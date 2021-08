Koniec problemów z dostępnością Galaxy A52 5G! [18.08.2021]

Galaxy A52 5G to jeden z najlepszych średniaków, ale co z tego skoro urządzenia praktycznie nie da się kupić? Na szczęście Samsung znalazł rozwiązanie, które powinno zadowolić wszystkich zainteresowanych.

Samsung Galaxy A52, a właściwie jego nieco droższa wersja Galaxy A52 5G to jeden z najciekawszych średniaków 2021 roku. Samsung po raz kolejny wykorzystał sprawdzony schemat i przeniósł sporo flagowych elementów do niższego segmentu cenowego. Całość uzupełniono dbałością o detale, co przełożyło się na świetne urządzenie kosztujące mniej, niż 2000 zł.

Samsung Galaxy A52 5G Źródło: samsung.com

Konsumenci szybko docenili starania koreańskiego producenta i wykupili praktycznie wszystkie dostępne egzemplarze. Chociaż od premiery minęło już kilka miesięcy, na półkach sklepowych w dalszym ciągu na próżno szukać Galaxy A52 5G.

Samsung zamiast rozwiązać problemy z dostępnością poprzez zwiększenie produkcji postawił na inne, dosyć niecodzienne rozwiązanie, które powinno zadowolić wszystkich zainteresowanych. Na rynku pojawi się wkrótce nieco ulepszony model Galaxy A52S 5G.

Pierwotnie sądziliśmy, że model ten pojawi się jedynie na rynkach, gdzie nie da się kupić Galaxy A52 5G. Na szczęście prawda okazała się inna. Koreańczycy przygotowują się do europejskiej premiery nowego wariantu Galaxy A52.

AKTUALIZACJA 18.08.2021

Samsung zaprezentował model Galaxy A52s 5G. Urządzenie zgodnie z naszymi oczekiwaniami jest nieco podrasowaną wersją Samsunga Galaxy A52 5G. Na pokładzie znalazło się miejsce dla wydajniejszego procesora Qualcomm Snapdragon 778G wykonanego w 6 nm procesie technologicznym. Koreańczycy zdecydowali się również na szybki modem 5G Qualcomm X53. Zastosowanie nowszego procesora poprawi wydajność oraz powinno sprawić, że Galaxy A52s 5G będzie działać na baterii nieco dłużej.

Specyfikacja Samsunga Galaxy A52s 5G

Bazowa konfiguracja oferuje 6 GB RAMu i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Pojawią się również modele z 8 GB RAMu i 128/256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Galaxy A52s 5G eliminuje również wadę swojego poprzednika. Urządzenie kompatybilne jest z szybszym, 25 W (zamiast 15 W) systemem ładowania przewodowego.

Pozostała specyfikacja techniczna pozostała niezmieniona. Samsung Galaxy A52s 5G został wyceniony na 410 funtów. W Wielkiej Brytanii sprzedaż rozpocznie się 3 września 2021 roku. Obecnie nadal brakuje informacji dotyczących ceny i debiutu urządzenia w naszym kraju.

Źródło inspiracji: gsmarena.com