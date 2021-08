Koniec z Android Auto na ekranie smartfona! Co w zamian?

Google nawołuje użytkowników Android Auto, aby skorzystali z nowego trybu Assistant Driving Mode. Wkrótce Android Auto dostępny będzie jedynie na wyświetlaczach wbudowanych w nasze samochody.

Android Auto to rozwiązanie pozwalające na przekazywanie informacji z naszego smartfona wprost na ekran systemu multimedialnego wbudowanego w auto. Google w przeciwieństwie do Apple pozwala jednak uruchomić Android Auto również na wyświetlaczu smartfona. Opcja to pozwala cieszyć się wszystkimi funkcjami rozwiązania w momencie, gdy nie posiadamy kompatybilnego auta.

Android Auto fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Domyślnie preinstalowana aplikacja w Androidzie 10 oraz nowszych wydaniach, którą można łatwo doinstalować na starsze wersje systemu pozwala zamienić interfejs smartfona w rozwiązanie przydatne kierowcom.

Google od dłuższego czasu projektuje rozwiązanie o nazwie Assistant Driving Mode. Pojawiło się ono właśnie u pierwszych użytkowników zastępując tym samym dobrze znane Android Auto.

Assistant Driving Mode pojawiło się na wybranych smartfonach Google Pixel pracujących pod kontrolą Androida 12 Beta. Po uruchomieniu Android Auto aplikacja wyświetla baner, z którego dowiadujemy się, że Android Auto nie działa już na ekranach wbudowanych w urządzenie. Zamiast niego możemy skorzystać z Assistant Driving Mode.

Ustawienia Android Auto w Android 12 Źródło: androidpolice.com

Tryb Asystenta Jazdy zintegrowanego z Asystentem Google posiada nowy interfejs użytkownika. Warto zaznaczyć, że dotychczas Android Auto na smartfony nie dostało aktualizacji, które pojawiły się w wersji wyświetlanej na ekranach wbudowanych w samochód.

Android Auto na ekranie smartfona Źródło: androidpolice.com Asystent Jazdy Źródło: androidpolice.com

Niestety nowe rozwiązanie ma sporą wadę. Aktywacja może rozpocząć się dopiero po wprowadzeniu celu w Mapach Google i uruchomieniu aktualizacji. Po uruchomieniu Asystenta Jazdy można wyłączyć nawigację, ale nie ma możliwości wywołania go wprost z menu urządzenia.

Google prawdopodobnie chce, aby Android Auto dostępne było tylko i wyłącznie w systemach multimedialnych wbudowanych w autach. Z tego właśnie powodu firma zdecydowała się na zmianę nazwy. Na szczęście nowe rozwiązanie poza nieco przeprojektowanym interfejsem użytkownika posiada bardzo podobne funkcjonalności i w dalszym ciągu ułatwia korzystanie z telefonu podczas jazdy np. na potrzeby nawigacji lub sterowania multimediami.

Asystent jazdy zastąpi Androida Auto na kompatybilnych urządzeniach w przeciągu najbliższych tygodni/miesięcy.