczeniem przemieszczania się są niezgodne z prawem, co udowodniły zeszłoroczne konsultacje oraz rozprawy sądowe z tym związane.

W Polsce zgodny z prawem lockdown może zostać wprowadzony jedynie w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenie kraju, czego rząd nie zrobił, więc nie miał prawa nakładać tego typu przepisów i nie może tego zrobić obecnie. Dlatego też ograniczenie przemieszczania i poruszania się jest jedynie zaleceniem, które jednak warto wziąć pod uwagę, choćby ze względu na zdrowie nasze i innych.

