Koniec Mobius Final Fantasy - Square Enix poinformował o wyłączeniu serwerów

Zła informacja dla fanów Mobius Final Fantasy, jak poinformowali twórcy gry, serwery zostaną zamknięte 30 czerwca 2020 roku.

Gra Mobius Final Fantasy miała swoją premierę w sierpniu 2016 roku. Jest to produkcja z rodziny jRPG, która ukazała się na PC i urządzeniach mobilnych z systemem Android bądź iOS. Produkcja okazała się sukcesem i nadal, od czterech lat, cieszy się powodzeniem wśród graczy. Niestety producent – studio Square Enix, poinformował właśnie o planowanym wyłączeniu serwerów i zakończeniu żywota produkcji. Koniec gry jest planowany na 30 czerwca 2020 roku, jednak kupno wewnętrznej waluty premium – Magicate, będzie możliwe jeszcze do 31 marca 2020 roku, co może wprowadzać w błąd użytkowników sugerując, że gra będzie kontynuowana. Jest też dobra wiadomość dla fanów, producent zapewnił, że trwająca właśnie linia fabularna - Warrior of Despair, zostanie dokończona przed wyłączeniem serwerów.

Zakończenie Mobius Final Fantasy nie oznacza oczywiście, że Square Enix zrezygnuje z rozwoju marki Final Fantasy. Między innymi nadal wspierana i rozwijana jest gra sieciowa Final Fantasy 14, która cieszy się stale rosnącą popularnością. Należy też pamiętać, że niebawem odbędzie się premiera długo wyczekiwanego remake'u Final Fantasy 7 (pomimo niedawnego przesunięcia daty debiutu). Dla fanów mobilnego grania też nie zabraknie atrakcji w kultowym świecie japońskiej fantastyki. Zaledwie tydzień temu ogłoszono prace nad sieciową odsłoną Final Fantasy 15, tworzoną we współpracy studia Square Enix z JSC Games i GAEA Mobile. Jeśli jednak chcielibyście zapoznać się z Mobius Final Fantasy jeszcze przed jej zakończeniem, możecie zajrzeć poniżej, pamiętajcie jednak, że zakup specjalnej waluty już się nie opłaca.

Wersje na Androida możecie pobrać tutaj:

Wersje na iOS pobierzecie tu:

źródło: Square Enix