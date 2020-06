Koniec Mixera szansą dla Facebooka. Ninja, Shroud i KingGothalion mogą zarobić krocie

Microsoft zaskoczył wczoraj wiadomością o zakończeniu wsparcia dla platformy Mixer. Jak to zwykle bywa, gdzie jeden traci, tam drugi zyskuje. W tym wypadku, zyskać może Facebook.

Platforma streamingowa Mixer została oficjalnie uruchomiona w 2017 roku. Microsoft miał wobec niej ogromne plany, a w ich realizacji mieli pomóc najbardziej rozpoznawalni streamerzy na świecie, jak: Tyler "Ninja" Blevins, Michael "Shroud" Grzesiek czy Cory "KingGothalion" Michael. Każdy z nich, za przejście na platformę Microsoftu otrzymał wielomilionowe kontrakty. Rekordzistą był "Ninja", któremu zapłacono od 20 do 30 milionów dolarów.

Okazało się jednak, że popularne nazwiska nie wystarczyły, aby Mixer mógł nawiązać walkę z liderem branży - Twitchem. Co gorsza, zamiast stale zyskiwać nowych użytkowników, w ostatnich miesiącach platforma zaczęła ich tracić. Możliwe, że właśnie to było jednym z powodów jej zamknięcia. Wiemy już, że Mixer przestanie istnieć 22 lipca tego roku. Co się jednak stanie z dotychczasowymi użytkownikami platformy i streamerami, którzy podpisali umowy na wyłączność? Trafią prawdopodobnie na Facebooka.

Tyler "Ninja" Blevins

Microsoft nawiązał współpracę z Facebookiem. W ramach umowy pomiędzy firmami, Mixer przekieruje byłych użytkowników do usługi Facebook Gaming, a streamerom zostanie zaoferowana możliwość dołączenia do nowej platformy. W zamian za to, Microsoft oczekuje, że firma Marka Zuckerberga wspomoże ją w rozwoju usługi streamingowej "Project xCloud".

Umowy ze wszystkimi streamerami Mixera zostały już rozwiązane. Jak donoszą liczne źródła, Microsoft postanowił każdemu wypłacić całość kwoty wpisanej w kontrakt. Co jednak dalej? Okazuje się, że czołowi gracze mogą liczyć w Facebooku na jeszcze lepsze zarobki. Jak donosi e-sportowy dziennikarz Rod "Slasher" Breslau - "Ninja" i "Shroud" mogą liczyć na nawet dwukrotnie wyższe wynagrodzenie, jeśli tylko zdecydują się tworzyć wyłącznie na Facebook Gaming. Co ciekawe, Cory "KingGothalion" Michael już potwierdził podpisanie ekskluzywnej umowy z Facebookiem, jednak jego zarobki nie zostały upublicznione.

Cory "KingGothalion" Michael

Facebook nie ukrywa, że ma ambitne plany względem gamingu. Już teraz marka Oculus należy do ścisłego topu na rynku VR, co więcej, włodarze platformy społecznościowej konsekwentnie poszerzają listę swoich wewnętrznych zespołów deweloperskich. Tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy, do Facebooka dołączyli m.in.: studio Beat Games, znane z produkcji Beat Saber oraz Sanzaru Games (Asgrd's Wrath). Wczoraj natomiast, poinformowano o przejęciu Ready at Dawn, których ostatni tytuł to The Order: 1886, na wyłączność PlayStation 4.

Mixer to kolejny nieudany eksperyment Microsoftu, "gigant z Redmond" może sobie jednak pozwolić na takie wpadki. Szczególnie, że za miesiąc nikt już o niej nie będzie pamiętał.

