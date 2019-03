Konfiguracja Google Chromecast

Google Chromecast to tani sposób, aby zamienić stary telewizor w urządzenie smart z funkcjami sieciowymi. Przedstawiamy, jak poprawnie skonfigurować urzadzenie.

Konstrukcja Chromecast'a zmieniła się na przestrzeni lat, ale proces konfiguracyjny pozostał niezmieniony. Chromecast to proste urządzenie, które zamieni każdy telewizor lub projektor zamienić w urządzenie z dostępem do sieci.

Zaprezentowany został po raz pierwszy w czerwcu 2013 roku. Dwa lata później zaprezentowano drugą generację oraz wersję audio pozwalającą zamienić stary system audio w odtwarzać sieciowy. 2016 rok przyniósł odmianę Ultra wspierającą standard 4K i wyposażoną w złącze RJ-45 (wszystkie inne modele łączą się z siecią za pomocą Wi-Fi). W październiku 2018 roku zaprezentowano trzecią generację.

Urządzenie można kupić za mniej niż 200 zł i niedużym kosztem oraz nakładem pracy dodać funkcje sieciowe do starszych urządzeń.

Funkcje Chromecast

Chromecast pozwala na strumieniowe przesyłanie plików z twojego smartfona lub komputera na telewizor lub projektor. Możliwe jest odtwarzanie video z Youtube, Netflix'a pamięci telefonu, słuchanie muzyki ze Spotify lub innych aplikacji, wyświetlanie zdjęć i filmów z telefonu. Możesz także korzystać z funkcji przesyłania ekranu swojego smartfona na Chromecast. W przypadku komputera PC również możemy przesyłać obraz lub przeglądaną witrynę WWW. Chromecast wspiera także obsługę aplikacji zewnętrznych

Wymagania

Podstawowe wymagania, jakie musimy spełnić, aby móc skorzystać z urządzenia to telewizor lub projektor z portem HDMI i USB lub gniazdko sieciowe w jego pobliżu oraz dostęp do sieci domowej Wi-Fi. Potrzebne jest także urządzenie mobilne z systemem Android lub iOS, aby przeprowadzić proces konfiguracji. Nie można tego zrobić za pomocą komputera. Jeżeli chcesz podłączyć urządzenie do sieci pracującej w częstotliwości 5 GHz twój telefon również musi ją obsługiwać. Model Ultra można skonfigurować podpinając przewód Ethernet.

Jak skonfigurować Google Chromecast

Aby móc skonfigurować Chromecast należy zacząć od podłączenia go do wolnego portu HDMI w telewizorze lub projektorze. Jeżeli urządzenie posiada port USB możesz podpiąć Chromecast bezpośrednio do niego w celu uzyskania zasilania. W innym przypadku potrzebujesz wolne gniazdko sieciowe i zasilacz. Pobór prądu z HDMI jest niemożliwy.

Uruchom telewizor lub projektor i wybierz port HDMI, do którego podpiąłeś Chromecast.

Zainstaluj aplikację Google Home lub wpisz w przeglądarce swojego smartfona chromecast.com/setup, aby przejść do sklepu Play lub AppStore.

Zaakceptuj regulamin i warunki korzystania z usług oraz upewnij się, że twój smartfon podłączony jest do sieci Wi-Fi, w której chcesz skonfigurować Chromecast.

Na swoim smartfonie uruchom aplikację Google Home i kliknij przycisk Dodaj. Być może konieczne będzie potwierdzenie, do którego konta Google chcesz przypisać Chromecast (wysyłać materiały można z dowolnego urządzenia, ale do konfiguracji potrzebne jest konto Google). Może wyświetlić się także monit o udostępnienie lokalizacji aplikacji, który powinieneś zaakceptować.

Aplikacja zacznie szukać twojego Chromecast'a. Po jego wyszukaniu na ekranie telewizora pojawi się kod. Jeżeli jest on zgodny z kodem wyświetlanym na twoim smartfonie możesz kontynuować. W innym przypadku musisz wyszukać innego Chromecast'a.

Wybierz nazwę dla swojego urządzenia i jego lokalizację. Opis, w którym pokoju znajduje się Chromecast ułatwia zarządzanie, gdy posiadasz więcej niż jedno urządzenie w domu.

Wybierz sieć Wi-Fi, do której chcesz przypisać Chromecast. Urządzenie połączy się z siecią i sprawdzi aktualizację oprogramowania.

Po zakończeniu ujrzysz ekran startowy urządzenia.

Korzystanie z Chromecast

Aby strumieniować pliki do Chromecast'a musisz w obsługiwanej aplikacji ikonę przesyłania.