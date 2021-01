Koniec nauki zdalnej już w lutym? Wiceminister edukacji i nauki określa warunki

Klasy 1-3 wróciły po feriach do szkół, pojawia się więc pytanie – kiedy kolej na pozostałe roczniki? Odniósł się do niego wiceminister Tomasz Rzymkowski.

Minister edukacji Przemysław Czarnek, zapowiadał niedawno, że zakończenie zdalnej edukacji oraz powrót do szkół podstawowych klas 4-8 nastąpi już w lutym. Przypomnijmy, że zaledwie tydzień temu, tuż po zakończeniu tegorocznych ferii zimowych do szkół powrócili uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Jak wynika z najnowszej wypowiedzi wiceministra edukacji i nauki – Tomasza Rzymkowskiego, właśnie to jest kluczem do podjęcia decyzji o modelu edukacji pozostałych roczników.

Wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski

Wiceminister potwierdził, iż zapowiedzi ministra Przemysława Czarnka o terminie powrotu klas 4-8 do szkół są „bardzo prawdopodobne”, wszystko jednak jest uzależnione od oceny skutków rozpoczęcia nauki stacjonarnej przez młodsze roczniki. Biorąc pod uwagę, iż nastąpiło to zaledwie kilka dni temu, na dokładne wyniki, m.in. pandemiczne, trzeba jeszcze trochę poczekać. Jak podkreślił Tomasz Rzymkowski, istotna rolę w podjęciu decyzji o powrocie starszych klas do szkół będą odgrywać także bieżące prognozy i oficjalne dane epidemiologiczne.

"Będziemy głęboko analizowali możliwość rozszerzenia otwarcia szkół o kolejne klasy" – Tomasz Rzymkowski, Wiceminister edukacji i nauki.

Bardzo prawdopodobne jest więc, że nowe rozporządzenia, dotyczące nauki zdalnej poznamy już w przeciągu najbliższych kilku dni. Tymczasem warto dobrze wykorzystać bieżącą sytuację i wspomóc edukację naszych dzieci np. za pomocą gier edukacyjnych.