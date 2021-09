Koniec współpracy Apple i Samsunga? Co z iPadem Air?

Apple kończy współpracę z Samsungiem. Co dalej z przyszłorocznym iPad Air?

Apple oraz Samsung zakończyły współpracę, której rezultatem miał być najnowszy iPad Air z wyświetlaczem o przekątnej 10,86 cala. Jego premiera ma mieć miejsce w przyszłym roku. Miał być pierwszym tabletem Apple, który posiadałby wyświetlacz z matrycą OLED.

Dlaczego dwaj giganci zdecydowali się na przerwanie wspólnych działań? Koreański portal The Elec informuje, że powodem takiej decyzji był przewidywany niewielki zysk z operacji oraz różnica w oczekiwaniach Apple, co do dostarczonego wyświetlacza, a możliwościami Samsunga. Klasyczny wyświetlacz OLED posiada jedną warstwę diod emitujących światło czerwone, niebieskie oraz zielone. Taką konstrukcję planował dostarczyć Samsung. Gigant z Cupertino oczekiwał jednak, że wyświetlacz w iPadzie Air będzie posiadał dwie takie warstwy. Pozwoliłoby to na uzyskanie dużo wyższego poziomu jasności wyświetlacza oraz wydłużyłoby jego żywotność nawet czterokrotnie.

Zobacz również:

Apple oczekiwało takiego rozwiązania, ponieważ konsumenci w większości przypadków korzystają z tabletów przez dłuższy okres czasu, niż ma to miejsce w przypadku smartfonów. Samsung zaproponował jednak wyświetlacz z jedną warstwą diod, ponieważ dotychczas stosował tylko taką technologię w produkcji komercyjnej.

Do kogo Apple może zwrócić się w przyszłości? Najprawdopodobniej będzie to LG Display. Producent wytwarza już wyświetlacze o specyfikacji, jakiej żąda Apple, jednak w tej chwili nie są one przystosowane do branży IT. Problemem mogą być także możliwości produkcyjne koreańskiej firmy. Może to jednak spowodować, że premiera pierwszego iPada Air z wyświetlaczem OLED zostanie przesunięta co najmniej do 2023 roku.

Zobacz także: Gdzie kupić nowego iPhone 13? Sprawdzamy oferty popularnych sklepów [AKTUALIZACJA 29.09.2021]

Źródło