Konflikt Apple i Epic Games wciąż trwa. Fortnite zbanowane na pięć lat?!

Miłośnicy popularnej strzelanki sieciowej Fortnite z pewnością nie będą zadowoleni z takiej decyzji. Gigant z Cupertino ogłosił swoje plany dotyczące tego tytułu, związane z ciągnącym się procesem sądowym z jego producentem, czyli Epic Games.

Apple zdecydowało o przedłużeniu nieobecności tego tytułu na liście gier dostępnych w App Store na czas trwania procesu. Taką informację przekazał CEO Epic Games, Tim Sweeney. Nie przebierał on w słowach i stwierdził, że Apple kłamało we wcześniejszych ustaleniach obu stron.

Just last week, Epic agreed with Apple that we would play by the same rules as everyone else. pic.twitter.com/WOxsbnAFXE