Koniec Starship SN15 – SpaceX zawiesza rakietę. Co dalej z misją?

To koniec Starship SN15 i Starship SN16. Rakiety trafiły do skansenu SpaceX, choć jedna właśnie odniosła sukces, a druga nie miała okazji wystartować.

Należąca do miliardera Elona Muska firma kosmiczna SpaceX nie próżnuje i ciągle zapewnia nam stały dopływ ciekawych wiadomości, związanych z jej poczynaniami. Jednym z głównych obecnie tematów zainteresowań korporacji jest rakieta Starship, która wygrała w przetargu NASA i weźmie udział w nadchodzącej, załogowej misji na Księżyc – Artemis (więcej na temat przedsięwzięcia i przetargu znajdziecie tutaj). Starship SN15 (Źródło: Steve Jurvetson/Flickr Jednak, aby kontrakt doszedł do skutku, konieczne jest spełnienie istotnych warunków, a jednym z nich jest co najmniej jedna, bezzałogowa misja rakiety Starship w przestrzeni kosmicznej i tu pojawia się pewien problem.

Wyboista droga do sukcesu

Choć rakieta Starship wygrała oficjalny przetarg NASA, to została ona wybrana pomimo tego, że żadnemu z prototypów urządzenia nie udało się wcześniej wykonać udanego lotu. Trzy pierwsze próby startu poszczególnych prototypów zakończyły się całkowita klęską, a urządzeniom nie udało się nawet oderwać od placu startowego. Czwarta próba, w której brała udział rakieta Starship SN11 była odrobinę bardziej udana, ponieważ sprzęt wystartował, jednak wkrótce po wzniesieniu się w powietrze – wybuchł widowiskowo zasypując platformę szczątkami, z czego nagranie znajdziecie tutaj.

Start w takiej mgle ne mógł zakończyć się dla Starship SN11 pozytywnie

Dopiero Starship SN15 okazał się prawdziwie skuteczny i podjęta przez niego próba zakończyła się pełnym sukcesem. Konkretnie, rakieta z powodzeniem wystartowała, wzniosła się na wysokość 10 kilometrów i powróciła na ziemię. Była to pierwsza udana próba z udziałem prototypu rakiety Starship, jednak ku zaskoczeniu wszystkich, tuż po jej zakończeniu Elon Musk ogłosił, iż następnym krokiem będzie już lot orbitalny. Biorąc pod uwagę, że dotychczas zaledwie jeden start maszyny się udał i warto zaznaczyć, iż jego zakres był dość okrojony, deklaracja ta wzbudziła sporo wątpliwości. Niemniej, słynący z ekscentryzmu Musk nadal nie wycofuje się ze swojej deklaracji, choć dokładne plany jej realizacji mogą zaskoczyć.

Starship SN15 i Starship SN16 na emeryturę

Choć wydawać by się mogło, że to Starship SN15, jako pierwsza rakieta, która wykonała udany lot będzie partycypować również w próbie orbitalnego lotu, jednak nic bardziej mylnego. Co więcej, nie dokona tego nawet jej następca, czyli Starship SN16, ponieważ oba prototypy trafiły właśnie na emeryturę, a konkretnie do miejsca nazywanego potoczne skansenem SpaxeX. Umieszczane są tam urządzenia, które spełniły już w jakimś stopniu swoją rolę i nie będą używane.

O ile w przypadku „piętnastki” tłumaczenie, iż już skutecznie przysłużyła się ona zebraniu wystarczającej ilości danych, które zostaną wykorzystane podczas budowy bardziej zaawansowanego urządzenia, to „szesnastka” została zaledwie zbudowana i tyle. Rakieta nie miała nawet jednej okazji zostać wypróbowana i choć według oficjalnego stanowiska na ten temat, nie wyklucza się skorzystania z SN16 w przyszłych próbach, to w kontekście umieszczenia jej w „skansenie” wydaje się to mało prawdopodobne.

Jak nie Starship SN15, to co?

Po udanej próbie z udziałem Starship SN15 naukowcy w pierwszej kolejności sprawdzili, czy sukces był wypadkową podjętych wcześniej działań, czy może przypadkiem, co w kontekście wcześniejszych porażek było często podejmowaną kwestią. Okazało się, iż zwyczajnie wszystko poszło zgodnie z misternym planem, który po odpowiednich modyfikacjach zostanie wdrożony w stosunku do następnej rakiety SpaceX – Starship SN20. Warto przy tym zaznaczyć, iż stosowana numeracja ma być odzwierciedleniem skoku technologicznego pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, natomiast SN15 i SN16 zostały określone jako już przestarzałe w tym momencie. SN20 z kolei ma być odpowiedzią na potrzeby lotu orbitalnego i być może samej misji Artemis.

Starship SN16 (Źródło: Elon Musk/Twitter)

Jedną z głównych różnic pomiędzy najnowszym prototypem, a jego poprzednikami jest choćby specjalnie zastosowana powłoka, zabezpieczająca przed termicznymi reakcjami związanymi z wchodzeniem rakiety w atmosferę. Dlatego m.in. Starship SN15 nie miałby szans partycypowania w projekcie.

Lot orbitalny Starship SN20

Jak już wspomniano, Elon Musk nie wycofał się ze swoich zapowiedzi pierwszego lotu orbitalnego, który według miliardera miałby się odbyć już w lipcu tego roku. Stadium zaawansowania misji wskazuje jednak na to, że może to nie mieć miejsca nie tylko w lipcu, ale w ogóle w tym roku. Dlaczego? Dlatego, że rakieta Starship SN20 nie została jeszcze wybudowana.

W Boca Chica w Texasie powstają rakiety kosmiczne firmy SpaceX, a także ich poszczególne elementy i oprogramowanie. Źródło: Steve Jurvetson/Flickr

Wszystko wskazuje na to, że rozpoczęcie montażu może nastąpić już wkrótce, ponieważ poszczególne systemy i elementy sprzętu zostały już skonstruowane i dostarczone z głównego ośrodka w Boca Chica. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że samo ich zmontowanie nie jest prozaiczne i wymaga największej staranności, a także czasu. Wszak w tym przypadku, jeden niewłaściwie zamontowany element może w efekcie być przyczyną porażki wielomilionowego przedsięwzięcia.