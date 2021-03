Koniec darmowych Zdjęć Google. Apple umożliwia łatwy transfer na iCloud

Nowe narzędzie udostępnione przez Apple pozwala na łatwe przeniesienie zdjęć z usługi Zdjęcia Google na iCloud. Przypominamy, że od 1 czerwca w Zdjęciach Google nie przechowasz już swoich fotografii za darmo.

Jeżeli posiadasz iPhone'a to z pewnością masz konto iCloud. Jest ono niezbędne do pobierania i instalowania aplikacji z App Store. Istnieje również spore prawdopodobieństwo, że zdjęcia gromadzisz w usłudze Zdjęcia Google. Przez wiele lat był to najlepszy serwis do przechowywania fotografii i materiałów wideo, ponieważ przy zastosowaniu domyślnej kompresji mogliśmy przechowywać nieskończenie wiele plików.

Zdjęcia Google Źródło: androidpolice.com

Niestety od 1 czerwca 2021 roku każdy nowy plik będzie "zjadał" nasze miejsce w Dysku Google.

Wielu konsumentów stoi obecnie przed momentem wyboru nowej usługi, do której przeniosą swoje zdjęcia.

Posiadacze iPhone'ów mogą skorzystać z iCloud. Apple oferuje tanie subskrypcję. Pakiet 50 GB kosztuje 3,99 zł miesięcznie, a 200 GB kupimy za zaledwie 11,99 zł. Największa subskrypcja udostępnia nam 2 TB miejsca na dysku sieciowym. Rozwiązanie kosztuje 39,99 zł miesięcznie i można je współdzielić na kilka kont iCloud.

Apple stworzyło właśnie nowe narzędzie, które pozwala łatwo skopiować pliki znajdujące się w Zdjęciach Google do Zdjęć iCloud. Gigant z Cupertino pozwala przeniesienie plików w takich formatach, jak .jpg, .png, .webp, .gif, RAW, .mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts, oraz .mkv.

Zarządzanie danymi iCloud

Aby przenieść dane należy:

przejść do witryny privacy.apple.com

wybrać Przenieś kopię swoich danych

postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

W chwili obecnej opcja wygodnego przenoszenia danych ze Zdjęć Google do Zdjęć iCloud dostępna jest jedynie dla mieszkańców Australii, Kanady, wybranych krajów Unii Europejskiej, slangi, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii oraz USA. Niestety Polscy użytkownicy nie skorzystają jeszcze z powyższego rozwiązania. Prawdopodobnie zmieni się to w ciągu najbliższych dni/tygodni.

Źródło: androidpolice.com