Koniec Netflixa w Rosji. Serwis zawiesza działalność

Kolejna firma technologiczna zawiesza swoje usługi na znak protestu przeciwko inwazji Rosji na Ukrainę.

Netflix dołącza do grona firm technologicznych, które zawieszając swoją działalność w Rosji, sprzeciwiają się inwazji tego kraju na Ukrainę.

Biorąc pod uwagę okoliczności na miejscu, zdecydowaliśmy się zawiesić nasze usługi w Rosji.

Mimo, iż serwis jest dostępny dla Rosjan zaledwie od 2016 roku, subskrybuje go około miliona użytkowników. Od poniedziałku, 7 marca kolejni zainteresowani nie będą mogli do niego dołączyć, a aktualni abonenci będą korzystać ze swoich kont wyłącznie do końca bieżącego cyklu rozliczeniowego.

Zobacz również:

Netflix wstrzymał także prace nad oryginalnym rosyjskim serialem detektywistycznym Zato i ogłosił, że zamierza przestać pracować nad tworzeniem nowych treści w Rosji. Odmówił również nadawania 20 rosyjskich bezpłatnych kanałów propagandowych, których nadawania wymagało prawo.

Na serwisie można jednak obejrzeć pełnometrażowy film dokumentalny Zima w ogniu, który śledzi problemy społeczne i polityczne Ukrainy w latach 2013 i 2014. Jego oglądalność wzrosła już siedmiokrotnie od czasu udostępnienia go za darmo, o czym Netflix poinformował w sobotę na Twitterze i dodał, że wszyscy jesteśmy zjednoczeni.

Oprócz giganta streamingowego, zawieszenie działalności w Rosji ogłosiło wiele innych globalnych firm technologicznych, w tym Microsoft, Apple, Google, Facebook, Intel, AMD i TikTok.

Zobacz także: Oferta Lidla: urządzenia i akcesoria smart home

Źródło: digitaltrends.com