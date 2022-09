Konferencje Apple 2022 - premiera iPhone 14 już dzisiaj! [07.09.2022]

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o wydarzeniach organizowanych przez Apple w 2022 roku, w tym szczegóły dotyczące keynote'ów i godzin ich rozpoczęcia, a także wszystko, co Apple może wprowadzić na rynek w 2022 roku.

Spis treści

Fot. Apple

Nawet w latach takich jak 2020 i 2021 nic nie powstrzymuje Apple od tworzenia i wprowadzania na rynek nowych produktów podczas serii wydarzeń premierowych. W 2021 roku odbyły się cztery takie wydarzenia: impreza wiosenna 20 kwietnia, konferencja WWDC 7 czerwca, premiera iPhone'a 14-tego września oraz komputerów Mac 18 października. W 2020 roku odbyła się nawet dodatkowa impreza w listopadzie.

W 2022 roku firma Apple zorganizowała jak dotąd jedno wydarzenie - wiosenną imprezę Apple Peak Performance 8 marca, podczas której zaprezentowała nowego iPhone'a SE, iPada Air oraz komputery Mac Studio i Studio Display. Pierwszy keynote w 2022 roku przeszedł do historii, a teraz znamy datę drugiego.

Zobacz również:

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jakie wydarzenia i premiery nowych produktów Apple zaplanowało na resztę 2022 roku

Co dzieje się podczas konferencji Apple?

W typowym roku odbywa się zwykle do czterech imprez Apple, na których firma prezentuje swoje najnowsze produkty i plany podczas przemówienia inauguracyjnego przed dużą publicznością. W mniej typowych latach, takich jak 2020 i 2021, Apple nie zaprasza na imprezy fizycznie, ale robi nie mniejsze wrażenie, zapraszając wszystkich do udziału w transmisji online.

Na WWDC w 2022 roku w teatrze Apple będzie obecna ograniczona liczba widzów - studentów i programistów - ale wszystko będzie transmitowane w tym samym formacie, co przez ostatnie kilka lat, a nie filmowane na oczach publiczności.

Apple zwykle organizuje cztery takie imprezy w roku, ale w niektórych latach nie będzie imprezy wiosennej, a w innych Apple pomija imprezę październikową. Na podstawie poprzednich lat można się spodziewać, że rok 2022 u Apple będzie wyglądał mniej więcej tak:

Marzec/kwiecień (często obejmuje iPady)

Czerwiec (WWDC - głównie oprogramowanie, czasem sprzęt high-end/pro)

Wrzesień (iPhone'y i Apple Watche)

Październik (iPady i komputery Mac przeznaczone dla klientów indywidualnych)

Kiedy odbędzie się najbliższa konferencja Apple?

Konferencja WWDC 2022 rozpocznie się w poniedziałek, 6 czerwca.

Imprezy Apple zwykle zaczynają się o 10 rano w Kalifornii, czyli o 19:00 czasu polskiego. Wydarzenia Apple trwają zwykle od jednej do dwóch godzin.

Konferencja WWDC 2022

Poniedziałek, 6 czerwca 2022 roku - potwierdzone

Data konferencji WWDC 2022 nie jest niespodzianką - jest to data, którą przewidywaliśmy na podstawie zwyczajowych terminów konferencji WWDC. Z wyjątkiem roku 2020 konferencja odbywała się w pierwszym tygodniu czerwca, z jednym lub dwoma wyjątkami. Oto daty rozpoczęcia konferencji WWDC w poprzednich latach. Impreza trwa cały tydzień, a główny punkt programu zawsze przypada w poniedziałek.

2021: 7 czerwca

2020: 22 czerwca

2019: 3 czerwca

2018: 4 czerwca

2017: 5 czerwca

2016: 13 czerwca

2015: 8 czerwca

Może się to wydawać odległą przyszłością, ale już teraz słyszymy o produktach, które mogą zadebiutować na WWDC 2022, w tym:

Nowy iMac Pro. Firma Apple wycofała z oferty 27-calowy model iMac (przynajmniej na razie), ale krąży wiele plotek, że w najbliższym czasie pojawi się nowy iMac Pro. Wiele osób liczy na to, że na konferencji WWDC pojawi się iMac Pro z M1 Ultra.

Niewątpliwie firma Apple będzie miała dużo pracy z unowocześnieniem komputera Mac Pro - zakładając, że utrzyma go w ofercie. Jeśli Mac Pro ma spełniać wymagania rynku, dla którego jest przeznaczony, musi być dostosowany do potrzeb użytkowników i posiadać możliwość rozbudowy. Ponadto powinien prześcignąć i tak już imponującego Mac Studio z M1 Ultra.

Premiera Mac Studio sprawia, że przyszłość pozostałych komputerów Mac mini z procesorami Intela jest niepewna, ale wciąż możliwe jest, że Apple zastąpi komputery Mac mini z procesorami Intela komputerami Mac mini napędzanymi przez procesory M1 Pro lub M1 Max. Jeśli tak się nie stanie, do końca roku spodziewany jest Mac mini M2.

Wiele plotek wskazuje też na to, że w Apple trwają prace nad nowym wyglądem MacBooka Air z układem M2. Moglibyśmy go zobaczyć razem z nowym 13-calowym MacBookiem Pro z M2.

Oczywiście usłyszymy o kolejnych wersjach systemów operacyjnych Apple - impreza WWDC jest mocno skoncentrowana na tych uaktualnieniach. Można się więc spodziewać, że dowiemy się wszystkiego o macOS 13 i iOS 16 oraz o terminie ich premiery.

Premiera iPhone'a 14 we wrześniu 2022 roku

Środa, 7 września 2022 roku - potwierdzone

Kto wie, co przyniesie jesień 2022 roku, ale Apple praktycznie co roku w ciągu ostatniej dekady wypuszczało nowego iPhone'a na rynek we wrześniu, więc jego premiera wydaje się niemal pewna. Rok 2020 był wyjątkiem od tej reguły - iPhone'a wypuszczono na rynek w październiku, ale firma i tak zorganizowała wrześniowe wydarzenie. Apple najwyraźniej lubi organizować wrześniowe wydarzenia.

Tak wyglądały wrześniowe konferencje i premiery iPhone'ów w ostatnich latach:

2021: Wtorek, 14 września

2020: Wtorek, 15 września (bez wydarzenia związanego z telefonem iPhone)

2019: wtorek 10 września

2018: środa 12 września

2017: wtorek 12 września

2016: środa 7 września

2015: środa 9 września

2014: wtorek 9 września

2013: Wtorek 10 września

2012: środa 12 września

Apple potwierdziło, że kolejne wydarzenie firmy odbędzie się w środę, 7 września 2022 roku. Czego dokładnie możemy spodziewać się po tej konferencji? Oto lista produktów:

iPhone 14 wydaje się być pewniakiem. Oczekuje się, że w 2022 roku linia produkcyjna będzie się składać z dwóch średnich i dwóch dużych iPhone'ów. Najwyraźniej w 2022 roku nie będzie iPhone'a mini.

Prawdopodobna jest także premiera zegarka Apple Watch Series 8. Być może w 2022 roku zobaczymy przeprojektowanego Apple Watch'a, o którym plotkowano w 2021 roku, ale który nigdy się nie pojawił.

Apple wprowadził nowe AirPods 3. generacji w październiku 2021 roku, ale według plotek w 2022 roku pojawią się nowe AirPods Pro 2. Wydarzenie dotyczące iPhone'a wydaje się najbardziej prawdopodobne.

Premiera komputerów Mac w październiku 2022 roku

Wtorek, 12 października 2022 roku - przewidywane

W 2020 roku w październiku firma Apple zaprezentowała iPhone'a 12. Był to jednak nietypowy rok i normalnie iPhone miałby swoją premierę we wrześniu. Październik jest zwykle miesiącem, w którym Apple zapowiada nowe komputery Mac i nowe iPady.

Zastanawiasz się, jaką datę wybrać na 2022 rok? Październikowe wydarzenia z przeszłości miały (lub nie) miejsce w następujących terminach:

2021: poniedziałek 18 października

2020: wtorek 13 października

2019: bez wydarzenia

2018: wtorek 30 października

2017: brak wydarzenia

2016: Czwartek, 27 października

2015: brak wydarzenia

2014: Czwartek 16 października

2013: wtorek 22 października

2012: Wtorek, 23 października

2011: Wtorek, 4 października

Na podstawie powyższych dat przewidujemy, że tegoroczna premiera odbędzie się we wtorek, 12 lub środę, 13 października 2022 roku. Czego dokładnie możemy spodziewać się po tej konferencji? Oto lista produktów:

W listopadzie 2022 roku miną dokładnie dwa lata od pojawienia się pierwszego Maca M1, a firma Apple zapowiedziała, że w ciągu dwóch lat zakończy proces przechodzenia z Intela na własny krzem. Mamy nadzieję, że Apple wprowadzi układy z serii M we wszystkich swoich komputerach Mac, ale jeśli jeszcze tego nie zrobi, to na pewno zobaczymy je na jesiennym spotkaniu.

Możliwe, że iPad Pro również otrzyma układ M2 podczas tego wydarzenia, choć spodziewamy się, że najpierw zobaczymy go w komputerach Mac. Przeczytaj o iPadzie Pro z 2022 roku.

Sprawdź ceny poszczególnych produktów Apple w największych sklepach internetowych z elektroniką