Koniec Exynosa? Galaxy S23 z nowym procesorem

Jak dotąd Samsung wypuszczał swoje najmocniejsze smartfony z serii Galaxy S zarówno w wersji z układem Snapdragon, jak i procesorami Exynos. Te drugie zazwyczaj pojawiały się na rynku europejskim, co często prowadziło do niezadowolenia lokalnych użytkowników. Osiągały one bowiem znacznie gorsze wyniki niż ich odpowiedniki marki Qualcomm.

W sieci pojawiły się jednak informacje, które sugerują, że Samsung zrezygnuje z wykorzystywania Exynosów w modelach z serii Galaxy S. Według spekulacji, ta decyzja ma być spowodowana intensywnymi pracami nad produkcją nowego, autorskiego układu dedykowanego jedynie najmocniejszym flagowcom koreańskiej marki.

Zobacz również:

Ponad to nowe testy wstępnej wersji procesora Snapdragon 8 Gen 2 pokazują, że wypada on znacznie lepiej niż starsze jednostki, a to oznacza, że przepaść między układami Exynos, a podzespołami marki Qualcomm będzie się jedynie powiększać. Jak sugeruje autor twitterowych przecieków z branży mobilnej, wykorzystywanie procesorów Exynos przestaje mieć jakikolwiek sens.

Snapdragon 8 Gen2 (sm8550) performed very well in the initial test of energy efficiency, at least better than 888 / 8gen1 / 8 + GEN1. For Samsung S23, Exynos has no reason to continue to exist. The gap between Exynos and Snapdragon will only grow.