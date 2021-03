Koniec aplikacji x86 na ARM. macOS 11.3 usunie Rosette z Apple M1.

Apple pod koniec 2020 roku zaprezentowało pierwsze komputery z autorskimi procesorami Apple M1. Zmiana architektury z x86 na ARM to ogromne przedsięwzięcie i wyzwanie nie tylko dla Apple, ale również programistów. Dzięki narzędziu Rosetta 2 użytkownicy z całego świata nie odczuli przesiadki z architektury x86 na ARM.

Rosetta 2 to oprogramowanie, które tłumaczy programy napisane z myślą o procesorach x86 na język zrozumiały dla układów ARM. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy nie mają problemu z dostępem do mnóstwa aplikacji.

Niestety okazuje się, że Rosetta 2 zostanie usunięta z systemu macOS szybciej, niż myśleliśmy. W niektórych krajach świata stanie się to już podczas aktualizacji do kolejnego wydania rozwojowego macOS 11.3 Big Sur.

Steve Moser z MacRumors odkrył, że kod źródłowy trzeciej bety macOS 11.3 Big Sur sugeruje usunięcie Rosetty po zainstalowaniu nowego oprogramowania. Nowy ciąg znaków informuje: "Rosetta nie jest już dostępna w tym regionie. Aplikacje wymagające Rosetty nie będą działać."

New in Mac 11.3 beta 3 thread. ????

Apple is getting more serious about gaming on macOS with settings to map controller buttons to keyboard layouts. pic.twitter.com/cWRefKMQ50