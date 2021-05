Koniec wsparcia dla popularnych kart graficznych

NVIDIA potwierdziła, że niebawem zakończy wsparcie techniczne dla kart graficznych Kepler. Na jakie konsekwencje musimy się przygotować?

Takie karty jak GeForce GTX 600, GTX 700 czy GeForce 800M są nadal bardzo popularne i chętnie wybierane przez użytkowników, którzy mają ograniczony budżet. Niestety NVIDIA potwierdziła w jednej ze swoich dokumentacji, że architektura Kepler będzie obsługiwana jeszcze przez tylko jedną generację sterowników. Co to oznacza? Za kilka miesięcy wraz z wypuszczeniem sterowników R470, karty graficzne o których mowa wyżej, zapewnią stabilne działanie tylko starszych aplikacji i gier.

Nowe produkcje nie są oczywiście skazane na porażkę w starciu z tymi GPU, jednak możemy zapomnieć o jakiejkolwiek optymalizacji pod kątem nowości.

Jest to dość zaskakująca decyzja, ponieważ mimo tego, że karty Kepler zadebiutowały na rynku już dobre kilka lat temu, to nadal są niezwykle popularne. W obecnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z permanentnymi brakami GPU oraz kosmicznymi cenami niektórych układów, użytkownicy nadal decydują się na zakup starszych, ale nadal nadających się do użytku i dobrze sprawdzających się kart. Według ankiety Steam, GeForce GTX760 jest prawie tak samo popularna jak RTX 3090. A w przypadku, kiedy GTX 1050 Ti kosztuje obecnie dwa razy więcej niż w dniu premiery, takie wybory wcale nie dziwią.