Koniec epoki - żegnamy Windows 7, Windows Mobile i Microsoft Lumia

Dla niektórych, dwa z najlepszych produktów Microsoft kiedykolwiek były produkowane to Windows Mobile i Windows 7 - wsparcie dla obu tych systemów kończy się w przeciągu roku.

Na początku tego tygodnia Microsoft przypomniał klientom, że oficjalne wsparcie dla Windows 7 kończy się 14 stycznia 2020 r. Zamieszczono nawet oficjalne przypomnienie, aby zachęcić klientów do szybkiego przejścia na Windows 10.

Koniec Lumii i Windows Mobile

Koniec nadchodzi również dla telefonów z systemem Windows: Windows 10 Mobile wersja 1709 straci wsparcie 10 grudnia 2019 roku. Po tej dacie użytkownicy Windows 10 Mobile nie będą już otrzymywać od Microsoftu żadnych nowych poprawek. Kopie zapasowe będą przetrzymywane przynajmniej do 10 marca 2020 roku. Jest jeszcze gorzej, jeśli posiadasz Microsoft Lumia lub Lumia XL: 11 czerwca 2019 będzie ostatnim dniem, w którym te urządzenia będą wspierane przez producenta.

Ponieważ Microsoft zaprzestał wsparcia rodziny Lumia, wiadomości są nienajlepsze dla tych, którzy posiadają i używają telefonu Lumia: Jak mówi Microsoft

W związku z końcem wsparcia dla Windows 10 Mobile OS, zalecamy, aby klienci przenieśli się do wspieranego urządzenia z systemem Android lub iOS. Misja Microsoftu polegająca na umożliwieniu każdej osobie i każdej organizacji na świecie osiągania jak najwięcej, zmusza nas do obsługi naszych aplikacji mobilnych na tych platformach i urządzeniach.

Dobrą wiadomością, w tej nie najlepszej sytuacji, jest to, że udział w rynku Windows Mobile zawsze był mały. W chwili obecnej system ten ciężko jest znaleźć w jakichkolwiek statystykach - nawet na ranking.pl nie jesteś w stanie sprawdzić popularności.

Koniec systemu Windows 7 zdecydowanie ważniejszy.

Firmy i część użytkowników domowych pokochały tą wersję Windows. Microsoft Windows 7 jest najbardziej popularnym systemem operacyjnym dla komputerów stacjonarnych na świecie, z ponad 40% udziałem w rynku, wg danych NetMarketShare. W Polsce wg Gemius ponad 35% użytkowników nadal używa tej wersji systemu. Microsoft zachęca firmy do przejścia przed upływem terminu.

Ścieżka aktualizacji z systemu Windows 7 prowadzi oczywiście do systemu Windows 10, który na tę chwilę nie jest już bezpłatny. Microsoft zachęca firmy do migracji do systemu Microsoft 365 (pakietu Office 365 i wspieranego systemu Microsoft Windows) - który jest dostarczany z bezpłatnym uaktualnieniem z systemu Windows 7, 8 lub 8.1 Pro, ale za 16,90 EUR na użytkownika, za miesiąc. Użytkownicy domowi nie mają takiej opcji - za pobranie systemu Windows 10 Home zapłacisz 629,99 złotych. Niestety, czas darmowej aktualizacji minął dawno temu.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli posiadasz telefon z systemem Windows Mobile, będziesz musiał przenieść dane telefonu na urządzenie z systemem iOS lub Android, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Jeśli chodzi o właścicieli systemu Windows 7, problem jest finansowy: zrobienie kopi zapasowej danych na zewnętrznym dysku twardym i aktualizacja do systemu Windows 10, zabiera czas i pieniądze. Niestety, korzystanie z systemu Windows 7 po wygaśnięciu wsparcia jest jak igranie z ogniem.